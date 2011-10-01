Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir

Ultra yumuşak biberon emziğine sahip Natural biberonlarımız, göğüs yapısına daha çok benzer. Esnek spiral tasarımlı geniş, göğüs şeklindeki biberon emziği ve konfor sağlayan yaprakçıklar doğal kavrama etkisi sunarken, anne sütü ve biberonla beslemeyi birleştirme sürecini kolaylaştırır. Tüm faydaları görün