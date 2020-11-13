2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SCF330/60
Doğal
125 ml/4 oz biberon içerir
Masaj başlığımızın yeni kadifemsi dokusu, cildinizin rahatlaması ve süt akışınızın nazikçe uyarılması için rahatlatıcı etki sağlar. Yastık, süt boşaltımını uyarmaya yardımcı olmak için bebeğinizin emme hareketini nazikçe taklit edecek şekilde tasarlanmıştır.
Anne göğsüne benzeyen geniş emzik, doğal emzirmedeki gibi bir kavrama etkisi yaratır ve biberonla beslemeyi emzirmeyle birleştirmenize destek olur.
Kolayca öğrenilebilen montaj için görsel olarak kolayca eşleşen parçalar.
3.5
5 üzerinden
12
İncelemeler
Limonata
13/11/2020
Türkiye
Ürün bir harika
Ürün birçok manuel pompaya gore daha kolay kullanım sağlıyor elektrikli markalara göre ise tak çıkar ve temizleme konusunda daha avantajlı, çekim gücü güzel acitmiyor, doğal bir emme hissiyati veriyor önemli olanda bu en mükemmel ozelligide bu bence, içindeki biberonu kızım çok sevdi, reflusunu rahatlattı diyebilirim, ergonomik olmasini gozardi edemeyeceğim oturur pozisyonda bile rahatlıkla sagabilirsiniz, ayrıca diğer manuel pompalar gibi ses cikarmiyor, gece kimseyi rahatsız etmek durumunda kalmıyorsunuz, uzun kablo ve hortum bağlantısı vb için zahmet cekmiyorsunuz on dkk gibi kısa sürede sütünüz yeterliyse tabiki biberonu doldurabilirsiniz, servis ve garantisi olması harika, fiyatı diğer marka elektroniklerle aynı olsada bu bakımdan ikisi arasında kalınabilir, bu yüzden fiyat konusunda tereddüt yaşanabilir, üreticilerimiz ürünün fiyatında güzellik yapsinlar, bebelerimizide bizide sevindirsinler acıcık diye düşünüyorum .
Avantajlar
Kolay kullanım, pratiklik, ergonomik olması, kolay yikanabiliyor, doğal emme hissiyati verdiği için acitmiyor.,
Dezavantajlar
Göğüs yastığı takılı vaziyette iken sağım gerçekleştiremiyor olmam
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF330/60 Konfor Manuel göğüs pompası için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF330/60 Konfor Manuel göğüs pompası için yapılmıştır
Paazen
05/08/2019
Türkiye
Başarılı
memnun kaldım. Benim gibi pratik pompa arayanlara tavsiye ederim
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF330/60 Konfor Manuel göğüs pompası için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF330/60 Konfor Manuel göğüs pompası için yapılmıştır
Tazeanne
27/12/2016
Türkiye
Çok memnunum
Elektrikli pompalara göre daha pratik, hafif ve sessiz. Üstelik daha fazla süt çıkarabiliyorum. Kesinlikle tavsiye ederim
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF330/60 Konfor Manuel göğüs pompası için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF330/60 Konfor Manuel göğüs pompası için yapılmıştır
EU 10/2011 düzenlemesi gereğince %0 BPA