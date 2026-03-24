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5000 Serisi Çift Hazneli Airfryer
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NA555/00
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EU Declaration of Conformity - English (US)
Tümü (15)
Philips Airfryer'ımın yakınındaki duvarda neden yoğuşma var?
Philips Airfryer'ın Buhar veya Buhar ve Havayla Kızartma işlevlerini kullanma
Philips Airfryer'ım pişirme sırasında neden bip sesi çıkarıyor?
Philips Airfryer'ımdan plastik kokusu geliyor
Philips Airfryer ile hangi kapları kullanabilirim?
Airfryer 4.2L için Aksesuar Izgara SetiIzgara Seti
Philips Airfryer'ımda çizgiler veya hata kodu görüntüleniyor
Philips HomeID Uygulamam kapandı veya çöktü
Philips Airfryer'ımdan beyaz duman çıkıyor
Philips Airfryer'ım gürültü yapıyor
Philips Airfryer'ım, HomeID Uygulaması cihaz listesinde görünmüyor
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