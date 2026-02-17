2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Şarj edilebilir Lityum iyon pil
12 uzunluk ayarına sahip hassas tarak
Islak ve Kuru kullanım
Şarj göstergesi
Philips OneBlade'in çığır açan teknolojisi sakal tıraşı için tasarlanmıştır. OneBlade ile her uzunluktaki sakalı tıraş edebilirsiniz. Yuvarlak uçlarla birlikte kaygan kaplamadan oluşan çift koruma sistemi tıraşı daha kolay ve rahat hale getirir. Yüksek hızlı kesicilere (dakikada 12.000 kez) sahip tıraş teknolojisi sayesinde uzun kıllarda bile etkili sonuçlar alırsınız.
Ayarlanabilir tarak ile sakalınızı eşit uzunlukta kısaltın. Kirli sakaldan sıkı bir düzeltmeye veya daha uzun bir sakal stiline kadar istediğiniz tarzı elde etmek için 12 sabit uzunluk ayarından birini seçin.
Çift taraflı bıçak sayesinde hassas şekillendirme çok kolay. Daha iyi bir görüş açısı elde edebilmek için her iki yönden de tıraş olabilir ve tıraş ettiğiniz her bir sakalı görebilirsiniz. Saniyeler içinde stilinizi yansıtın!
4.6
5 üzerinden
25
İncelemeler
92%
bu ürünü tavsiye ediyor
Akademisyen21
17/02/2026
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Fiyat- kalite performansı dört dörtlük!
Philipps kalitesi malum! Performansı çok iyi özellikle sıfır bıçak neredeyse jilet kadar iyi traş ediyor kesinlikle tavsiye ederim.
Avantajlar
Fiyat-kalite performansı
Dezavantajlar
Bana göre yok!
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme OneBlade Pro QP6542/10 Yüz + Vücut için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme OneBlade Pro QP6542/10 Yüz + Vücut için yapılmıştır
Andy7x
02/08/2025
Türkiye
Great performance
Great performance, and style, long battery and confortable product
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme OneBlade Pro QP6542/10 Yüz + Vücut için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme OneBlade Pro QP6542/10 Yüz + Vücut için yapılmıştır
Göz-göz35
11/11/2022
Türkiye
Kaliteyi yaşatıyor
Ben yaklaşık 1 Aydır kullanıyorum Philips oneblade ürününü beklentilerimi fazlası ile karşılıyor kaliteli ve tasarımı oldukça yaratıcı şarj standı ve Seyehat çantası olmaması üzücü olsada ürünün genel performansı çok iyi
Avantajlar
Hafif ve şarj performansı başarılı
Dezavantajlar
Şarj standı olmaması yedek aksesuarların pahalı oluşu
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme OneBlade Pro QP6550/15 Yüz + Vücut için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme OneBlade Pro QP6550/15 Yüz + Vücut için yapılmıştır
2024 yılında 16.003 erkek elektrikli bakım ürünü kullanıcısıyla gerçekleştirilen çevrimiçi anket.
Tıraş sırasında önceki modele kıyasla
En iyi tıraş deneyimi için. Haftada 2 tam tıraş temel alınmıştır. Gerçek sonuçlar değişiklik gösterebilir.