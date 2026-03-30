Aynı ürünler, yeni yönlendirme sistemi

Hıza dayalı bir akış yönlendirme sistemine geçtik. Biberonla birlikte gelen emzikle başlayın. Bebeğin ağzından süt sızıyorsa veya bebek yutkunma sesi çıkarıyorsa daha düşük bir akış deneyin. Bebeğiniz sütü içmek yerine emzikle oynuyorsa ya da sütü içerken sinirli görünüyorsa daha yüksek bir akış deneyin. Bu güncellemeyi yapma sürecimizde her iki türdeki paketten biri denk gelebilir.