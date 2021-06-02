2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Tekli elektronik
Doğal Hareket Teknolojisi
Rahat silikon başlık
8 + 16 ayar
Benzersiz Doğal Hareket Teknolojimiz sayesinde süt bir dakika kadar kısa bir sürede akmaya başlar.** Nazik bir kavrama ve tam olarak doğru masaj ve emme özelliği sayesinde annelerin % 97'si pompanın etkili*** olduğunu söylerken, ebelerin %100'ü bu pompayı tavsiye ediyor.
Vücut şekliniz nasıl olursa olsun pompanın yumuşak, esnek silikon başlığı göğsünüze ve göğüs ucunuza rahat bir şekilde uyar. Göğüs boyutlarının*** %99,98'ine**** uyum sağlayarak yumuşak ancak güvenli bir kavrama sağlar.
Yenidoğan bebeğiniz, emme seansları sırasında yeterli süt almıyorsa veya süt almakta sorun yaşıyorsa daha yüksek akış hızına sahip bir emziğe geçin. Sürekli besleme sorunları ortaya çıkarsa bir sağlık uzmanına danışın.
4.6
5 üzerinden
20
İncelemeler
95%
bu ürünü tavsiye ediyor
KuzeyKK
02/06/2021
Türkiye
Ürün çok kullanışlı
Ürünüm çok sağlam paketlenmiş ve hasarsız bir şekilde elime ulaştı. Kargoyu açtığımda pompamın parçalarını kaynar suyla sterilize edip kullanım talimatına göz gezdirdim. Kullanımı oldukça basit . Pompa mekanizması çok şık, büyüklüğü ideal. Seyahatlere gittiğimde kolayca yanımda bulundurabilirim... Ürünümü incelediğimde masaj özelliği , hızlı sağım, orta sağım ve yavaş sağım özellikleri bulunuyor. Bu da sağım işini daha güzel bir hale getiriyor. İlk aşamada bir kaç dakika masaj özelliği ile göğsümü uyardım. İnanılmaz bir rahatlama hissettim göğsümde. Sonrasında yavaş yavaş kademeyi yükselttim. Düşük sağımda bile göğsümden çıkan süte çok şaşırdım. (Çünki öncesinde kullanmış olduğum, eczaneden tedarik edip aldığım manuel pompam hem canımı acıtıyordu, hemde saatlerce uğraşmama rağmen biberon 30 cc ancak doluyordu) Philips Aventin ayarını yükselttiğimde süt akımım daha çok hızlandı ve kesinlikle hiç bir şekilde ağrı sızı yaşamadım. Üstelik 8-10 dakika gibi bir sürede tek göğsümden 80cc süt çıktı. . Olumlu tarafları: Sağım sırasında ağrı, sızı asla yok. Sağım seviyesindeki en düşük ayarda bile tazyikli süt sağımı oluyor . Masaj özelliği göğsümü inanılmaz rahatlattı. Temizliği oldukça kolay parçaları kaynar suda 5 dk bekletip hemen kurutuyorum. Elim kolum oldu diyebilirim. Biberonda koku olayıda yok. Sağma işlemi bebeğimin emmesi gibi yumuşak ve göğsü tam kavrıyor. Olumsuz tarafı; bir seyahat çantası da olabilirmiş. Ama çokta mühim değil . Kısacası iyiki bu ürünle tanıştım . Kısa sürede sağım yaptığı için geri kalan vaktimi bebeğime harcıyorum. Sağım yapmaktan hiç bu kadar keyif almamıştım. Almak isteyen herkese tavsiye ederim.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Elektrikli Göğüs Pompası SCF395/11 Elektronik göğüs pompası için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Elektrikli Göğüs Pompası SCF395/11 Elektronik göğüs pompası için yapılmıştır
Seherronya
02/06/2021
Türkiye
Ağrısız acısız bebeğim emiyor gibi
Ürünü alır almaz denedim. Kurulumu oldukça kolay hiç zorluk çekmeden tüm parçaları söküp dezenfekte edip kullandım. Sağma modundan önce uyarı modunun olması çok iyi düşünülmüş.göğüsten süt daha rahat bir şekilde geliyor. Sağma moduna aldığımda ilk başta hiç zorlama , acı sızı hissetmediğim için ohoooo bu böyle yavaş yavaş 1 saatte anca sağar diye düşünürken 15 dakikada sağ göğsümden 60 cc süt çıkardı.Diğer makinalarda yaşadığım göğüs ucundaki ağrı şişlik olayını bu makinada yaşamadım. ürünün en çok beğendiğim noktası ise göğsün her yerinden sütü çekebilmesi oldu. Diğer makina ile sağdığımda göğsümün ön tarafı boşalmış olur ama koltuk altına doğru olan kısım yumru gibi dururdu bu makina tüm göğsümü çok güzel bir şekilde boşalttı. İki çocuklu bir anne olarak zamandan tasarruf etmek benim için büyük avantaj. Böylelikle fazla zaman kaybetmeden sağma işlemini tamamlamış oldum. Benim için en güzel sürprizi ise biberon tutmayan bebeğim içerisinde çıkan biberon başlığını tek seferde kavradı. Normalde sağdığım sütü kaşık ile veriyordum buda oldukça zahmetli oluyordu. Bu ürün sayesinde bu dertte ortadan kalkmış oldu. Acısız, ağrısız süt sağmak isteyenler kesinlikle bu ürünü tercih etmeli
Avantajlar
Acısız ağrısız bebeğim emiyor gibi hissettirmesi
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Elektrikli Göğüs Pompası SCF395/11 Elektronik göğüs pompası için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Elektrikli Göğüs Pompası SCF395/11 Elektronik göğüs pompası için yapılmıştır
Busraberra
01/06/2021
Türkiye
Süper ürün
Ürün elime sağlam bir şekilde ulaştı çok iyi paketlenmiş.Gelir gelmez kullanma kılavuzunu okudum çok açıklayıcıydı hemen kurulumunu rahatlıkla yapabildim.Sıcak suyla yıkayıp kurumasını bekledim bu arada işleri hallettim.Kullanma kılavuzunda bulaşık makinesine atabileceğim yazıyordu bu beni gönülden fethetti :-).Süt sağma yapmaya başlarken mod düğmesi göğüs uyarma yaptı bu da benim göğüs ucumu ortaya çıkarıp sağma düzeyine hazırladı.Bu yuzden sağma yaparken canım hiç yanmadı, benim kullandığım üründe belli bir zaman sonra ağrı yapıyordu.Hic beklemediğim kadar süt çıktı:-)normalde bende tek göğüste 90cc çıkıyordu.Philips avent süt sağma makinesinde 125cc çıktı ve çok kısa bir zaman sonra.Bebegim uyurken uyguladım ben sessiz çalıştığı için uyanma riski de olmadı.Kutu da bir biberon başı vardı denemek için bebeğime sütumle birlikte verdim normalde emzik tutmayan bebeğim hemen kavradı.İçinde bir de göğüs pedi vardı bunun için Philips Avent beni çok memnun etti:-D Çünkü bir göğüsümü sağarken diğerinden akma oluyordu.Ürünün dezavantajı biberon boyutu zaman olarak kısıtlı sürelerde tek göğüs sağım yapılabiliyor iki biberon bu sorunu çözebilir.Benim bebeğim huysuz olunca zaman benim için önemli.Sagim yaptıktan sonra çıkarırken orada süt birikiyor bunun nedenini bilmiyorum belki duruştan ya da göğüs boyutundan da olabilir.Ona rağmen herşeyiyle sağlam ve kaliteli ben çok memnunum kaldım
Avantajlar
Çekim gücü çok iyi
Dezavantajlar
Sadece miktar olarak küçük geldi buyutulebilir ya da iki tane biberon olabilir ona rağmen herşeyiyle çok iyi
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Elektrikli Göğüs Pompası SCF395/11 Elektronik göğüs pompası için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Elektrikli Göğüs Pompası SCF395/11 Elektronik göğüs pompası için yapılmıştır
Philips'in daha önceki pompa teknolojisi için 9 katılımcı ile gerçekleştirilen Fizibilite çalışmasının (Hollanda, 2018) MER zamanı sonuçlarına kıyasla, 20 katılımcıyla gerçekleştirilen klinik araştırmadaki (Hollanda, 2019) süt akışı başlama zamanı (Süt Fışkırtma Refleksi - MER zamanı) sonuçları temel alınmıştır.
1K-SE için: Katılımcıların %70'i 60 saniye içinde MER deneyimlemiştir. Philips'in daha önceki pompa teknolojisi için 9 katılımcı ile gerçekleştirilen Fizibilite çalışmasının (Hollanda, 2018) MER zamanı sonuçlarına kıyasla, 20 katılımcıyla gerçekleştirilen klinik araştırmadaki (Hollanda, 2019) süt akışı başlama zamanı (Süt Fışkırtma Refleksi - MER zamanı) sonuçları temel alınmıştır.
20 katılımcı ile gerçekleştirilen ürün klinik araştırma (Hollanda, 2019) sonuçlarına göre tekli ve çiftli elektronik göğüs pompası için ortalama puan; katılımcıların %95'i göğüs pompalarımızın etkili olduğunu kabul etmiştir (tekli elektronik); katılımcıların %100'ü göğüs pompalarımızın etkili olduğunu kabul etmiştir(çiftli elektronik).
Şunları temel alır: (1) Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related? Breastfeeding Medicine, 26 April 2019, (109 katılımcı, İsrail); (2) Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, May 1993, (20 katılımcı (Beyaz), ABD); (3) Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 katılımcı, Avustralya).
10/2011 tarihli AB düzenlemesi gereğince yalnızca biberon ve anne sütüyle temas eden diğer parçalar için geçerlidir.