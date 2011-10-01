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Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü
Konforlu ve rahat olduğunuzda sütünüz daha kolay akar. Bu yüzden bu zamana kadarki en konforlu göğüs pompamızı yarattık: Öne eğilmeden rahatça oturun ve yumuşak masaj yastığımızın süt akışınızı nazikçe uyarmasına izin verin. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü
Konforlu ve rahat olduğunuzda sütünüz daha kolay akar. Bu yüzden bu zamana kadarki en konforlu göğüs pompamızı yarattık: Öne eğilmeden rahatça oturun ve yumuşak masaj yastığımızın süt akışınızı nazikçe uyarmasına izin verin. Tüm faydaları görün
Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü
Konforlu ve rahat olduğunuzda sütünüz daha kolay akar. Bu yüzden bu zamana kadarki en konforlu göğüs pompamızı yarattık: Öne eğilmeden rahatça oturun ve yumuşak masaj yastığımızın süt akışınızı nazikçe uyarmasına izin verin. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Daha fazla konfor, daha fazla anne sütü
Konforlu ve rahat olduğunuzda sütünüz daha kolay akar. Bu yüzden bu zamana kadarki en konforlu göğüs pompamızı yarattık: Öne eğilmeden rahatça oturun ve yumuşak masaj yastığımızın süt akışınızı nazikçe uyarmasına izin verin. Tüm faydaları görün