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  • Kolay içilir

Philips AventDamlatmaz Bardak

SCF551/03

2.3
| (39) İncelemeler
Kolay içilir
Bu Philips Avent damlatmaz bardak çocuklar ve ebeveynler için idealdir. Yumuşak silikon bardak ucu yudum almayı kolaylaştırır ve az sayıda parça bulunduğu için bardak kolaylıkla temizlenir.
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Dünyada Annelerin En Çok Önerdiği Marka1

Kolay içim sağlayan yumuşak bardak ucuna sahip damlatmaz bardak

Kolay içilir

  • Kolay içilir

  • 200 ml/7 oz

  • 6 ay+

  • kız çocukları için

Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir

Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir

.

Kolay takılması için tek parça silikon bardak ucu

Valf, bardak ucuna yerleşik olduğu için takma işlemi hızlı ve zahmetsizdir.

Kolay tutuş için kıvrımlı kap şekli

Damlatmaz bardak küçük ellerin kolayca tutabilmesi için tasarlanmıştır.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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2.3

5 üzerinden

39

İncelemeler

25/12/2025

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Güzel bir ürün

Kullanımı çok kolay geçiş dönemini hiç zorlamadı. Bebeğim hemen alıştı.

Avantajlar

Kullanım kolaylığı

Dezavantajlar

Kolay kırılması

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF551/05 Damlatmaz Bardak için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF551/05 Damlatmaz Bardak için yapılmıştır

15/03/2022

Türkiye

Türkiye

Sağlam

Bebeğimin ilk suluğuydu çok memnun kaldık hem kullanımda hemde sağlamlığına o kadar kaynattım gık demedi hala saklıyoruz

Avantajlar

Sağlam ergonomik

Dezavantajlar

Akıtmazlığı belirli bi zaman sonra kaynatmadan ötürügaliba hafif bozuluyor

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF551/05 Damlatmaz Bardak için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF551/05 Damlatmaz Bardak için yapılmıştır

26/02/2018

Türkiye

Türkiye

İlk suluğumuz

Bu ürün de özellikle damlatmamasi ve temizlinin kolay olması ve tabii ki kalitesi ile 1 numara

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF551/05 Damlatmaz Bardak için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF551/05 Damlatmaz Bardak için yapılmıştır

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  1. 2026 yılında, 11.673 Anne ve Bebek Bakımı ürünleri kullanıcısı ile küresel çapta online olarak gerçekleştirilen kullanım ve tutum araştırmasına dayanmaktadır. 