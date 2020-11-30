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Konfor ve koruma
Ultra yumuşak Philips Avent SCF157/02 göğüs kapakları, göğüs uçlarınızı sürtünmeden korumak ve sızan sütü toplamak için sütyen içinde kullanılır. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Konfor ve koruma
Ultra yumuşak Philips Avent SCF157/02 göğüs kapakları, göğüs uçlarınızı sürtünmeden korumak ve sızan sütü toplamak için sütyen içinde kullanılır. Tüm faydaları görün
Konfor ve koruma
Ultra yumuşak Philips Avent SCF157/02 göğüs kapakları, göğüs uçlarınızı sürtünmeden korumak ve sızan sütü toplamak için sütyen içinde kullanılır. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Konfor ve koruma
Ultra yumuşak Philips Avent SCF157/02 göğüs kapakları, göğüs uçlarınızı sürtünmeden korumak ve sızan sütü toplamak için sütyen içinde kullanılır. Tüm faydaları görün