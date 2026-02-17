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  • Her uzunluktaki sakalı kısaltın, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı kısaltın, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı kısaltın, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı kısaltın, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı kısaltın, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı kısaltın, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı kısaltın, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı kısaltın, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı kısaltın, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı kısaltın, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı kısaltın, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı kısaltın, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı kısaltın, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı kısaltın, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı kısaltın, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı kısaltın, şekillendirin ve tıraş edin

OneBlade ProYüz + Vücut

QP6542/10

4.6
| (25) İncelemeler | 92% bu ürünü tavsiye ediyor
Her uzunluktaki sakalı kısaltın, şekillendirin ve tıraş edin
Philips OneBlade Pro Yüz+Vücut, her uzunluktaki sakalı kısaltır, şekillendirir ve tıraş eder. Yüzünüz için bir bıçak ve vücudunuz için cilt koruyucuya sahip başka bir bıçakla gelir. Birden çok alet kullanmayı unutun. OneBlade ile her şeyi yapabilirsiniz.
Tüm avantajları görüntüleyin
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

1 numaralı tercih edilen elektrikli bakım markası Philips OneBlade'i seçin1

Kesiksiz, güvenli sakal tıraşı için tasarlanmıştır

Her uzunluktaki sakalı kısaltın, şekillendirin ve tıraş edin

  • Şarj edilebilir Lityum iyon pil

  • 12 uzunluk ayarına sahip hassas tarak

  • Islak ve Kuru kullanım

  • Şarj göstergesi

Benzersiz OneBlade Teknolojisi

Benzersiz OneBlade Teknolojisi

Philips OneBlade'in çığır açan teknolojisi sakal tıraşı için tasarlanmıştır. OneBlade ile her uzunluktaki sakalı tıraş edebilirsiniz. Yuvarlak uçlarla birlikte kaygan kaplamadan oluşan çift koruma sistemi tıraşı daha kolay ve rahat hale getirir. Yüksek hızlı kesicilere (dakikada 12.000 kez) sahip tıraş teknolojisi sayesinde uzun kıllarda bile etkili sonuçlar alırsınız.

Kısaltın

Kısaltın

Ayarlanabilir tarak ile sakalınızı eşit uzunlukta kısaltın. Kirli sakaldan sıkı bir düzeltmeye veya daha uzun bir sakal stiline kadar istediğiniz tarzı elde etmek için 12 sabit uzunluk ayarından birini seçin.

Şekillendirin

Şekillendirin

Çift taraflı bıçak sayesinde hassas şekillendirme çok kolay. Daha iyi bir görüş açısı elde edebilmek için her iki yönden de tıraş olabilir ve tıraş ettiğiniz her bir sakalı görebilirsiniz. Saniyeler içinde stilinizi yansıtın!

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.6

5 üzerinden

25

İncelemeler

92%

bu ürünü tavsiye ediyor

2

17/02/2026

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Fiyat- kalite performansı dört dörtlük!

Philipps kalitesi malum! Performansı çok iyi özellikle sıfır bıçak neredeyse jilet kadar iyi traş ediyor kesinlikle tavsiye ederim.

Avantajlar

Fiyat-kalite performansı

Dezavantajlar

Bana göre yok!

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme OneBlade Pro QP6542/10 Yüz + Vücut için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme OneBlade Pro QP6542/10 Yüz + Vücut için yapılmıştır

02/08/2025

Türkiye

Türkiye

Great performance

Great performance, and style, long battery and confortable product

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme OneBlade Pro QP6542/10 Yüz + Vücut için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme OneBlade Pro QP6542/10 Yüz + Vücut için yapılmıştır

11/11/2022

Türkiye

Türkiye

Kaliteyi yaşatıyor

Ben yaklaşık 1 Aydır kullanıyorum Philips oneblade ürününü beklentilerimi fazlası ile karşılıyor kaliteli ve tasarımı oldukça yaratıcı şarj standı ve Seyehat çantası olmaması üzücü olsada ürünün genel performansı çok iyi

Avantajlar

Hafif ve şarj performansı başarılı

Dezavantajlar

Şarj standı olmaması yedek aksesuarların pahalı oluşu

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme OneBlade Pro QP6550/15 Yüz + Vücut için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme OneBlade Pro QP6550/15 Yüz + Vücut için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. 2024 yılında 16.003 erkek elektrikli bakım ürünü kullanıcısıyla gerçekleştirilen çevrimiçi anket. 

  1. Tıraş sırasında önceki modele kıyasla

  2. En iyi tıraş deneyimi için. Haftada 2 tam tıraş temel alınmıştır. Gerçek sonuçlar değişiklik gösterebilir.