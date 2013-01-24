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Benzersiz Philips Avent SCF254/60 göğüs pedleri gün boyunca kuru ve rahat kalabilmeniz için özel olarak tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
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Rahat ve güvenilir
Benzersiz Philips Avent SCF254/60 göğüs pedleri gün boyunca kuru ve rahat kalabilmeniz için özel olarak tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
Tek kullanımlık göğüs pedleri
Philips Online Mağaza fiyatı
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Kıvrımlı biçimiyle ultra ince. Pedin hareket etmesini engelleyen yapışkan bant.
Yumuşak üst kısım ve nefes alabilen, doğal malzemeler. Dermatolojik olarak test edilmiştir.
Pedi yerinde tutmak için kullanılan yapışkan bantlar sayesinde yerinden kaymaz.
Bir ebe ve 20 yıldır emzirme konusunda annelere yardımcı olan bir emzirme danışmanıyla birlikte geliştirildi.
Ekstra hijyen için özel ambalajında.
Philips Avent göğüs pedleri, giysinizin altına rahatça giyebilmenizi sağlayan kıvrımlı bir biçime sahiptir.
1. Ultra yumuşak üst katman göğüs ucu oyukludur ve göğsü her zaman kuru tutar. 2. ultra emici katman, ekstra rahatlık için dolgunlaştırılmıştır.3. ultra emici çekirdek katman, utandırıcı süt sızımı ve lekeleri engellemek için nemi çeker. 4. ultra hava geçirir dış katman, göğüs ucu yaralarını engellemeye yardım eder. Kaydırmayan yapışkan bantlar pedi yerinde tutar.
Menşei
Malzeme
Paket içeriği
Tasarım
Fonksiyonlar
Boyutlar ve ağırlık
Maksimum konfor
Yumuşak bir his