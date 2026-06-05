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PerfectCare 9000 Serisi Buhar kazanlı ütü
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PSG9050/20
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EU Declaration of Conformity - English (US)
Common IIB for boiler type PSG_EEU_[22493]
Tümü (4)
Philips Buharlı Ütüme/Buhar Üreticime uygun su nedir?
Philips Buhar Kazanlı Ütümün kirecini nasıl temizlerim?
Philips Buhar Kazanlı Ütümün tabanını nasıl temizlerim?
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