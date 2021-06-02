Ürünüm elime özenle paketlenmiş bir şekilde ulaştı heyecanla hemen açtım ilk olarak görünüşü ve rengi çok hoşuma gitti tam bir premium hissi yaşatıyor malzeme kalitesi olarak, hemen parçalarını kitapçığında yazdığı gibi suyla kaynatıp dezenfekte ettim sonra cihazı prize taktım benim evimde prizler biraz ulaşılması zor yerlerde olduğu için kablosunun uzun olmasına bayıldım, kullanım rahatlığı açısından benim için önemli bir detaydı. Sağım yapmaya geçtiğim de başlığının boyutu bana göre geniş olduğu için göğüslerimin tam oturmamasından tereddüt ettim ama öyle bir şey olmadı başlık çok güzel şekilde tutundu ve sağımı yaptım. Ertesi gün ise göğüslerim şiş olduğunda denedim çok rahat bir şekilde oturdu gene. Sağım esnasında ergonomik tasarımı sayesinde eğilme derdi olmadan her pozisyonda güzel bir şekilde sağım yapabilmesi bile, sadece benim için tercih sebebi olur. Philips Avent'in dışında diğer markaların ürünlerini de kullandım, ama bu cihaza geçene kadar meğer sırf eziyet çektiğimi fark ettim. Sağım gücünü istediğiniz seviyeye ayarlaya biliyorsunuz bu da anne için bir özgürlük alanı oluşturuyor, tüm modları deneyerek kendim için en iyi seviyeyi buldum hep o seviyede düzenli sağım yapınca sütümünde arttığını fark ettim.Bebeğimi emziriyormuşum hissini gerçekten yaşatıyor. Masaj özelliğini sağım yapmadan önce kullanıyorum göğsümdeki kasları rahatlattığını daha ilk kullanımda bile hissettim. Ben boşluk vermeden İki göğüs sağım yaptığım için biberonun 125 ml olması bana yetmedi, o yüzden bi göğsüm bittiğinde sütü başka bir biberona boşaltıp diğer göğüse sıfır biberon ile geçtim ben, sizde tek göğüste yarıyı geçiyorsa bu şekilde biberonu aktarma yapmanızı tavsiye ederim; çünkü yarıyı geçtiğinde ağırlaşıyor biberon buda ergonomik duruşunuzu bozuyor biraz sütünüz çok geliyorsa eğer en iyisi her göğüste sıfırlamak bence biberonu. Sağım esnasında bir işim çıktığında cihazı durdurup gidip geldikten sonra tekrar çalıştırdığımda hangi ayarda kaldıysam o ayarı kaydedip ordan devam ediyor olması iyi bir özellik olmuş, çünkü bana göre en uygun mod da ortalama bir göğsümü 20dk da sağıyorum bu süre içerisinde de bazen bebeğim durmuyor onunla ilgilenmem gerekiyor ve sağımı yarım bırakıp gidiyorum, geldiğim zaman her seferinde mod ayarlamakla uğraşmıyorum bu bana baya bir pratiklik sağlıyor. Çok sessiz çalışıyor oluşu bebeğimin yanımda mışıl mışıl uyurken bile sağım yapabilmemi sağlıyor. Parçalarının kolay ayrılıp birleştirmesi temizlik esnasında ekstra bir iş olmasını engelliyor, sağım sonrasında göğüs başlığının kapağını hemen kapatıyorum, biberonu başlıktan ayırana kadar dış etkenlerden koruyor bebeğimin sütünü. Ayrıca biberonun başlığının akış hızını ayarlanıyor olması bebeğimin sütü emerken tıkanmasını önlüyor, ben bu sebepten çok biberon değiştirdim daha önce. Philips Avent de huzuru bulduk sonunda. Hem kendi konforum için hemde bebeğimin düzenli kullanımda artan sütümden yeteri kadar beslenip büyümesi için vazgeçilmezim oldu şimdiden.