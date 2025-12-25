2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
SCF551/03
Kolay içilir
200 ml/7 oz
6 ay+
kız çocukları için
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Valf, bardak ucuna yerleşik olduğu için takma işlemi hızlı ve zahmetsizdir.
Damlatmaz bardak küçük ellerin kolayca tutabilmesi için tasarlanmıştır.
2.3
5 üzerinden
39
İncelemeler
Quinzell
25/12/2025
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Güzel bir ürün
Kullanımı çok kolay geçiş dönemini hiç zorlamadı. Bebeğim hemen alıştı.
Avantajlar
Kullanım kolaylığı
Dezavantajlar
Kolay kırılması
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF551/05 Damlatmaz Bardak için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF551/05 Damlatmaz Bardak için yapılmıştır
Hiyang
15/03/2022
Türkiye
Sağlam
Bebeğimin ilk suluğuydu çok memnun kaldık hem kullanımda hemde sağlamlığına o kadar kaynattım gık demedi hala saklıyoruz
Avantajlar
Sağlam ergonomik
Dezavantajlar
Akıtmazlığı belirli bi zaman sonra kaynatmadan ötürügaliba hafif bozuluyor
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF551/05 Damlatmaz Bardak için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF551/05 Damlatmaz Bardak için yapılmıştır
zryilmaz
26/02/2018
Türkiye
İlk suluğumuz
Bu ürün de özellikle damlatmamasi ve temizlinin kolay olması ve tabii ki kalitesi ile 1 numara
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF551/05 Damlatmaz Bardak için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF551/05 Damlatmaz Bardak için yapılmıştır
2026 yılında, 11.673 Anne ve Bebek Bakımı ürünleri kullanıcısı ile küresel çapta online olarak gerçekleştirilen kullanım ve tutum araştırmasına dayanmaktadır.