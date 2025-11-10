All-in-One Trimmer

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  • Tek bir başlıkla üstün hassasiyet
  • Tek bir başlıkla üstün hassasiyet
  • Tek bir başlıkla üstün hassasiyet
  • Tek bir başlıkla üstün hassasiyet
  • Tek bir başlıkla üstün hassasiyet
  • Tek bir başlıkla üstün hassasiyet

All-in-One Trimmer7000 Serisi

MG7940/15

4.3
| (352) İncelemeler | 87% bu ürünü tavsiye ediyor
Tek bir başlıkla üstün hassasiyet
Saç, sakal ve vücutta kullanılmak üzere tasarlanan, kaliteli 15 başlığa sahip bu çok yönlü düzeltici ile tarzınızı kişiselleştirin. Hassas kısaltma tarağı, istediğiniz uzunlukta kesim yapmanızı sağlar.
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Dünyanın en çok tercih edilen elektrikli erkek bakım markası1

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MG7950/15

Saç, sakal ve vücut için

Tek bir başlıkla üstün hassasiyet

  • 15'i 1 arada: saç, sakal ve vücut

  • Hassas düzeltme tarağı

  • Kendiliğinden bilenen çelik bıçaklar

  • BeardSense teknolojisi

Tek seferde eşit düzeltme

Tek seferde eşit düzeltme

1-3 mm arasında 11 uzunluk ayarı sunan patentli düzeltme tarağı sayesinde tam istediğiniz uzunlukta ve eşit düzeltme elde edebilirsiniz.

Hassas sonuçlar sunan uzun ömürlü performans

Hassas sonuçlar sunan uzun ömürlü performans

Paslanmaz çelik bıçaklar, uzun süreli performans için ilk günkü gibi keskin kalır. Yağlama gerekmez.

Sakalınıza uyum sağlayan düzeltici

Düzeltici, sakal yoğunluğunu saniyede 125 kez tarar ve yoğun, gür veya uzun sakallarla başa çıkmak için tam olarak ihtiyacınız olduğunda gücü artırır.

Teknik Özellikler

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Parça ve Aksesuarlar

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.3

5 üzerinden

352

İncelemeler

87%

bu ürünü tavsiye ediyor

10/11/2025

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Aradığım başlık bu makinada var.

1mm--3mm arasında kademeli kesim yapabilen başlığını çok sevdim. Saçımı kendim kesiyorum ve bu başlık sayesinde kat geçişlerinde iz bırakmadan kesim yapabiliyorum . Kaşlarımı da bu başlık ile kesiyorum. Bütün başlıkları işlevsel. Tavsiye ederim.

Avantajlar

0.2 mm kademe ile 1mm-3mm arasında ayarlanabilen başlığı var.

Dezavantajlar

Kullanırken yanlışlıkla kapatma düğmesine basıyorum.

Bu değerlendirme All-in-One Trimmer MG7950/15 7000 Serisi için yapılmıştır

Bu değerlendirme All-in-One Trimmer MG7950/15 7000 Serisi için yapılmıştır

02/07/2025

Türkiye

Türkiye

Tam Beklenildiği Gibi

Ucuz markalar gibi sıkıştırma yapmıyor, kullanım süresi uzun, şarj süresi uygun. Çok amaçlı fazlaca tarakla birlikte geliyor. Saç, sakal, vücut bakımı için ideal.

Avantajlar

Çok sayıda ölçü tarağıyla geliyor

Dezavantajlar

Şimdilik yok, uzun süreli kullanımda da beklemiyorum

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme All-in-One Trimmer MG7920/15 7000 Serisi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme All-in-One Trimmer MG7920/15 7000 Serisi için yapılmıştır

27/12/2023

Türkiye

Türkiye

Rahatlık

Uzun süredir Philips ürünlerini kullanıyorum ve hep memnunum. Bu ürünün başlıklarını takma konusu, kutuyu ilk açtığımda beni biraz korkutmuş olsa da sonrası için çok rahat geldi ve alıştım. Hızlı şarj oluyor, uzun süre rahatlıkla kullanabiliyorum. Gönül rahatlığıyla tavsiye ederim.

Avantajlar

Hızlı şarj ve uzun kullanım süresi. Başlık seçenekleri ile geniş kullanım alanı. Çantası.

Dezavantajlar

İlk başta verdiği başlık değişikliğinde kırılma korkusu. Ancak malzeme kalitesi ile ilgili değil sadece takma şekli itibariyle belki çok uzun süre dayanamayabilir.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Multigroom series 7000 MG7736/15 16'sı 1 arada, Yüz, Saç ve Vücut için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Multigroom series 7000 MG7736/15 16'sı 1 arada, Yüz, Saç ve Vücut için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. 2024 yılında 16.003 erkek elektrikli kişisel bakım ürünü kullanıcısıyla gerçekleştirilen çevrimiçi anket 

  1. Based on 2.3 times trimming facial hair per week, each session on av. 11.5 minutes

  2. 41 mm kesici üniteye sahip olmayan Philips Hepsi Bir Arada düzelticiye kıyasla