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  • Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü
  • Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü
  • Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü
  • Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü
  • Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü
  • Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü
  • Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü
  • Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü
  • Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü
  • Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü
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  • Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü
  • Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü
  • Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü
  • Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü
  • Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü
  • Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü
  • Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü
  • Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü
  • Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü

Üretimden kaldırıldı

Philips AventKonfor Manuel göğüs pompası

SCF330/60

3.5
| (12) İncelemeler
Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü
Konforlu ve rahat olduğunuzda sütünüz daha kolay akar. Bu yüzden bu zamana kadarki en konforlu göğüs pompamızı yarattık: Öne eğilmeden rahatça oturun ve yumuşak masaj yastığımızın süt akışınızı nazikçe uyarmasına izin verin.
Tüm avantajları görüntüleyin

Yumuşak masaj yastıklı göğüs pompası

Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü

  • Doğal

  • 125 ml/4 oz biberon içerir

Rahatlatıcı etkili yumuşak masaj başlığı

Rahatlatıcı etkili yumuşak masaj başlığı

Masaj başlığımızın yeni kadifemsi dokusu, cildinizin rahatlaması ve süt akışınızın nazikçe uyarılması için rahatlatıcı etki sağlar. Yastık, süt boşaltımını uyarmaya yardımcı olmak için bebeğinizin emme hareketini nazikçe taklit edecek şekilde tasarlanmıştır.

Doğal kavrama için Natural biberon ve biberon emziğiyle birlikte gelir

Doğal kavrama için Natural biberon ve biberon emziğiyle birlikte gelir

Anne göğsüne benzeyen geniş emzik, doğal emzirmedeki gibi bir kavrama etkisi yaratır ve biberonla beslemeyi emzirmeyle birleştirmenize destek olur.

Kolayca öğrenilebilen montaj. Görsel olarak kolayca eşleşen parçalar

Kolayca öğrenilebilen montaj. Görsel olarak kolayca eşleşen parçalar

Kolayca öğrenilebilen montaj için görsel olarak kolayca eşleşen parçalar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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3.5

5 üzerinden

12

İncelemeler

13/11/2020

Türkiye

Türkiye

Ürün bir harika

Ürün birçok manuel pompaya gore daha kolay kullanım sağlıyor elektrikli markalara göre ise tak çıkar ve temizleme konusunda daha avantajlı, çekim gücü güzel acitmiyor, doğal bir emme hissiyati veriyor önemli olanda bu en mükemmel ozelligide bu bence, içindeki biberonu kızım çok sevdi, reflusunu rahatlattı diyebilirim, ergonomik olmasini gozardi edemeyeceğim oturur pozisyonda bile rahatlıkla sagabilirsiniz, ayrıca diğer manuel pompalar gibi ses cikarmiyor, gece kimseyi rahatsız etmek durumunda kalmıyorsunuz, uzun kablo ve hortum bağlantısı vb için zahmet cekmiyorsunuz on dkk gibi kısa sürede sütünüz yeterliyse tabiki biberonu doldurabilirsiniz, servis ve garantisi olması harika, fiyatı diğer marka elektroniklerle aynı olsada bu bakımdan ikisi arasında kalınabilir, bu yüzden fiyat konusunda tereddüt yaşanabilir, üreticilerimiz ürünün fiyatında güzellik yapsinlar, bebelerimizide bizide sevindirsinler acıcık diye düşünüyorum .

Avantajlar

Kolay kullanım, pratiklik, ergonomik olması, kolay yikanabiliyor, doğal emme hissiyati verdiği için acitmiyor.,

Dezavantajlar

Göğüs yastığı takılı vaziyette iken sağım gerçekleştiremiyor olmam

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF330/60 Konfor Manuel göğüs pompası için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF330/60 Konfor Manuel göğüs pompası için yapılmıştır

05/08/2019

Türkiye

Türkiye

Başarılı

memnun kaldım. Benim gibi pratik pompa arayanlara tavsiye ederim

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF330/60 Konfor Manuel göğüs pompası için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF330/60 Konfor Manuel göğüs pompası için yapılmıştır

27/12/2016

Türkiye

Türkiye

Çok memnunum

Elektrikli pompalara göre daha pratik, hafif ve sessiz. Üstelik daha fazla süt çıkarabiliyorum. Kesinlikle tavsiye ederim

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF330/60 Konfor Manuel göğüs pompası için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF330/60 Konfor Manuel göğüs pompası için yapılmıştır

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