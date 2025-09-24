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OneBlade -Kısalt, Şekillendir,Tıraş et
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OneBlade Pro Yüz + Vücut
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QP6542/10
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Önemli bilgiler kılavuzu
Tümü (12)
Philips OneBlade cihazımın bıçağını ne zaman değiştirmeliyim?
Philips OneBlade'i prize takılıyken kullanabilir miyim?
Philips OneBlade'imi nasıl temizlerim?
Philips OneBlade'i ıslak ya da kuru kullanabilir miyim?
Philips OneBlade cihazımı şarj etmek için herhangi bir USB duvar tipi adaptör kullanabilir miyim?
Philips OneBlade'im çalışmıyor
Philips ürünüm için USB adaptörünü/şarj cihazını bulamıyorum
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