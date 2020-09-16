2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
2 adet
Philips Avent süt toplama kalkanı (deliksiz), emzirirken veya göğüs pompası kullanırken fazla sütü toplar.
Havalandırmalı kapaklar - daha hızlı iyileşmelerine yardımcı olmak için acıyan veya çatlamış göğüs uçlarını korur. Nazik basınçları, şişkinliği azaltmaya yardımcı olur. Delikler, hava dolaşımı sağlar.
4.2
5 üzerinden
39
İncelemeler
84%
bu ürünü tavsiye ediyor
Sinemm
16/09/2020
Türkiye
Philips Çalışanı
Mukemmel
[Employee of philipsglobal] Benim icin mucize urun. Hava alan kapaklariyla kullandim ve goguslerimin hizli iyilesmesini sagladi. Lohusalik doneminde cok kullandim gogsumden akan sutleri biriktirebildim. Cok memnunum
Avantajlar
Hava alan kapaklari gogsun cabuk iyilesmesini sagliyor
Dezavantajlar
Gece delikli kapaklarla uyumaniz durumunda sut uzerinize dokulebilir. Gece deliksiz olan kapak tercih edilmeli
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF157/02 Göğüs kalkan seti için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF157/02 Göğüs kalkan seti için yapılmıştır
Eco41
28/06/2020
Türkiye
acısız emzirebilme
keşke 10 yıl önce de olsaydı ilk emzirme döneminde yaşadığım sıkıntılar olmadı
Bu değerlendirme SCF157/02 Göğüs kalkan seti için yapılmıştır
Bu değerlendirme SCF157/02 Göğüs kalkan seti için yapılmıştır
Canan188
11/06/2020
Türkiye
Her annenin ilk alması gereken urun
Ürün yeni annelerin ilk alması gereken ürünlerden. Emzirmeye başladığım andan itibaren kalkan kullandım ve kremledim. Hiçbir yara sorunu yaşamadım. Ayrıca akan sütun içinde birikmesi de harika
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF157/02 Göğüs kalkan seti için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF157/02 Göğüs kalkan seti için yapılmıştır
Bu bölümde, ürünle ilgili tüketici görüşleri yer almaktadır. Philips, bu bölümde tüketiciler tarafından girilen içeriklerden sorumlu değildir. Dolayısıyla burada yer alan ürünün kullanımına ilişkin teknik bilgiler ve/veya öneriler, resmi Philips bilgileri olarak kabul edilmemelidir.