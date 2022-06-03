2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
SCF051/17
1 Biberon
120 ml/4 oz
Yenidoğan akışlı biberon emziği
0 ay+
Biberon emziği, anne göğsü hissini taklit etmek için tasarlanmış ultra yumuşak dokuya sahiptir.
Anne göğsüne benzeyen geniş biberon emziği, doğal emzirmedeki gibi bir kavrama etkisi yaratır ve biberonla beslemeyi emzirmeyle birleştirmenize destek olur.
Esnek spiral tasarım, eşsiz konfor sağlayan yaprakçıklarla birleşerek biberon emziğinin esnek yapıda olmasını sağlar ve emziğin çökmesini engelleyerek biberonla beslemeyi daha doğal hale getirir.
4.2
5 üzerinden
31
İncelemeler
Nehirim
03/06/2022
Türkiye
Promosyonun bir parçası
Urun muazzam
Urune puanim en yuksek seviyede gerek hijyen konusunda gerek ucunun tam anne gogusyke biribir olmasindan oturu bebegim rahatca kavrayabildi.Phlips yine kqlitesini konusturdu.Adina yakisan bir urun yapmis tesekkurler beni bu urunle tanistirdiginiz icin
Avantajlar
Hijyen kullanim kolyligi
Dezavantajlar
Yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF051/17 Natural cam biberon için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF051/17 Natural cam biberon için yapılmıştır
Gzdypc
03/06/2022
Türkiye
Promosyonun bir parçası
Tam bir performans ürünü
Ürün konusunda önce endişelerim vardı. Çünkü plastik avent kullanmıştım ve cam olanı kullanmaya çekinmiştim. Olur da yere düşerse kırılır diye. Fakat asla düşündüğüm gibi olmadı. Cam oldukça kalın hatta üç kez yere düştü çizik bile yok şuan üzerinde. Akış hızı gayet güzel fakat tercihe göre ileriki dönemlerde akış hızını daha da güçlendiren başlıklar tercih edilebilir. Ürünü çok beğendim
Avantajlar
Akış hızı ve kırılmayan cam
Dezavantajlar
Bebeğin kendisinin tutması için ağır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF051/17 Natural cam biberon için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF051/17 Natural cam biberon için yapılmıştır
Prens Annesi
03/06/2022
Türkiye
Promosyonun bir parçası
Avent Kalitesi
Avent ürünlerinin kalitesi üzerine söylenecek söz yok. Emzik kısmı annne göğüsü baz alınarak yapılmış mükemmel bir tasarım çok yumuşak ve bebeğim emmediği sürece mama yada süt akıtmıyor. Cam olması kesinlikle çok sağlıklı heleki yenidoğanlar için. Bebeğim hiç zorlanmadan kullanabiliyor ürünü çok beğendik :)
Avantajlar
Anne göğüsüne benzediği için bebeğim hiç zorlanmadan kabul etti.
Dezavantajlar
Beğenmediğim herhangi bir özelliği olmadı.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF051/17 Natural cam biberon için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF051/17 Natural cam biberon için yapılmıştır
EU 10/2011 düzenlemesi gereğince %0 BPA
Kolik nedir ve bebekleri nasıl etkiler? Kolik, beslenme sırasında hava yutulmasıyla oluşur ve bebeğinizin sindirim sistemine rahatsızlık verir. Semptomlar arasında ağlama ve huzursuzluk görülür.