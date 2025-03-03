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Philips Avent Natural Response Yenidoğan Hediye Seti
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SCD837/12
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Kullanıcı kılavuzu
Tümü (16)
Fonksiyonellik (1)
Natural Response emziği orijinal Natural biberonla kullanabilir miyim?
Natural ve Natural Response emzikler arasındaki farkları nasıl anlayabilirim?
Natural Response emziği AirFree Hava Boşaltma Parçası olmadan kullanabilir miyim?
AirFree hava boşaltma parçası Avent Natural Response biberon ile nasıl kullanılır?
Bebeğim neden Natural Response emziği reddediyor?
Philips Avent Natural veya Natural Response emziğim çöküyor
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