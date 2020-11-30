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    Philips Avent

    Elektrikli göğüs pompası

    SCF395/11
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    Avent
    • Bebeklerden ilham alan, annelerin yardımcısı tasarım Bebeklerden ilham alan, annelerin yardımcısı tasarım Bebeklerden ilham alan, annelerin yardımcısı tasarım
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      Philips Avent Elektrikli göğüs pompası

      SCF395/11
      Genel Derecelendirme / 5

      Bebeklerden ilham alan, annelerin yardımcısı tasarım

      Bu tasarım, bebeklerin doğal içme biçiminden ilham alıyor ve bebeklerin süt emişiyle göğüs ucu stimülasyonunun mükemmel bir dengesini sunarak süt sağma işleminde çığır açıyor. Philips Avent elektrikli göğüs pompası, süt akışını optimum seviyede tutar ve göğüs ucunuzun boyutuna ve şekline hassas bir biçimde uyum sağlar Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı

      Philips Avent Elektrikli göğüs pompası

      Bebeklerden ilham alan, annelerin yardımcısı tasarım

      Bu tasarım, bebeklerin doğal içme biçiminden ilham alıyor ve bebeklerin süt emişiyle göğüs ucu stimülasyonunun mükemmel bir dengesini sunarak süt sağma işleminde çığır açıyor. Philips Avent elektrikli göğüs pompası, süt akışını optimum seviyede tutar ve göğüs ucunuzun boyutuna ve şekline hassas bir biçimde uyum sağlar Tüm faydaları görün

      Bebeklerden ilham alan, annelerin yardımcısı tasarım

      Bu tasarım, bebeklerin doğal içme biçiminden ilham alıyor ve bebeklerin süt emişiyle göğüs ucu stimülasyonunun mükemmel bir dengesini sunarak süt sağma işleminde çığır açıyor. Philips Avent elektrikli göğüs pompası, süt akışını optimum seviyede tutar ve göğüs ucunuzun boyutuna ve şekline hassas bir biçimde uyum sağlar Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı

      Philips Avent Elektrikli göğüs pompası

      Bebeklerden ilham alan, annelerin yardımcısı tasarım

      Bu tasarım, bebeklerin doğal içme biçiminden ilham alıyor ve bebeklerin süt emişiyle göğüs ucu stimülasyonunun mükemmel bir dengesini sunarak süt sağma işleminde çığır açıyor. Philips Avent elektrikli göğüs pompası, süt akışını optimum seviyede tutar ve göğüs ucunuzun boyutuna ve şekline hassas bir biçimde uyum sağlar Tüm faydaları görün

      Tüm siparişlerde kargo bedava!

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        Elektrikli göğüs pompası

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Bebeklerden ilham alan, annelerin yardımcısı tasarım

        Daha hızlı süt akışı için doğal hareket teknolojisi*

        • Tek
        • Kablolu kullanım
        Daha hızlı bir süt akışı için doğal hareket teknolojisi*

        Daha hızlı bir süt akışı için doğal hareket teknolojisi*

        Sütü aynı bir bebek gibi çekmesi için göğsü stimüle eden başlık ile daha kısa sürede daha fazla süt sağın.* Stimülasyon modundan sağma moduna kolayca geçer ve doğru miktarda göğüs ucu stimülasyonu ve emiş gücü uygulayarak maksimum süt akışı sağlar. Süt akışı başlama zamanı (Süt Fışkırtma Refleksi - MER zamanı) sonuçları temel alınmıştır.*

        Tek boyutta, yumuşak ve uyarlanabilir silikon başlık

        Tek boyutta, yumuşak ve uyarlanabilir silikon başlık

        Herkese uygun tek boyut. Hepimiz farklı vücutlara sahip olduğumuz için silikon başlık, hassas bir biçimde esneyerek göğüs ucunuza uyum sağlar. Göğüs ucu boyutlarının %99,98'ine uygundur* (30 mm'ye kadar).

        Öne eğilmeden süt sağın

        Öne eğilmeden süt sağın

        Öne eğilmek zorunda kalmamanızı ve dik oturmanızı sağlayan tasarımı sayesinde sütünüzü sağarken rahat edin. Öne eğilmenizi gerektirmeyen bu süt sağma pozisyonunun rahatlığı klinik olarak kanıtlanmıştır.* Ürün için 20 katılımcı ile gerçekleştirilen klinik deneyin sonuçlarına göre (2019) katılımcıların %90'ı tekli elektrikli pompayı kullanırken, %95'i de ikili elektrikli pompayı kullanırken bu süt sağma pozisyonunu rahat buldu.

        Kişiye özel deneyim, 8 + 16 ayar seviyesi

        Kişiye özel deneyim, 8 + 16 ayar seviyesi

        Çeşitli stimülasyon ve sağma ayarları sayesinde her kullanımı ihtiyaçlarınıza göre ayarlayın. Kişiye özel bir deneyim için göğüs pompamız 8 stimülasyon ve 16 süt sağma seviyesi sunar.

        Sessiz motor, her yerde gürültüsüz kullanım deneyimi sunar (kablolu kullanım)

        Sessiz motor, her yerde gürültüsüz kullanım deneyimi sunar (kablolu kullanım)

        İnce tasarımlı sessiz motorumuz sayesinde dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zaman sütünüzü sağın. Sadece kablolu kullanım için geçerlidir.

        Küçük parçalar ve sezgisel kurulum

        Küçük parçalar ve sezgisel kurulum

        Kapalı süt sağma sistemimiz tüp kullanmayı gerektirmez ve böylece temizlenecek daha az parça olur. Daha az parça olması aynı zamanda birleştirmeyi de kolaylaştırır.

        Hafıza fonksiyonu

        Hafıza fonksiyonu

        Sevdiğiniz belirli bir ayar mı var? Göğüs pompası son ayarlarınızı otomatik olarak hatırlar. Tek yapmanız gereken oturup başlat düğmesine basmaktır.

        Duraklatma/oynatma özelliği

        Duruşunuzu düzeltmeniz veya ara vermeniz gerekiyorsa başlat/duraklat düğmesi her zaman elinizin altında.

        Teknik Özellikler

        • Güç

          Şebeke gerilimi
          100 V - 240  volt

        • Fonksiyonlar

          Öne eğilme zorunluluğu yoktur
          Rahat bir pozisyonda oturun
          Yumuşak ve uyarlanabilir başlık
          Nazik uyarma
          Ayarlar
          • 16 süt sağma seviyesi
          • 8 stimülasyon seviyesi

        • Kullanım kolaylığı

          Göğüs pompası kullanımı
          • Temizlemesi ve kurulumu kolay
          • sessiz motor
          • hafıza fonksiyonu

        • Malzeme

          Biberon
          • BPA içermez*
          • Polipropilen
          Emzik
          • BPA içermez*
          • Silikon
          Göğüs pompası
          BPA içermez* (yalnızca gıdayla temas eden parçalar)

        • Paket içeriği

          Süt sağma kiti
          1  adet
          Motor ünitesi (Yalnızca kablolu kullanım)
          1  adet
          125 ml Biberon ve 0 ay+ emzik
          1  adet
          Micro-USB adaptörü (kablolu kullanım)
          1  adet
          Sızdırmaz disk
          1  adet
          Tek kullanımlık göğüs pedleri
          2  adet

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              • Philips'in daha önceki pompa teknolojisi için 9 katılımcı ile gerçekleştirilen Fizibilite çalışmasının (Hollanda, 2018) MER zamanı sonuçlarına kıyasla, 20 katılımcıyla gerçekleştirilen klinik deneydeki (Hollanda, 2019) süt akışı başlama zamanı (Süt Fışkırtma Refleksi - MER zamanı) sonuçları temel alınmıştır
              • 1)Mangel ve ark. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 2019, (109 katılımcı, İsrail); (2)Ziemer ve ark. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.
              • Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, 1993, (20 Kafkas katılımcı, ABD); (3)Ramsay ve ark. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 katılımcı, Avustralya).
              • 20 katılımcı ile gerçekleştirilen klinik deneydeki bin başlık için yapılan anketin sonuçlarını temel alır (Hollanda, 2019)
              • BPA içermeyen göğüs pompası: Yalnızca biberon ve anne sütüyle temas eden diğer parçalar için geçerlidir. AB 10/2011 düzenlemesine uygundur
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