Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Peşin fiyatına 12 taksit

    • Tüm siparişlerde kargo bedava!

    • 2 yıl garanti

    Philips Avent

    Tek kullanımlık göğüs pedleri

    SCF254/30
    Avent
    Bu ürün için destek alın
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    Avent
    • Rahat ve güvenilir Rahat ve güvenilir Rahat ve güvenilir
      -{discount-value}

      Philips Avent Tek kullanımlık göğüs pedleri

      SCF254/30
      Bu ürün için destek alın

      Rahat ve güvenilir

      Benzersiz Philips Avent SCF254/30 göğüs pedleri, gün boyunca kuru ve rahat kalabilmeniz için özel olarak tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 42,90 TL
      Benzer ürünler bul

      Philips Avent Tek kullanımlık göğüs pedleri

      Rahat ve güvenilir

      Benzersiz Philips Avent SCF254/30 göğüs pedleri, gün boyunca kuru ve rahat kalabilmeniz için özel olarak tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör meme-emzirme

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Tek kullanımlık göğüs pedleri

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Rahat ve güvenilir

        AVENT göğüs pedleri

        • 30 günlük kullanım pedi
        Elbisenizin altında görünmez

        Elbisenizin altında görünmez

        Kıvrımlı biçimiyle ultra ince. Pedin hareket etmesini engelleyen yapışkan bant.

        Yumuşak bir his

        Yumuşak bir his

        Yumuşak üst kısım ve nefes alabilen, doğal malzemeler. Dermatolojik olarak test edilmiştir.

        Yapışkan bantlar sayesinde yerinden kaymaz

        Pedi yerinde tutmak için kullanılan yapışkan bantlar sayesinde yerinden kaymaz.

        Emzirme uzmanlarıyla birlikte geliştirildi

        Bir ebe ve 20 yıldır emzirme konusunda annelere yardımcı olan bir emzirme danışmanıyla birlikte geliştirildi.

        Hijyenik

        Ekstra hijyen için özel ambalajında.

        Yumuşak, sağlam ve kıvrımlı

        Philips Avent göğüs pedleri, giysinizin altına rahatça giyebilmenizi sağlayan kıvrımlı bir biçime sahiptir.

        Maksimum kuruluk için benzersiz dört katmanlı yapı

        1. Ultra yumuşak üst katman göğüs ucu oyukludur ve göğsü her zaman kuru tutar. 2. ultra emici katman, ekstra rahatlık için dolgunlaştırılmıştır.3. ultra emici çekirdek katman, utandırıcı süt sızımı ve lekeleri engellemek için nemi çeker. 4. ultra hava geçirir dış katman, göğüs ucu yaralarını engellemeye yardım eder. Kaydırmayan yapışkan bantlar pedi yerinde tutar.

        Teknik Özellikler

        • Menşei

          Çin
          Evet

        • Malzeme

          Göğüs pedleri
          Dermatolojik olarak test edilmiştir

        • Paket içeriği

          Tek kullanımlık günlük kullanım göğüs pedleri
          30  adet

        • Tasarım

          Rahat kıvrımlı biçim
          Evet

        • Fonksiyonlar

          Ultra kuru
          • Çok katmanlı
          • Tek yönlü üst kısım

        • Boyutlar ve ağırlık

          Boyutlar
          135 x 135 x 100  mm

        • Maksimum konfor

          Kaymaz
          Yapışkan bant

        • Yumuşak bir his

          Yumuşak üst kısım
          • Nefes alabilen ve doğal malzeme
          • Dermatolojik olarak test edilmiştir

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Ödüller

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Kaydet

            Philips ailesine siz de katılın

            Bültenimize abone olun

            Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

            Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
            İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

            Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            Sipariş Takibi