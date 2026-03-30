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2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
SCD837/12
3 Biberon
Biberon fırçası
Doğal Tepkili Biberon Emziği, bebeğinizin doğal beslenme ritmiyle birlikte hareket ederek emzirme ve biberonla beslemeyi kolaylıkla birleştirmenizi sağlar. Emziğin, yalnızca bebek aktif olarak emdiğinde süt gelmesini sağlayan benzersiz bir ağzı vardır. Bu sayede bebeğiniz yutmak ve nefes almak için durduğunda süt akışı da durur.
Her bebek farklı beslenir ve kendi hızında gelişir. Bebeğiniz için mükemmel akış hızını bulabilmeniz ve biberonunuzu kişiselleştirebilmeniz için bir dizi akış hızı tasarladık. Doğal Tepkili Biberon Emziklerinin tümü yumuşak silikondan üretilmiştir.
Hıza dayalı bir akış yönlendirme sistemine geçtik. Biberonla birlikte gelen emzikle başlayın. Bebeğin ağzından süt sızıyorsa veya bebek yutkunma sesi çıkarıyorsa daha düşük bir akış deneyin. Bebeğiniz sütü içmek yerine emzikle oynuyorsa ya da sütü içerken sinirli görünüyorsa daha yüksek bir akış deneyin. Bu güncellemeyi yapma sürecimizde her iki türdeki paketten biri denk gelebilir.
Yorumlar
EU 10/2011 düzenlemesi gereğince %0 BPA
Fırça rengi değişebilir, görüntü yalnızca referans amaçlıdır