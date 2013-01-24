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Kolay içilir
Bu Philips Avent damlatmaz bardak çocuklar ve ebeveynler için idealdir. Yumuşak silikon bardak ucu yudum almayı kolaylaştırır ve az sayıda parça bulunduğu için bardak kolaylıkla temizlenir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kolay içilir
Bu Philips Avent damlatmaz bardak çocuklar ve ebeveynler için idealdir. Yumuşak silikon bardak ucu yudum almayı kolaylaştırır ve az sayıda parça bulunduğu için bardak kolaylıkla temizlenir. Tüm faydaları görün
Kolay içilir
Bu Philips Avent damlatmaz bardak çocuklar ve ebeveynler için idealdir. Yumuşak silikon bardak ucu yudum almayı kolaylaştırır ve az sayıda parça bulunduğu için bardak kolaylıkla temizlenir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kolay içilir
Bu Philips Avent damlatmaz bardak çocuklar ve ebeveynler için idealdir. Yumuşak silikon bardak ucu yudum almayı kolaylaştırır ve az sayıda parça bulunduğu için bardak kolaylıkla temizlenir. Tüm faydaları görün
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Tek parça silikon bardak ucundan içmek çok kolaydır: Sıvı, uca basınç uygulandığında akmaya başlar.
Valf, bardak ucuna yerleşik olduğu için takma işlemi hızlı ve zahmetsizdir.
Damlatmaz bardak küçük ellerin kolayca tutabilmesi için tasarlanmıştır.
Cam biberonlar ve Alıştırma bardağı hariç tüm Philips Avent biberonlar ve bardaklar uyumludur. Böylece bebeğinizin özel gelişim ihtiyaçlarına uygun olan ideal bardağı oluşturmak için ürünleri birbiriyle eşleştirebilirsiniz.
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