ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

7000 Serisi PerfectCare Buhar Üretici

Destek

7000 SerisiPerfectCare Buhar Üretici

PSG7200/30

7000 Serisi PerfectCare Buhar Üretici

Mağazaya git

Oturum açın veya bir hesap oluşturun

Ürününüzü kaydettirin

Kılavuzlara, özel desteğe ve daha fazlasına anında erişebilirsiniz. Ayrıca hızlı ve kolaydır.

Şimdi kayıt olun

Kılavuzlar ve Belgeler

UK Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF dosya, 469.8 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF dosya, 188.8 kB
  • 24 March 2026

Sorun giderme

Philips ile iletişim

Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız