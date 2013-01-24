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    Philips Avent

    Damlatmaz Bardak

    SCF551/03
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    Avent
    • Kolay içilir Kolay içilir Kolay içilir
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      Philips Avent Damlatmaz Bardak

      SCF551/03
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Kolay içilir

      Bu Philips Avent damlatmaz bardak çocuklar ve ebeveynler için idealdir. Yumuşak silikon bardak ucu yudum almayı kolaylaştırır ve az sayıda parça bulunduğu için bardak kolaylıkla temizlenir. Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 45,90 TL

      Philips Avent Damlatmaz Bardak

      Kolay içilir

      Bu Philips Avent damlatmaz bardak çocuklar ve ebeveynler için idealdir. Yumuşak silikon bardak ucu yudum almayı kolaylaştırır ve az sayıda parça bulunduğu için bardak kolaylıkla temizlenir. Tüm faydaları görün

      Kolay içilir

      Bu Philips Avent damlatmaz bardak çocuklar ve ebeveynler için idealdir. Yumuşak silikon bardak ucu yudum almayı kolaylaştırır ve az sayıda parça bulunduğu için bardak kolaylıkla temizlenir. Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 45,90 TL

      Philips Avent Damlatmaz Bardak

      Kolay içilir

      Bu Philips Avent damlatmaz bardak çocuklar ve ebeveynler için idealdir. Yumuşak silikon bardak ucu yudum almayı kolaylaştırır ve az sayıda parça bulunduğu için bardak kolaylıkla temizlenir. Tüm faydaları görün

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        Damlatmaz Bardak

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        Kolay içilir

        Kolay içim sağlayan yumuşak bardak ucuna sahip damlatmaz bardak

        • Kolay içilir
        • 200 ml/7 oz
        • 6 ay+
        • kız çocukları için
        Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir

        Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir

        .

        Kolay içim sağlayan yumuşak silikon bardak ucu

        Kolay içim sağlayan yumuşak silikon bardak ucu

        Tek parça silikon bardak ucundan içmek çok kolaydır: Sıvı, uca basınç uygulandığında akmaya başlar.

        Kolay takılması için tek parça silikon bardak ucu

        Valf, bardak ucuna yerleşik olduğu için takma işlemi hızlı ve zahmetsizdir.

        Kolay tutuş için kıvrımlı kap şekli

        Damlatmaz bardak küçük ellerin kolayca tutabilmesi için tasarlanmıştır.

        Philips Avent biberonlar ve bardaklarla uyumludur

        Cam biberonlar ve Alıştırma bardağı hariç tüm Philips Avent biberonlar ve bardaklar uyumludur. Böylece bebeğinizin özel gelişim ihtiyaçlarına uygun olan ideal bardağı oluşturmak için ürünleri birbiriyle eşleştirebilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Paket içeriği

          Silikon bardak ucu
          1  adet
          Damlatmaz bardak
          Polipropilen, silikon kauçuk
          Hijyen kapağı
          1  adet
          Bardak (200 ml)
          1  adet

        • Menşei

          Endonezya
          Evet

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ürün ağırlığı
          0,06  kg

        • Ağırlık ve boyutlar

          Ek parçalar hariç net ürün boyutları
          69x111x118  mm

        • Aksesuarlar

          Yedek parça
          Yedek bardak ucu SCF246

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