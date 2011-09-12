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Üretimden kaldırıldı

Philips AventTek kullanımlık göğüs pedleri

SCF254/30

Rahat ve güvenilir

Benzersiz Philips Avent SCF254/30 göğüs pedleri, gün boyunca kuru ve rahat kalabilmeniz için özel olarak tasarlanmıştır.

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Elbisenizin altında görünmez

Kıvrımlı biçimiyle ultra ince. Pedin hareket etmesini engelleyen yapışkan bant.

Yapışkan bantlar sayesinde yerinden kaymaz

Pedi yerinde tutmak için kullanılan yapışkan bantlar sayesinde yerinden kaymaz.

Emzirme uzmanlarıyla birlikte geliştirildi

Bir ebe ve 20 yıldır emzirme konusunda annelere yardımcı olan bir emzirme danışmanıyla birlikte geliştirildi.

Teknik Özellikler

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 