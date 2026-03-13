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2000 Serisi Airfryer 2000 serisi 4,2 L
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NA229/00
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AB Uygunluk Beyanı
Important Information Manual NA110 NA120 NA130 NA210 NA220 NA229 NA230
Tümü (9)
Philips Airfryer'ımdan plastik kokusu geliyor
Philips Airfryer için nereden tarif bulabilirim?
Philips Airfryer'ımda yağı nasıl ve ne zaman kullanmalıyım?
Philips Airfryer'ımda hazırlayabileceğim donuk kızartmalar
Philips Airfryer'ımda pişirme kağıdı/folyo kullanabilir miyim?
Philips HomeID Uygulamam kapandı veya çöktü
Philips Airfryer'ımdan beyaz duman çıkıyor
Philips Airfryer'ımda yaptığım kızartmalar, istediğim gibi değil
Philips Airfryer'ımın hazne veya sepet kaplaması soyuluyor
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