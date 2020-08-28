Kavrama konusundaki zorluklara yardımcı olmak için tasarlanmıştır

Göğüs Ucu Koruyucularımız, bebeklerin erken dönemlerdeki kavrama sorunlarına yardımcı olmak ve daha uzun süre emzirmenizi sağlamak için tasarlanmıştır. Göğüs Ucu Koruyucu, düz ve içe dönük göğüs uçlarına sahip anneler ve emiş tekniği zayıf olan veya oral bozukları bulunan bebekler için kavramayı kolaylaştıran bir göğüs ucu şekli sağlar, böylece emzirirken ara verdiğinizde bile göğüs ucunuz dışa dönük bir şekilde kalır.