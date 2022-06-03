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  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir

Philips AventNatural cam biberon

SCF051/17

4.2
| (31) İncelemeler
Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
Ultra yumuşak biberon emziğine sahip Natural biberonlarımız, göğüs yapısına daha çok benzer. Esnek spiral tasarımlı geniş, göğüs şeklindeki biberon emziği ve konfor sağlayan yaprakçıklar doğal kavrama etkisi sunarken, anne sütü ve biberonla beslemeyi birleştirme sürecini kolaylaştırır.
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Doğal emme etkisi

Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir

  • 1 Biberon

  • 120 ml/4 oz

  • Yenidoğan akışlı biberon emziği

  • 0 ay+

Anne göğsü hissini taklit etmek için tasarlanmış ultra yumuşak biberon emziği

Anne göğsü hissini taklit etmek için tasarlanmış ultra yumuşak biberon emziği

Biberon emziği, anne göğsü hissini taklit etmek için tasarlanmış ultra yumuşak dokuya sahiptir.

Anne göğsüne benzeyen geniş emzik sayesinde doğal emme hissi

Anne göğsüne benzeyen geniş emzik sayesinde doğal emme hissi

Anne göğsüne benzeyen geniş biberon emziği, doğal emzirmedeki gibi bir kavrama etkisi yaratır ve biberonla beslemeyi emzirmeyle birleştirmenize destek olur.

Esnek spiral tasarım ve konfor sağlayan yaprakçıklar

Esnek spiral tasarım ve konfor sağlayan yaprakçıklar

Esnek spiral tasarım, eşsiz konfor sağlayan yaprakçıklarla birleşerek biberon emziğinin esnek yapıda olmasını sağlar ve emziğin çökmesini engelleyerek biberonla beslemeyi daha doğal hale getirir.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.2

5 üzerinden

31

İncelemeler

4
3
2

03/06/2022

Türkiye

Türkiye

Urun muazzam

Urune puanim en yuksek seviyede gerek hijyen konusunda gerek ucunun tam anne gogusyke biribir olmasindan oturu bebegim rahatca kavrayabildi.Phlips yine kqlitesini konusturdu.Adina yakisan bir urun yapmis tesekkurler beni bu urunle tanistirdiginiz icin

Avantajlar

Hijyen kullanim kolyligi

Dezavantajlar

Yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF051/17 Natural cam biberon için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF051/17 Natural cam biberon için yapılmıştır

03/06/2022

Türkiye

Türkiye

Tam bir performans ürünü

Ürün konusunda önce endişelerim vardı. Çünkü plastik avent kullanmıştım ve cam olanı kullanmaya çekinmiştim. Olur da yere düşerse kırılır diye. Fakat asla düşündüğüm gibi olmadı. Cam oldukça kalın hatta üç kez yere düştü çizik bile yok şuan üzerinde. Akış hızı gayet güzel fakat tercihe göre ileriki dönemlerde akış hızını daha da güçlendiren başlıklar tercih edilebilir. Ürünü çok beğendim

Avantajlar

Akış hızı ve kırılmayan cam

Dezavantajlar

Bebeğin kendisinin tutması için ağır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF051/17 Natural cam biberon için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF051/17 Natural cam biberon için yapılmıştır

03/06/2022

Türkiye

Türkiye

Avent Kalitesi

Avent ürünlerinin kalitesi üzerine söylenecek söz yok. Emzik kısmı annne göğüsü baz alınarak yapılmış mükemmel bir tasarım çok yumuşak ve bebeğim emmediği sürece mama yada süt akıtmıyor. Cam olması kesinlikle çok sağlıklı heleki yenidoğanlar için. Bebeğim hiç zorlanmadan kullanabiliyor ürünü çok beğendik :)

Avantajlar

Anne göğüsüne benzediği için bebeğim hiç zorlanmadan kabul etti.

Dezavantajlar

Beğenmediğim herhangi bir özelliği olmadı.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF051/17 Natural cam biberon için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF051/17 Natural cam biberon için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. EU 10/2011 düzenlemesi gereğince %0 BPA

  2. Kolik nedir ve bebekleri nasıl etkiler? Kolik, beslenme sırasında hava yutulmasıyla oluşur ve bebeğinizin sindirim sistemine rahatsızlık verir. Semptomlar arasında ağlama ve huzursuzluk görülür.