2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SCF153/01
Bebekle cilt teması sağlayan şekil
Acıyan göğüs uçlarını korur
Küçük (15 mm)
2 adet
Ultra ince kelebek şekilli Göğüs Ucu Koruyucularımız, bebekle cilt teması sağlamak için tasarlanmıştır. Özel şekil burnun yanı sıra çenenin de göğüsle temas etmesini sağlayarak bebeğin annenin kokusunu almasına ve anneye dokunmasına olanak tanır. Bebeğinizin tüm göğüs ucu çevresini rahatça kavradığından emin olmak için koruyucuyu göğüs ucunuzun ortasına yerleştirin. Böylece göğüs uçlarınızı korurken bebeğinizi rahatlıkla emzirebilirsiniz.
Göğüs Ucu Koruyucularımız, bebeklerin erken dönemlerdeki kavrama sorunlarına yardımcı olmak ve daha uzun süre emzirmenizi sağlamak için tasarlanmıştır. Göğüs Ucu Koruyucu, düz ve içe dönük göğüs uçlarına sahip anneler ve emiş tekniği zayıf olan veya oral bozukları bulunan bebekler için kavramayı kolaylaştıran bir göğüs ucu şekli sağlar, böylece emzirirken ara verdiğinizde bile göğüs ucunuz dışa dönük bir şekilde kalır.
Göğüs ucu koruyucuları ağrıyan, çatlamış veya acıyan göğüs uçlarına sahip anneler için rahat ve yumuşak bir emzirme deneyimi sunar. Emzirme sırasında göğüs uçlarının zorlanmasını ve esnemesini azaltır, böylece bebeğinizi rahatlıkla emzirebilirsiniz.
2.5
5 üzerinden
2
İncelemeler
Nouvella
28/08/2020
Türkiye
Kullanışlı bir ürün
Üründen çok memnun kaldım sadece biraz daha göğse yapışsa emzirme kolaylığısağlardı
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF153/03 Göğüs Ucu Koruyucusu için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF153/03 Göğüs Ucu Koruyucusu için yapılmıştır
Duygu60
22/08/2020
Türkiye
Philips Çalışanı
Yorumsuz!!!!
[Employee of philipsglobal] Bebek aç kalıyor bu ürünler yüzünden memeyi tam kavrayamıyor ben cok pişmanım 40 gün kullandım bebeğim hiç kilo almadı doktor mama önerdi meğer bu ürün yüzündenmiş sütüm yok diye aşırı yedim hem kilo aldım hem bebeğim aç kaldı. Bu ürünü alana kadar süt pompasıyla sağıp biberonla verin daha iyi en azından mama vermek zorunda kalmazsınız. Yada memenizi tutturun bebege en guzel çekim kuvveti onun agzı.
Avantajlar
Yok
Dezavantajlar
Çok
Bu değerlendirme SCF153/03 Göğüs Ucu Koruyucusu için yapılmıştır
Bu değerlendirme SCF153/03 Göğüs Ucu Koruyucusu için yapılmıştır
düz veya içe dönük, ağrıyan, hassas, çatlamış, acıyan göğüs uçları ve kavrama konusunda zorlanan bebekler için
EU 10/2011 düzenlemesi gereğince %0 BPA
Bu bölümde, ürünle ilgili tüketici görüşleri yer almaktadır. Philips, bu bölümde tüketiciler tarafından girilen içeriklerden sorumlu değildir. Dolayısıyla burada yer alan ürünün kullanımına ilişkin teknik bilgiler ve/veya öneriler, resmi Philips bilgileri olarak kabul edilmemelidir.