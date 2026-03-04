Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
İlk Siparişe %15 İndirim!
30-day return
Yüz Tıraş Makineleri
Tüm seriler
Shaver 1000 Series Islak ve Kuru Elektrikli Tıraş Makinesi
Destek
S1885/00
Mağazaya git
Oturum açın veya bir hesap oluşturun
Kılavuzlara, özel desteğe ve daha fazlasına anında erişebilirsiniz. Ayrıca hızlı ve kolaydır.
Argentinian Safety Approval Certificate - English (US)
Kullanıcı kılavuzu
Tümü (6)
Tıraş makinemi her tıraştan sonra şarj edebilir miyim?
Philips tıraş makinemden en iyi sonucu nasıl alabilirim?
Philips Tıraş Makinemi nasıl temizlerim?
Philips bakım veya güzellik ürünümle seyahat edebilir miyim?
Philips S1000, S3000 veya X3000 tıraş makinemdeki ışıklar ne anlama geliyor?
Philips tıraş makinemi kullandıktan sonra cildim tahriş oluyor
Philips tıraş makinem çalışmıyor
Philips Tıraş Makinem su sızdırıyor
Philips tıraş makinemle iyi sonuçlar almıyorum
Garantinizin koşullarını kontrol edin ve bir ürün değişim veya onarım işlemi başlatın
Servis merkezi bul
Onarım, teşhis ve orijinal parçalar için yakınınızdaki servis merkezlerini bulun
Garanti
Ürün garanti politikalarımız
Philips ile iletişim
Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız