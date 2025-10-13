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Shaver Series 5000 Islak ve Kuru elektrikli tıraş makinesi

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Shaver Series 5000Islak ve Kuru elektrikli tıraş makinesi

S5887/10

Shaver Series 5000 Islak ve Kuru elektrikli tıraş makinesi

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Hızlı başlangıç kılavuzu

  • PDF dosya, 6 MB
  • 13 October 2025

Data Act Document

  • PDF dosya, 207.8 kB
  • 24 September 2025

Sıkça Sorulan Sorular

Parça ve Aksesuarlar

    • SH71

    SH71
    Yedek tıraş başlıkları

    SH71/50
    • Hassas çelik bıçaklar
    • S7000 serisiyle uyumludur
    • S5000 açılı tıraş makinesiyle uyumludur
    • 500 serisiyle uyumludur
    • S5000 yuvarlak şekilli tıraş makinesiyle uyumlu değildir

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