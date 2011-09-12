2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SCF254/60
Rahat ve güvenilir
Benzersiz Philips Avent SCF254/60 göğüs pedleri gün boyunca kuru ve rahat kalabilmeniz için özel olarak tasarlanmıştır.
60 günlük kullanım pedi
Kıvrımlı biçimiyle ultra ince. Pedin hareket etmesini engelleyen yapışkan bant.
Pedi yerinde tutmak için kullanılan yapışkan bantlar sayesinde yerinden kaymaz.
Bir ebe ve 20 yıldır emzirme konusunda annelere yardımcı olan bir emzirme danışmanıyla birlikte geliştirildi.
Yorumlar
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.