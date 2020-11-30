Daha hızlı bir süt akışı için doğal hareket teknolojisi*

Sütü aynı bir bebek gibi çekmesi için göğsü stimüle eden başlık ile daha kısa sürede daha fazla süt sağın.* Stimülasyon modundan sağma moduna kolayca geçer ve doğru miktarda göğüs ucu stimülasyonu ve emiş gücü uygulayarak maksimum süt akışı sağlar. Süt akışı başlama zamanı (Süt Fışkırtma Refleksi - MER zamanı) sonuçları temel alınmıştır.*