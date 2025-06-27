2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
1 bardak
150 ml/5 oz
6 ay+
Eğitici kulplar, bebeğinizin kendi başına bardağı tutmasına ve içmesine yardımcı olur. Bu kulplar, bebeğinizin minik elleriyle kolayca tutabileceği bir şekle sahip olmasının yanı sıra bebeğinizin elinden kaymaması için kauçukla kaplanmıştır.
Doğal Tepkili Biberon Emziği, bebeğinizin doğal beslenme ritmiyle birlikte hareket ederek emzirme ve biberonla beslemeyi kolaylıkla birleştirmenizi sağlar. Emziğin, yalnızca bebek aktif olarak emdiğinde süt gelmesini sağlayan benzersiz bir ağzı vardır. Bu sayede bebeğiniz yutmak ve nefes almak için durduğunda süt akışı da durur.
Meme ucu hissi veren ve şekil olarak meme ucuna benzeyen geniş, yumuşak ve esnek emzik, meme ucunu taklit ederek bebeğin kolayca kavramasına ve beslenmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
5.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Glnn
27/06/2025
Türkiye
Memnunuz
Çok memnun kaldık. Severek kullanıyoruz. Alıştırma bardağı olarak tercih edilebilir.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Natural Response SCF263 Eğitici Bardak için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Natural Response SCF263 Eğitici Bardak için yapılmıştır
2026 yılında, 11.673 Anne ve Bebek Bakımı ürünleri kullanıcısı ile küresel çapta online olarak gerçekleştirilen kullanım ve tutum araştırmasına dayanmaktadır.
EU 10/2011 düzenlemesi gereğince %0 BPA