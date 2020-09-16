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Üretimden kaldırıldı

Philips AventGöğüs kalkan seti

SCF157/02

4.2
| (39) İncelemeler | 84% bu ürünü tavsiye ediyor
Konfor ve koruma
Ultra yumuşak Philips Avent SCF157/02 göğüs kapakları, göğüs uçlarınızı sürtünmeden korumak ve sızan sütü toplamak için sütyen içinde kullanılır.
Tüm avantajları görüntüleyin

Son derece konforlu göğüs kapakları

Konfor ve koruma

  • 2 adet

Fazla sütü toplar

Philips Avent süt toplama kalkanı (deliksiz), emzirirken veya göğüs pompası kullanırken fazla sütü toplar.

Şişkinliği azaltmaya yardımcı olur

Acıyan göğüs uçlarını korur

Havalandırmalı kapaklar - daha hızlı iyileşmelerine yardımcı olmak için acıyan veya çatlamış göğüs uçlarını korur. Nazik basınçları, şişkinliği azaltmaya yardımcı olur. Delikler, hava dolaşımı sağlar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.2

5 üzerinden

39

İncelemeler

84%

bu ürünü tavsiye ediyor

16/09/2020

Türkiye

Türkiye

Philips Çalışanı

Mukemmel

[Employee of philipsglobal] Benim icin mucize urun. Hava alan kapaklariyla kullandim ve goguslerimin hizli iyilesmesini sagladi. Lohusalik doneminde cok kullandim gogsumden akan sutleri biriktirebildim. Cok memnunum

Avantajlar

Hava alan kapaklari gogsun cabuk iyilesmesini sagliyor

Dezavantajlar

Gece delikli kapaklarla uyumaniz durumunda sut uzerinize dokulebilir. Gece deliksiz olan kapak tercih edilmeli

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF157/02 Göğüs kalkan seti için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF157/02 Göğüs kalkan seti için yapılmıştır

28/06/2020

Türkiye

Türkiye

acısız emzirebilme

keşke 10 yıl önce de olsaydı ilk emzirme döneminde yaşadığım sıkıntılar olmadı

Bu değerlendirme SCF157/02 Göğüs kalkan seti için yapılmıştır

Bu değerlendirme SCF157/02 Göğüs kalkan seti için yapılmıştır

11/06/2020

Türkiye

Türkiye

Her annenin ilk alması gereken urun

Ürün yeni annelerin ilk alması gereken ürünlerden. Emzirmeye başladığım andan itibaren kalkan kullandım ve kremledim. Hiçbir yara sorunu yaşamadım. Ayrıca akan sütun içinde birikmesi de harika

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF157/02 Göğüs kalkan seti için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF157/02 Göğüs kalkan seti için yapılmıştır

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  1. Bu bölümde, ürünle ilgili tüketici görüşleri yer almaktadır. Philips, bu bölümde tüketiciler tarafından girilen içeriklerden sorumlu değildir. Dolayısıyla burada yer alan ürünün kullanımına ilişkin teknik bilgiler ve/veya öneriler, resmi Philips bilgileri olarak kabul edilmemelidir.