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    Philips Avent

    Göğüs kalkan seti

    SCF157
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    Avent
    • Konfor ve koruma Konfor ve koruma Konfor ve koruma
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      Philips Avent Göğüs kalkan seti

      SCF157
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Konfor ve koruma

      Ultra yumuşak Philips Avent SCF157/02 göğüs kapakları, göğüs uçlarınızı sürtünmeden korumak ve sızan sütü toplamak için sütyen içinde kullanılır. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 129,90 TL

      Philips Avent Göğüs kalkan seti

      Konfor ve koruma

      Ultra yumuşak Philips Avent SCF157/02 göğüs kapakları, göğüs uçlarınızı sürtünmeden korumak ve sızan sütü toplamak için sütyen içinde kullanılır. Tüm faydaları görün

      Konfor ve koruma

      Ultra yumuşak Philips Avent SCF157/02 göğüs kapakları, göğüs uçlarınızı sürtünmeden korumak ve sızan sütü toplamak için sütyen içinde kullanılır. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 129,90 TL

      Philips Avent Göğüs kalkan seti

      Konfor ve koruma

      Ultra yumuşak Philips Avent SCF157/02 göğüs kapakları, göğüs uçlarınızı sürtünmeden korumak ve sızan sütü toplamak için sütyen içinde kullanılır. Tüm faydaları görün

      Tüm siparişlerde kargo bedava!

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        Göğüs kalkan seti

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Konfor ve koruma

        Son derece konforlu göğüs kapakları

        • 2 adet

        Fazla sütü toplar

        Philips Avent süt toplama kalkanı (deliksiz), emzirirken veya göğüs pompası kullanırken fazla sütü toplar.

        Acıyan göğüs uçlarını korur

        Havalandırmalı kapaklar - daha hızlı iyileşmelerine yardımcı olmak için acıyan veya çatlamış göğüs uçlarını korur. Nazik basınçları, şişkinliği azaltmaya yardımcı olur. Delikler, hava dolaşımı sağlar.

        Göğüs kalkanı emzirme veya pompalama sırasında kullanılabilir

        Göğüs kalkanı emzirme veya pompalama sırasında kullanılabilir. Kapaklar son derece yumuşak silikon destek yastıklarıyla gelir.

        Teknik Özellikler

        • Malzeme

          Destek yastıkları
          Silikon

        • Paket içeriği

          Havalandırmalı göğüs kapakları
          2  adet
          Havalandırmasız süt biriktirme kapakları
          2  adet
          Ultra yumuşak destek yastıkları
          2  adet

        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          0 - 6 ay

        • Koruma sağladığı durumlar

          Çatlamış göğüs uçları
          Evet
          Acıyan göğüs uçları
          Evet

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            • Bu bölümde, ürünle ilgili tüketici görüşleri yer almaktadır. Philips, bu bölümde tüketiciler tarafından girilen içeriklerden sorumlu değildir. Dolayısıyla burada yer alan ürünün kullanımına ilişkin teknik bilgiler ve/veya öneriler, resmi Philips bilgileri olarak kabul edilmemelidir.
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