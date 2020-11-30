Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
Bebeklerden ilham alan, annelerin yardımcısı tasarım
Bu tasarım, bebeklerin doğal içme biçiminden ilham alıyor ve bebeklerin süt emişiyle göğüs ucu stimülasyonunun mükemmel bir dengesini sunarak süt sağma işleminde çığır açıyor. Philips Avent elektrikli göğüs pompası, süt akışını optimum seviyede tutar ve göğüs ucunuzun boyutuna ve şekline hassas bir biçimde uyum sağlar Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bebeklerden ilham alan, annelerin yardımcısı tasarım
Bu tasarım, bebeklerin doğal içme biçiminden ilham alıyor ve bebeklerin süt emişiyle göğüs ucu stimülasyonunun mükemmel bir dengesini sunarak süt sağma işleminde çığır açıyor. Philips Avent elektrikli göğüs pompası, süt akışını optimum seviyede tutar ve göğüs ucunuzun boyutuna ve şekline hassas bir biçimde uyum sağlar Tüm faydaları görün
Bebeklerden ilham alan, annelerin yardımcısı tasarım
Bu tasarım, bebeklerin doğal içme biçiminden ilham alıyor ve bebeklerin süt emişiyle göğüs ucu stimülasyonunun mükemmel bir dengesini sunarak süt sağma işleminde çığır açıyor. Philips Avent elektrikli göğüs pompası, süt akışını optimum seviyede tutar ve göğüs ucunuzun boyutuna ve şekline hassas bir biçimde uyum sağlar Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bebeklerden ilham alan, annelerin yardımcısı tasarım
Bu tasarım, bebeklerin doğal içme biçiminden ilham alıyor ve bebeklerin süt emişiyle göğüs ucu stimülasyonunun mükemmel bir dengesini sunarak süt sağma işleminde çığır açıyor. Philips Avent elektrikli göğüs pompası, süt akışını optimum seviyede tutar ve göğüs ucunuzun boyutuna ve şekline hassas bir biçimde uyum sağlar Tüm faydaları görün