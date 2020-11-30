Acıyan göğüs uçlarını korur

Havalandırmalı kapaklar - daha hızlı iyileşmelerine yardımcı olmak için acıyan veya çatlamış göğüs uçlarını korur. Nazik basınçları, şişkinliği azaltmaya yardımcı olur. Delikler, hava dolaşımı sağlar.