Diğer Philips Avent Natural besleme ürünleriyle uyumludur

Bu göğüs pompası Classic biberonlar ve süt saklama kapları dahil olmak üzere Philips Avent ürün serisindeki diğer besleme ürünleriyle birlikte kullanılabilir. Philips Avent ayrıca daha uzun süre emzirmenize yardımcı olmak ve daha rahat etmenizi sağlamak için geniş bir göğüs bakım aksesuarları yelpazesi sunar.