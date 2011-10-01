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    Philips Avent

    Konfor Manuel göğüs pompası

    SCF330/60
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    Avent
    • Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü
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      Philips Avent Konfor Manuel göğüs pompası

      SCF330/60
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü

      Konforlu ve rahat olduğunuzda sütünüz daha kolay akar. Bu yüzden bu zamana kadarki en konforlu göğüs pompamızı yarattık: Öne eğilmeden rahatça oturun ve yumuşak masaj yastığımızın süt akışınızı nazikçe uyarmasına izin verin. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 299,00 TL

      Philips Avent Konfor Manuel göğüs pompası

      Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü

      Konforlu ve rahat olduğunuzda sütünüz daha kolay akar. Bu yüzden bu zamana kadarki en konforlu göğüs pompamızı yarattık: Öne eğilmeden rahatça oturun ve yumuşak masaj yastığımızın süt akışınızı nazikçe uyarmasına izin verin. Tüm faydaları görün

      Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü

      Konforlu ve rahat olduğunuzda sütünüz daha kolay akar. Bu yüzden bu zamana kadarki en konforlu göğüs pompamızı yarattık: Öne eğilmeden rahatça oturun ve yumuşak masaj yastığımızın süt akışınızı nazikçe uyarmasına izin verin. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 299,00 TL

      Philips Avent Konfor Manuel göğüs pompası

      Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü

      Konforlu ve rahat olduğunuzda sütünüz daha kolay akar. Bu yüzden bu zamana kadarki en konforlu göğüs pompamızı yarattık: Öne eğilmeden rahatça oturun ve yumuşak masaj yastığımızın süt akışınızı nazikçe uyarmasına izin verin. Tüm faydaları görün

      Tüm siparişlerde kargo bedava!

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        Konfor Manuel göğüs pompası

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü

        Yumuşak masaj yastıklı göğüs pompası

        • Doğal
        • 125 ml/4 oz biberon içerir
        Rahatlatıcı etkili yumuşak masaj başlığı

        Rahatlatıcı etkili yumuşak masaj başlığı

        Masaj başlığımızın yeni kadifemsi dokusu, cildinizin rahatlaması ve süt akışınızın nazikçe uyarılması için rahatlatıcı etki sağlar. Yastık, süt boşaltımını uyarmaya yardımcı olmak için bebeğinizin emme hareketini nazikçe taklit edecek şekilde tasarlanmıştır.

        Doğal kavrama için Natural biberon ve biberon emziğiyle birlikte gelir

        Doğal kavrama için Natural biberon ve biberon emziğiyle birlikte gelir

        Anne göğsüne benzeyen geniş emzik, doğal emzirmedeki gibi bir kavrama etkisi yaratır ve biberonla beslemeyi emzirmeyle birleştirmenize destek olur.

        Kolayca öğrenilebilen montaj. Görsel olarak kolayca eşleşen parçalar

        Kolayca öğrenilebilen montaj. Görsel olarak kolayca eşleşen parçalar

        Kolayca öğrenilebilen montaj için görsel olarak kolayca eşleşen parçalar.

        Diğer Philips Avent Natural besleme ürünleriyle uyumludur

        Diğer Philips Avent Natural besleme ürünleriyle uyumludur

        Bu göğüs pompası Classic biberonlar ve süt saklama kapları dahil olmak üzere Philips Avent ürün serisindeki diğer besleme ürünleriyle birlikte kullanılabilir. Philips Avent ayrıca daha uzun süre emzirmenize yardımcı olmak ve daha rahat etmenizi sağlamak için geniş bir göğüs bakım aksesuarları yelpazesi sunar.

        Kompakt, hafif tasarım

        Kompakt, hafif tasarım

        Göğüs pompasının kompakt tasarımı, kolayca konumlandırılmasını sağlar. Ergonomik şekilli sapı, süt sağarken rahat tutma ve tam kontrol sunar. Pompanın küçük ve hafif olması kolayca saklanmasını ve taşınmasını sağlamanın yanı sıra hareket halinde pompalanmasını kolaylaştırır.

        Benzersiz tasarım sayesinde daha rahat pompalama pozisyonu

        Benzersiz tasarım sayesinde daha rahat pompalama pozisyonu

        Göğüs pompasının benzersiz tasarımı dik oturduğunuzda bile sütünüzün göğsünüzden doğrudan biberona akmasını sağlar. Böylece pompalama sırasında, sütünüzün biberona akması için öne doğru eğilmenize gerek olmadan daha rahat bir şekilde oturabilirsiniz. Pompalama sırasında konforlu ve rahat şekilde oturmanız, doğal olarak sütünüzün daha kolay akmasını sağlar.

        Daha az sayıdaki parça sayesinde kolay temizleme

        Daha az sayıdaki parça sayesinde kolayca temizlenir. Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir.

        Kolay manuel kullanım

        Sütünüzü arada sırada sağıyorsanız ve kompaktlık sizin için önemliyse manuel göğüs pompası tam size göre. Tek elinizle kolayca kullanabilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Malzeme

          Göğüs pompası
          • Polipropilen
          • BPA içermez*
          Biberon
          • Polipropilen
          • BPA içermez*
          Emzik
          • Silikon
          • BPA içermez*

        • Paket içeriği

          Kulplu göğüs pompası
          1  adet
          Standart boy yastık
          1  adet
          Natural biberon 125 ml/4 oz
          1  adet
          Ekstra yumuşak yenidoğan emziği
          1  adet
          Seyahat muhafazası
          1  adet
          Süt saklamak için sızdırmaz disk
          1  adet
          Göğüs pedi deneme paketleri
          2 (2 Günlük kullanım pedi ve 2 Gece kullanım pedi)  adet

        • Göğüs pompası

          Malzeme
          BPA içermez*

        • Tasarım

          Göğüs pompası tasarımı
          Kompakt tasarım
          Biberon tasarımı
          • Ergonomik tasarım
          • Geniş ağızlı

        • Kullanım kolaylığı

          Göğüs pompası kullanımı
          • Sezgisel montaj
          • Kolay temizlik
          • Tamamen uyumlu ürün serisi

        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          0 - 6 ay

        • Fonksiyonlar

          Öne eğilme zorunluluğu yoktur
          Rahat bir pozisyonda oturun
          Yumuşak masaj yastığı
          Nazik uyarma
          Natural biberonla birlikte gelir
          Emzirme ve biberonla beslemeyi birleştirin

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              • EU 10/2011 düzenlemesi gereğince %0 BPA
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