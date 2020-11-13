Ürün birçok manuel pompaya gore daha kolay kullanım sağlıyor elektrikli markalara göre ise tak çıkar ve temizleme konusunda daha avantajlı, çekim gücü güzel acitmiyor, doğal bir emme hissiyati veriyor önemli olanda bu en mükemmel ozelligide bu bence, içindeki biberonu kızım çok sevdi, reflusunu rahatlattı diyebilirim, ergonomik olmasini gozardi edemeyeceğim oturur pozisyonda bile rahatlıkla sagabilirsiniz, ayrıca diğer manuel pompalar gibi ses cikarmiyor, gece kimseyi rahatsız etmek durumunda kalmıyorsunuz, uzun kablo ve hortum bağlantısı vb için zahmet cekmiyorsunuz on dkk gibi kısa sürede sütünüz yeterliyse tabiki biberonu doldurabilirsiniz, servis ve garantisi olması harika, fiyatı diğer marka elektroniklerle aynı olsada bu bakımdan ikisi arasında kalınabilir, bu yüzden fiyat konusunda tereddüt yaşanabilir, üreticilerimiz ürünün fiyatında güzellik yapsinlar, bebelerimizide bizide sevindirsinler acıcık diye düşünüyorum .