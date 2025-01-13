2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Hassas çelik bıçaklar
Güç Uyum sensörü
360° Esnek başlıklar
Entegre hassas düzeltici
5 yıla kadar garanti**
Dakikada 90.000 kesme hareketiyle SteelPrecision bıçaklar yakın ve etkili bir tıraş için her harekette daha fazla kıl keser. 45 adet yüksek performanslı bıçak, kendi kendini bileyler ve güvenilir kesme performansı ve tıraş sonrası tıraş için Avrupa'da üretilmiştir.
Bu akıllı sensör, kıl yoğunluğunu saniyede 250 kez okur ve tıraş olurken gücü otomatik olarak ayarlar. Tıraş makinesinin daha kalın veya daha yoğun bölgelere etkili bir şekilde yanıt vermesine yardımcı olarak, sürekli konforla pürüzsüz ve zahmetsiz bir tıraş sağlar.
Tamamen esnek başlıklar 360° derece dönerek yüzünüzün ve başınızın kıvrımlarıyla yakın temas halinde kalır. Bu, boyun ve çene çizgisi gibi zorlu bölgelerde bile daha fazla konforla eksiksiz bir tıraş sağlar.
4.4
5 üzerinden
28
İncelemeler
88%
bu ürünü tavsiye ediyor
Bülent4327
13/01/2025
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Beğendim.
Daha önce kullanmış olduğum farklı marka makine ye göre gayet güzel cildimde tahriş alerji falan yapmadı yaşamış olduğum tek sıkıntı favori kısmını düzgün alamıyorum. Muhtemelen oda kendimden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. kesinlikle tavsiye ediyorum. Teşekkürler Philips
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver Series 5000 S5887/10 Islak ve Kuru elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver Series 5000 S5887/10 Islak ve Kuru elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
fashionable
25/12/2023
Türkiye
Promosyonun bir parçası
shaver series 5000 S5887/10 ıslak ve kuru
memnunum gayet iyi ama temizleme fırçası yok yada ben bulamadım
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver Series 5000 S5887/10 Islak ve Kuru elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver Series 5000 S5887/10 Islak ve Kuru elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
Mclaren-Manchester
05/06/2022
Türkiye
Kaliteli ürün
Ürün güzel ve kaliteli, çok kısa sürede traş tamamlanıyor, şarjı uzun süre dayanıyor, bıçakları çok iyi, tek seferde sinekkaydı traş olabiliyorsunuz. Teşekkürler Philips
Avantajlar
Çok ağır değil, kısa sürede traş olunabilmesi
Dezavantajlar
Şarjı daha uzun süre kullanılabilinir
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 5000 S5587/10 Islak ve Kuru elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 5000 S5587/10 Islak ve Kuru elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır
Philips 3000 Serisine kıyasla test edilmiştir.
2 yıl garanti + 3 yıl uzatma, satın alma tarihinden itibaren 90 gün içinde Philips.com.tr adresinden ürün kaydı yapıldığında geçerlidir.