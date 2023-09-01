All-in-One Trimmer

Tek bir başlıkla üstün hassasiyet
Saç, sakal ve vücutta kullanılmak üzere tasarlanan, kaliteli 15 başlığa sahip bu çok yönlü düzeltici ile tarzınızı kişiselleştirin. Hassas kısaltma tarağı, istediğiniz uzunlukta kesim yapmanızı sağlar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tek bir başlıkla üstün hassasiyet
Saç, sakal ve vücutta kullanılmak üzere tasarlanan, kaliteli 15 başlığa sahip bu çok yönlü düzeltici ile tarzınızı kişiselleştirin. Hassas kısaltma tarağı, istediğiniz uzunlukta kesim yapmanızı sağlar. Tüm faydaları görün
Tek bir başlıkla üstün hassasiyet
Saç, sakal ve vücutta kullanılmak üzere tasarlanan, kaliteli 15 başlığa sahip bu çok yönlü düzeltici ile tarzınızı kişiselleştirin. Hassas kısaltma tarağı, istediğiniz uzunlukta kesim yapmanızı sağlar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tek bir başlıkla üstün hassasiyet
Saç, sakal ve vücutta kullanılmak üzere tasarlanan, kaliteli 15 başlığa sahip bu çok yönlü düzeltici ile tarzınızı kişiselleştirin. Hassas kısaltma tarağı, istediğiniz uzunlukta kesim yapmanızı sağlar. Tüm faydaları görün
7000 Serisi
Toplam:
1-3 mm arasında 11 uzunluk ayarı sunan patentli düzeltme tarağı sayesinde tam istediğiniz uzunlukta ve eşit düzeltme elde edebilirsiniz.
Paslanmaz çelik bıçaklar, uzun süreli performans için ilk günkü gibi keskin kalır. Yağlama gerekmez.
Düzeltici, sakal yoğunluğunu saniyede 125 kez tarar ve yoğun, gür veya uzun sakallarla başa çıkmak için tam olarak ihtiyacınız olduğunda gücü artırır.
Bu hepsi bir arada düzeltici, tüm bakım ihtiyaçlarınıza yönelik 15 başlık sunar. Sakalınızı kolayca düzeltin ve şekillendirin, saçınızı kesin ve vücudunuzdaki tüyleri düzeltin.
Düzeltici ve çoklu tarak seti, daha kısa ve daha uzun sakal stilleri için 0,2 mm'ye varan hassas kademelerle 0,5 ile 16 mm arasında 22 uzunluk ayarı sunar. Hassas düzeltici aparatının dar tasarımı, keskin kenarlar ve ince ayrıntılar oluşturmayı kolaylaştırır. Stilinizi tamamlamak için metal düzelticiyle yanaklar, çene ve boyun bölgenizi temizleyin.
Vücut tıraş başlığı aparatıyla boynunuzun altında kalan tüm bölgeleri rahatça tıraş edin. Benzersiz cilt koruma sistemi, 0,5 mm'ye kadar yakın tıraş sırasında hassas bölgeleri korur. Vücut tüylerini takılıp çıkarılabilir tarakla da düzeltebilirsiniz.
Her geçişte daha fazla kesebilen ekstra geniş 41 mm paslanmaz çelik saç kesme makinesi sayesinde saç kesme işlemi %30 daha hızlıdır**. 4, 9, 12 ve 16 mm ekstra geniş saç taraklarının sunduğu farklı uzunluk ayarlarıyla saç stilinizi oluşturun.
Burun/kulak düzeltici aparatı burun ve kulaklardaki istenmeyen kılları hızlı ve güvenli bir şekilde alır. Özel kaş tarağı ile kaşlarınızı kolayca düzenli tutun.
120 dakikaya kadar çalışma süresi sağlayan güçlü lityum iyon pil, uzun ömür ve maksimum güç için 5 dakikalık hızlı şarj seçeneği de sunar.
Düzeltici suya dayanıklıdır. Bu sayede duşta rahatça kullanabilir ve musluk altında kolayca temizleyebilirsiniz.
Şarj göstergesi, şarj durumunu (düşük, boş, şarj oluyor veya dolu) görmenizi sağlar. Böylece düzeltme işlemi sırasında şarjınız sizi asla yarı yolda bırakmaz.
Üstün konfor ve kontrol için ergonomik kauçuk tutma yeri sayesinde düzelticiyi tutması ve manevra yapması kolaydır.
Güç
Tasarım
Servis
Kullanım kolaylığı
Stil çeşitliliği
Hassas düzeltme
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