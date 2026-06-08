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  • Hepsi bir arada düzeltici
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  • Hepsi bir arada düzeltici
  • Hepsi bir arada düzeltici
  • Hepsi bir arada düzeltici
  • Hepsi bir arada düzeltici
  • Hepsi bir arada düzeltici
  • Hepsi bir arada düzeltici
  • Hepsi bir arada düzeltici
  • Hepsi bir arada düzeltici
  • Hepsi bir arada düzeltici
  • Hepsi bir arada düzeltici
  • Hepsi bir arada düzeltici
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  • Hepsi bir arada düzeltici
  • Hepsi bir arada düzeltici
  • Hepsi bir arada düzeltici
  • Hepsi bir arada düzeltici
  • Hepsi bir arada düzeltici
  • Hepsi bir arada düzeltici
  • Hepsi bir arada düzeltici
  • Hepsi bir arada düzeltici
  • Hepsi bir arada düzeltici
  • Hepsi bir arada düzeltici

Üretimden kaldırıldı

Multigroom series 30009'u 1 arada, Sakal ve Saç

MG3740/15

4.2
| (195) İncelemeler | 81% bu ürünü tavsiye ediyor

1 ödül

Hepsi bir arada düzeltici
Bu dayanıklı hepsi bir arada düzeltici ile haftanın her günü yeni bir görünüm elde edin. 9 premium başlığa sahip bu düzeltici sayesinde tam olarak istediğiniz sakal/bıyık ve saç stiline sahip olun.
Tüm avantajları görüntüleyin
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Dünyanın en çok tercih edilen elektrikli erkek bakım markası1

9'u 1 arada düzeltici

Hepsi bir arada düzeltici

  • 9 başlık

  • Kendiliğinden bilenen çelik bıçaklar

  • 60 dakikaya kadar çalışma süresi

  • Durulanabilir başlıklar

Kırılmaz, körleşmez veya paslanmaz, sertleştirilmiş çelik bıçaklar

Kırılmaz, körleşmez veya paslanmaz, sertleştirilmiş çelik bıçaklar

Bu düzelticinin yüze ve gövdeye yönelik kendiliğinden bilenen çelik bıçakları, maksimum mukavemet için demir ile güçlendirilip sertleştirilmiş. Bu da bıçakların ilk günkü kadar keskin kalmalarını sağlar. Bıçaklar paslanmaz ve bıçak yağına gerek yoktur.

Sakalınızı ve saçınızı düzeltmeniz için 9 parça

Sakalınızı ve saçınızı düzeltmeniz için 9 parça

Philips Multigroom 3000 hepsi bir arada saç düzeltici, sakalınızı rahat bir şekilde şekillendirmek ve saçınızı kesmek için tasarlanmış 9 aparatla birlikte gelir.

Eşit düzeltme

Eşit düzeltme

En kalın tüyleri bile düzgün ve eşit bir şekilde kesin. Vücut ve sakal düzelticinin hassas çelik bıçakları temiz ve düz çizgiler oluşturarak mükemmel sonuçlar almanızı sağlar.

Teknik Özellikler

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Ödüller

  • Award image AWARD-612372

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.2

5 üzerinden

195

İncelemeler

81%

bu ürünü tavsiye ediyor

08/06/2026

Türkiye

Türkiye

Philips Çalışanı

Doğrulanmış alıcı

Çok Başarılı, F/P ürünü

Ürün kaliteli ve bütün ihtiyeçlarımı karşılıyor. Fiyat olarak da gayet iyi.

Avantajlar

Çok fazla Tıraş opsiyonu var, çok başarılı

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme All-in-One Trimmer 3000 Series MG3930/15 7'si 1 Arada Erkek Bakım Seti için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme All-in-One Trimmer 3000 Series MG3930/15 7'si 1 Arada Erkek Bakım Seti için yapılmıştır

16/02/2026

Türkiye

Türkiye

Gayet iyi

Hakkını veren amacına uygun bir ürün.Tavsiye ederim

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Multigroom series 3000 MG3710/15 6'sı 1 arada, Yüz için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Multigroom series 3000 MG3710/15 6'sı 1 arada, Yüz için yapılmıştır

27/12/2023

Türkiye

Türkiye

Çok sevdim

Bu ürünün daha eski bir versiyonunu kullanıyordum. Şimdi daha hafif ve daha pratik. Bıçakları da daha keskin. Açıp kapama düğmesi ile ilgili ufak bir sıkıntı yaşıyorum ama çok da dert değil. Bu fiyata bu performans bence çok iyi.

Avantajlar

Hafifliği

Dezavantajlar

Açma kapama düğmesi

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Multigroom series 3000 MG3720/15 7'si 1 arada, Yüz ve Saç için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Multigroom series 3000 MG3720/15 7'si 1 arada, Yüz ve Saç için yapılmıştır

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