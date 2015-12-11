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    Shaver Series 5000

    Islak ve Kuru elektrikli tıraş makinesi

    S5887/10
    Genel Derecelendirme / 5
    1 ödül
    • Cilde karşı hassas, güçlü tıraş Cilde karşı hassas, güçlü tıraş Cilde karşı hassas, güçlü tıraş
      -{discount-value}

      Shaver Series 5000 Islak ve Kuru elektrikli tıraş makinesi

      S5887/10
      Genel Derecelendirme / 5
      1 ödül

      Cilde karşı hassas, güçlü tıraş

      Philips 5000 Serisi, her hareketle daha fazla kıl keserek güçlü bir tıraş sunar*. Gelişmiş SkinIQ teknolojisine sahip bu tıraş makinesi, cildinizin daha fazla rahat etmesi için kıl yoğunluğunuzu algılayıp uyum sağlar. Tüm faydaları görün

      Shaver Series 5000 Islak ve Kuru elektrikli tıraş makinesi

      Cilde karşı hassas, güçlü tıraş

      Philips 5000 Serisi, her hareketle daha fazla kıl keserek güçlü bir tıraş sunar*. Gelişmiş SkinIQ teknolojisine sahip bu tıraş makinesi, cildinizin daha fazla rahat etmesi için kıl yoğunluğunuzu algılayıp uyum sağlar. Tüm faydaları görün

      Cilde karşı hassas, güçlü tıraş

      Philips 5000 Serisi, her hareketle daha fazla kıl keserek güçlü bir tıraş sunar*. Gelişmiş SkinIQ teknolojisine sahip bu tıraş makinesi, cildinizin daha fazla rahat etmesi için kıl yoğunluğunuzu algılayıp uyum sağlar. Tüm faydaları görün

      Shaver Series 5000 Islak ve Kuru elektrikli tıraş makinesi

      Cilde karşı hassas, güçlü tıraş

      Philips 5000 Serisi, her hareketle daha fazla kıl keserek güçlü bir tıraş sunar*. Gelişmiş SkinIQ teknolojisine sahip bu tıraş makinesi, cildinizin daha fazla rahat etmesi için kıl yoğunluğunuzu algılayıp uyum sağlar. Tüm faydaları görün

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        Shaver Series 5000

        Shaver Series 5000

        Islak ve Kuru elektrikli tıraş makinesi

        - {discount-value}

        Toplam:

        Cilde karşı hassas, güçlü tıraş

        SkinIQ Teknolojisiyle

        • SteelPrecision bıçakları
        • Güç Uyum sensörü
        • 360° Esnek başlıklar
        • Entegre hassas düzeltici
        • 7 yıl motor ve pil ömrü
        Her geçişte güçlü performans

        Her geçişte güçlü performans

        SteelPrecision bıçaklar dakikada 90.000 kesme işlemi ile yakın tıraş yaparak her harekette daha fazla kıl keser*. Kendiliğinden bilenen 45 yüksek performanslı bıçak Avrupa'da üretilmiştir.

        Zahmetsiz tıraş için sakalınıza uyum sağlar

        Zahmetsiz tıraş için sakalınıza uyum sağlar

        Akıllı yüz kılı sensörü saniyede 250 kez kıl yoğunluğunu okur. Teknoloji, zahmetsiz ve hassas bir tıraş için kesme gücünü dinamik olarak otomatik ayarlar.

        Esnek başlıklar yüz kıvrımlarınıza uyum sağlar

        Esnek başlıklar yüz kıvrımlarınıza uyum sağlar

        Tam olarak esneyebilen başlıklar 360° dönerek yüz kıvrımlarınıza uyum sağlar. Optimum cilt teması ile eksiksiz ve rahat bir tıraş deneyimi yaşayın.

        Hassas ve etkili kesme için geliştirilmiştir

        Hassas ve etkili kesme için geliştirilmiştir

        Tıraş başlıklarının yeni şekli hassasiyet için geliştirilmiştir. Yüzey, kılları takip eden kanallarla geliştirilmiş, kılları daha etkili bir kesme konumuna getirecek şekilde tasarlanmıştır.

        Kolayca temizlenmesi için tek dokunuşla açılır

        Kolayca temizlenmesi için tek dokunuşla açılır

        Tıraş makinesini kolayca temizleyin. Tek bir düğmeye dokunarak tıraş makinesi başlığını çıkarın ve suda durulayın.

        Islak, kuru ve hatta duşun altında tıraş olun

        Islak, kuru ve hatta duşun altında tıraş olun

        Tıraş rutininizi ihtiyaçlarınıza göre ayarlayın. Islak ve Kuru özellikli tıraş makinesiyle rahat bir şekilde kuru tıraş olmayı veya ferahlatıcı bir ıslak tıraşı tercih edebilirsiniz. Duştayken bile jel veya köpük kullanarak tıraş olabilirsiniz.

        Hassas düzeltici tutma yerine entegre edilmiştir

        Hassas düzeltici tutma yerine entegre edilmiştir

        Tıraş makinesinin hassas düzelticisini kullanarak stilinizi tamamlayın. Tıraş makinesinin gövdesine entegre olan düzeltici, bıyığı ve favorileri düzeltmek için idealdir.

        Tamamen şarj edildiğinde 60 dakikaya kadar kablosuz tıraş

        Tamamen şarj edildiğinde 60 dakikaya kadar kablosuz tıraş

        Tam şarj edilmiş pil ile 60 dakikaya kadar kablosuz tıraş olun.

        1 saat şarj süresi ve 5 dakikada hızlı şarj

        1 saat şarj süresi ve 5 dakikada hızlı şarj

        Güçlü ve enerji tasarruflu lityum iyon pil sayesinde tıraş makinenizi sadece 1 saatte tam şarj edebilirsiniz. Aceleniz mi var? 1 tam tıraş için tıraş makinenizi 5 dakika şarj etmeniz yeterlidir.

        Tıraş makinesi Eco passport ile birlikte gelir

        Tıraş makinesi Eco passport ile birlikte gelir

        Bıçak üretim tesisimizde %100 yenilenebilir elektrik kullanılıyor ve ambalajlarımız geri dönüştürülebilir malzemelerden üretiliyor. Tüm tıraş makineleri Eco pasaport ile birlikte gelir.

        Tıraş makinesindeki simgeler gösteren LED ekran ile sezgisel kullanım

        Tıraş makinesindeki simgeler gösteren LED ekran ile sezgisel kullanım

        Sezgisel ekran, önemli bilgileri göstererek tıraş makineniz ile en iyi deneyimi elde etmenizi sağlar. Bu arayüz 3 seviyeli pil durumu, temizleme önerisi ve seyahat kilidi göstergesini içerir.

        Kullanışlı şarj

        Kullanışlı şarj

        Philips olarak üretimin her aşamasında sürdürülebilirliği destekliyoruz. Atıkları azaltmayı ve piyasaya sürdüğümüz USB adaptörlerin sayısını en aza indirmeyi hedefliyoruz. Adaptöre ihtiyacınız varsa www.philips.com/support adresinden uygun bir güç kaynağı ünitesi bulabilirsiniz

        Daha uzun ömürlü bir tıraş makinesi deneyimi için paladyum ile güçlendirilmiştir

        Daha uzun ömürlü bir tıraş makinesi deneyimi için paladyum ile güçlendirilmiştir

        Tıraş makinelerimizin motoru ve pili dayanıklılık için tasarlanmıştır, güçlü bir tıraş için uzun süreli güç sağlar

        Tıraş makinenizi yenileyin

        Tıraş makinenizi yenileyin

        İki yıl içerisinde tıraş başlıklarınız yüzünüzdeki 9 milyon kılı tıraş eder. Tıraş başlıklarınızı değiştirin ve %100 performans almaya yeniden başlayın

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Bakım
          Temizleme fırçası
          Entegre hassas düzeltici
          Evet
          Seyahat ve saklama
          • Yumuşak çanta
          • Koruyucu kapak
          USB-A kablosu dahildir
          Güç adaptörü dahil değildir

        • Güç

          Pil Tipi
          Li-ion
          Çalışma süresi
          60 dakika
          Otomatik voltaj
          5 V
          Şarj
          • 1 saat tam şarj
          • 5 dakika hızlı şarj
          Bekleme gücü
          0,04  W
          Maksimum güç tüketimi
          9  W

        • Tasarım

          Gövde
          Kauçuk tutma yeri
          Renk
          Karbon Grisi
          Tıraş başlıkları
          Açılı

        • Servis

          2 yıl garanti
          Evet
          Yedek başlık SH71
          2 yılda bir SH71 ile değiştirin

        • Tıraş Performansı

          Tıraş sistemi
          SteelPrecision bıçakları
          Yüz hatlarına uyum
          360° Esnek başlıklar
          SkinIQ teknolojisi
          Güç Uyum sensörü

        • Kullanım kolaylığı

          Islak ve Kuru
          Islak ve kuru kullanım
          Şarj
          USB-A Şarj
          Ekran
          • LED ekran
          • Şarj seviye göstergesi
          • Seyahat kilidi
          Temizleme
          • Tek dokunuşla açılır
          • Tamamen yıkanabilir

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            • Philips 3000 Serisine kıyasla test edilmiştir.
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