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  • Tek makine, üstün hassasiyet
  • Tek makine, üstün hassasiyet
  • Tek makine, üstün hassasiyet
  • Tek makine, üstün hassasiyet
  • Tek makine, üstün hassasiyet
  • Tek makine, üstün hassasiyet
  • Tek makine, üstün hassasiyet
  • Tek makine, üstün hassasiyet
  • Tek makine, üstün hassasiyet
  • Tek makine, üstün hassasiyet
  • Tek makine, üstün hassasiyet
  • Tek makine, üstün hassasiyet
  • Tek makine, üstün hassasiyet
  • Tek makine, üstün hassasiyet
  • Tek makine, üstün hassasiyet
  • Tek makine, üstün hassasiyet
  • Tek makine, üstün hassasiyet
  • Tek makine, üstün hassasiyet
  • Tek makine, üstün hassasiyet
  • Tek makine, üstün hassasiyet
  • Tek makine, üstün hassasiyet
  • Tek makine, üstün hassasiyet

All-in-One Trimmer 7000 Series15'i 1 arada erkek bakım seti

MG7935/15

4.3
| (352) İncelemeler | 87% bu ürünü tavsiye ediyor
Tek makine, üstün hassasiyet
Hepsi Bir Arada düzelticimiz; yüz, saç ve vücut için tasarlanmış 15 kaliteli başlıkla ihtiyacınız olan çok yönlülüğü ve hassasiyeti sunar. Kendi kendini bileyen bıçaklar, ilk günkü kadar keskin kalır ve birinci sınıf hassas tarak istediğiniz görünüme ve stile ulaşmanıza yardımcı olur.
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Dünyanın en çok tercih edilen elektrikli erkek bakım markası1

Yüz, saç ve vücut için

Tek makine, üstün hassasiyet

  • 15'i 1 arada: yüz, saç ve vücut

  • Net hatlar ve üstün kontrol sağlayan premium tarak

  • Kendiliğinden bilenen çelik bıçaklar

  • BeardSense teknolojisi

Tüm bakım ihtiyaçlarınız için 15 başlık

Tüm bakım ihtiyaçlarınız için 15 başlık

Erkek bakım setimiz, sakalınızı kısaltmanız ve şekillendirmeniz, saçınızı kısaltmanız ve vücut bakımınızı yapmanız için 15 farklı başlıkla birlikte gelir; böylece kişisel bakım ihtiyaçlarınızın tümünü kolayca karşılar.

Mükemmel bir görünüm için tam istediğiniz uzunlukta eşit düzeltme

Mükemmel bir görünüm için tam istediğiniz uzunlukta eşit düzeltme

1 ile 3 mm arasında 0,2 mm'lik aralıklarla 11 uzunluk ayarına sahip üstün hassas tarağımız, mükemmel görünümünüz için tam olarak istediğiniz uzunlukta düzeltme yapmak üzere maksimum hassasiyet sağlar.

Uzun ömürlü performans ile net kesim

Uzun ömürlü performans ile net kesim

Kendi kendini bileyen çelik bıçaklar, ekstra dayanıklı yapısıyla her kesimde net ve kontrollü sonuçlar sunar. İlk günkü keskinliğini uzun süre korur, üstelik yağlama gerektirmez.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.3

5 üzerinden

352

İncelemeler

87%

bu ürünü tavsiye ediyor

10/11/2025

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Aradığım başlık bu makinada var.

1mm--3mm arasında kademeli kesim yapabilen başlığını çok sevdim. Saçımı kendim kesiyorum ve bu başlık sayesinde kat geçişlerinde iz bırakmadan kesim yapabiliyorum . Kaşlarımı da bu başlık ile kesiyorum. Bütün başlıkları işlevsel. Tavsiye ederim.

Avantajlar

0.2 mm kademe ile 1mm-3mm arasında ayarlanabilen başlığı var.

Dezavantajlar

Kullanırken yanlışlıkla kapatma düğmesine basıyorum.

Bu değerlendirme All-in-One Trimmer MG7950/15 7000 Serisi için yapılmıştır

Bu değerlendirme All-in-One Trimmer MG7950/15 7000 Serisi için yapılmıştır

02/07/2025

Türkiye

Türkiye

Tam Beklenildiği Gibi

Ucuz markalar gibi sıkıştırma yapmıyor, kullanım süresi uzun, şarj süresi uygun. Çok amaçlı fazlaca tarakla birlikte geliyor. Saç, sakal, vücut bakımı için ideal.

Avantajlar

Çok sayıda ölçü tarağıyla geliyor

Dezavantajlar

Şimdilik yok, uzun süreli kullanımda da beklemiyorum

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme All-in-One Trimmer MG7920/15 7000 Serisi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme All-in-One Trimmer MG7920/15 7000 Serisi için yapılmıştır

27/12/2023

Türkiye

Türkiye

Rahatlık

Uzun süredir Philips ürünlerini kullanıyorum ve hep memnunum. Bu ürünün başlıklarını takma konusu, kutuyu ilk açtığımda beni biraz korkutmuş olsa da sonrası için çok rahat geldi ve alıştım. Hızlı şarj oluyor, uzun süre rahatlıkla kullanabiliyorum. Gönül rahatlığıyla tavsiye ederim.

Avantajlar

Hızlı şarj ve uzun kullanım süresi. Başlık seçenekleri ile geniş kullanım alanı. Çantası.

Dezavantajlar

İlk başta verdiği başlık değişikliğinde kırılma korkusu. Ancak malzeme kalitesi ile ilgili değil sadece takma şekli itibariyle belki çok uzun süre dayanamayabilir.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Multigroom series 7000 MG7736/15 16'sı 1 arada, Yüz, Saç ve Vücut için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Multigroom series 7000 MG7736/15 16'sı 1 arada, Yüz, Saç ve Vücut için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. 2024 yılında 16.003 erkek elektrikli kişisel bakım ürünü kullanıcısıyla gerçekleştirilen çevrimiçi anket 

  1. Her kullanım yaklaşık 11,5 dakika olmak üzere haftada 2,3 kez sakal düzeltme sıklığı esas alınmıştır

  2. Hızlı şarj seçeneği, bir düzeltme işlemi için yeterli gücü sağlar

  3. Satın alma tarihinden itibaren 90 gün içinde Philips.com.tr adresinden ürün kaydı yapıldığında geçerlidir