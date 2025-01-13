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Tüm seriler

  • Cilde karşı hassas, güçlü tıraş
  • Cilde karşı hassas, güçlü tıraş
  • Cilde karşı hassas, güçlü tıraş
  • Cilde karşı hassas, güçlü tıraş
  • Cilde karşı hassas, güçlü tıraş
  • Cilde karşı hassas, güçlü tıraş
  • Cilde karşı hassas, güçlü tıraş
  • Cilde karşı hassas, güçlü tıraş
  • Cilde karşı hassas, güçlü tıraş
  • Cilde karşı hassas, güçlü tıraş
  • Cilde karşı hassas, güçlü tıraş
  • Cilde karşı hassas, güçlü tıraş
  • Cilde karşı hassas, güçlü tıraş
  • Cilde karşı hassas, güçlü tıraş
  • Cilde karşı hassas, güçlü tıraş
  • Cilde karşı hassas, güçlü tıraş
  • Cilde karşı hassas, güçlü tıraş
  • Cilde karşı hassas, güçlü tıraş

Shaver Series 5000Islak ve Kuru elektrikli tıraş makinesi

S5887/10

4.4
| (28) İncelemeler | 88% bu ürünü tavsiye ediyor
Cilde karşı hassas, güçlü tıraş
Philips 5000 Serisi, güçlü ve rahat bir günlük tıraş isteyen erkekler için tasarlanmıştır. 3 günlük sakalları bile etkili bir şekilde keser ve SkinIQ Teknolojisi güçlü, rahat ve tutarlı bir tıraş için kıl yoğunluğuna uyum sağlar.
Tüm avantajları görüntüleyin

SkinIQ Teknolojisi ile

Cilde karşı hassas, güçlü tıraş

  • Hassas çelik bıçaklar

  • Güç Uyum sensörü

  • 360° Esnek başlıklar

  • Entegre hassas düzeltici

  • 5 yıla kadar garanti**

Her hamlede yakın ve etkili kesim

Her hamlede yakın ve etkili kesim

Dakikada 90.000 kesme hareketiyle SteelPrecision bıçaklar yakın ve etkili bir tıraş için her harekette daha fazla kıl keser. 45 adet yüksek performanslı bıçak, kendi kendini bileyler ve güvenilir kesme performansı ve tıraş sonrası tıraş için Avrupa'da üretilmiştir.

Daha kolay tıraş için sakal yoğunluğuna uyum sağlar

Daha kolay tıraş için sakal yoğunluğuna uyum sağlar

Bu akıllı sensör, kıl yoğunluğunu saniyede 250 kez okur ve tıraş olurken gücü otomatik olarak ayarlar. Tıraş makinesinin daha kalın veya daha yoğun bölgelere etkili bir şekilde yanıt vermesine yardımcı olarak, sürekli konforla pürüzsüz ve zahmetsiz bir tıraş sağlar.

Daha iyi cilt teması için yüz hatlarını takip eder.

Daha iyi cilt teması için yüz hatlarını takip eder.

Tamamen esnek başlıklar 360° derece dönerek yüzünüzün ve başınızın kıvrımlarıyla yakın temas halinde kalır. Bu, boyun ve çene çizgisi gibi zorlu bölgelerde bile daha fazla konforla eksiksiz bir tıraş sağlar.

Teknik Özellikler

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Parça ve Aksesuarlar

    • SH71

    SH71
    Yedek tıraş başlıkları

    SH71/50
    • Hassas çelik bıçaklar
    • S7000 serisiyle uyumludur
    • S5000 açılı tıraş makinesiyle uyumludur
    • 500 serisiyle uyumludur
    • S5000 yuvarlak şekilli tıraş makinesiyle uyumlu değildir

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.4

5 üzerinden

28

İncelemeler

88%

bu ürünü tavsiye ediyor

13/01/2025

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Beğendim.

Daha önce kullanmış olduğum farklı marka makine ye göre gayet güzel cildimde tahriş alerji falan yapmadı yaşamış olduğum tek sıkıntı favori kısmını düzgün alamıyorum. Muhtemelen oda kendimden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. kesinlikle tavsiye ediyorum. Teşekkürler Philips

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver Series 5000 S5887/10 Islak ve Kuru elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver Series 5000 S5887/10 Islak ve Kuru elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır

25/12/2023

Türkiye

Türkiye

shaver series 5000 S5887/10 ıslak ve kuru

memnunum gayet iyi ama temizleme fırçası yok yada ben bulamadım

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver Series 5000 S5887/10 Islak ve Kuru elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver Series 5000 S5887/10 Islak ve Kuru elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır

05/06/2022

Türkiye

Türkiye

Kaliteli ürün

Ürün güzel ve kaliteli, çok kısa sürede traş tamamlanıyor, şarjı uzun süre dayanıyor, bıçakları çok iyi, tek seferde sinekkaydı traş olabiliyorsunuz. Teşekkürler Philips

Avantajlar

Çok ağır değil, kısa sürede traş olunabilmesi

Dezavantajlar

Şarjı daha uzun süre kullanılabilinir

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 5000 S5587/10 Islak ve Kuru elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 5000 S5587/10 Islak ve Kuru elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. Philips 3000 Serisine kıyasla test edilmiştir.

  2. 2 yıl garanti + 3 yıl uzatma, satın alma tarihinden itibaren 90 gün içinde Philips.com.tr adresinden ürün kaydı yapıldığında geçerlidir.