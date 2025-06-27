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  • Bebeğinizin bardağa geçişini kolaylaştırın
  • Bebeğinizin bardağa geçişini kolaylaştırın
  • Bebeğinizin bardağa geçişini kolaylaştırın
  • Bebeğinizin bardağa geçişini kolaylaştırın
  • Bebeğinizin bardağa geçişini kolaylaştırın
  • Bebeğinizin bardağa geçişini kolaylaştırın
  • Bebeğinizin bardağa geçişini kolaylaştırın
  • Bebeğinizin bardağa geçişini kolaylaştırın
  • Bebeğinizin bardağa geçişini kolaylaştırın
  • Bebeğinizin bardağa geçişini kolaylaştırın
  • Bebeğinizin bardağa geçişini kolaylaştırın
  • Bebeğinizin bardağa geçişini kolaylaştırın
  • Bebeğinizin bardağa geçişini kolaylaştırın
  • Bebeğinizin bardağa geçişini kolaylaştırın
  • Bebeğinizin bardağa geçişini kolaylaştırın
  • Bebeğinizin bardağa geçişini kolaylaştırın

Philips Avent Natural ResponseEğitici Bardak

SCF263/61

5
| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Bebeğinizin bardağa geçişini kolaylaştırın
Natural eğitim seti bebeğinizin bardağa geçişini kolaylaştırır. Rahat tutma yerleri sayesinde bebeğiniz alışık olduğu biberon emziğinden içerken bardağı tek başına tutabilir.
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Dünyada Annelerin En Çok Önerdiği Marka1

Bebeğinizin bardağa geçişini kolaylaştırın

  • 1 bardak

  • 150 ml/5 oz

  • 6 ay+

Küçük eller için yumuşak dokunuşlu eğitici kulplar

Küçük eller için yumuşak dokunuşlu eğitici kulplar

Eğitici kulplar, bebeğinizin kendi başına bardağı tutmasına ve içmesine yardımcı olur. Bu kulplar, bebeğinizin minik elleriyle kolayca tutabileceği bir şekle sahip olmasının yanı sıra bebeğinizin elinden kaymaması için kauçukla kaplanmıştır.

Biberon emziğinden bebek aktif olarak emdiğinde süt gelir

Biberon emziğinden bebek aktif olarak emdiğinde süt gelir

Doğal Tepkili Biberon Emziği, bebeğinizin doğal beslenme ritmiyle birlikte hareket ederek emzirme ve biberonla beslemeyi kolaylıkla birleştirmenizi sağlar. Emziğin, yalnızca bebek aktif olarak emdiğinde süt gelmesini sağlayan benzersiz bir ağzı vardır. Bu sayede bebeğiniz yutmak ve nefes almak için durduğunda süt akışı da durur.

Meme ucu şeklindeki emzikle doğal kavrama

Meme ucu şeklindeki emzikle doğal kavrama

Meme ucu hissi veren ve şekil olarak meme ucuna benzeyen geniş, yumuşak ve esnek emzik, meme ucunu taklit ederek bebeğin kolayca kavramasına ve beslenmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Teknik Özellikler

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5.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

27/06/2025

Türkiye

Türkiye

Memnunuz

Çok memnun kaldık. Severek kullanıyoruz. Alıştırma bardağı olarak tercih edilebilir.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Natural Response SCF263 Eğitici Bardak için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Natural Response SCF263 Eğitici Bardak için yapılmıştır

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  1. 2026 yılında, 11.673 Anne ve Bebek Bakımı ürünleri kullanıcısı ile küresel çapta online olarak gerçekleştirilen kullanım ve tutum araştırmasına dayanmaktadır. 

  1. EU 10/2011 düzenlemesi gereğince %0 BPA