Bu ürünün daha eski bir versiyonunu kullanıyordum. Şimdi daha hafif ve daha pratik. Bıçakları da daha keskin. Açıp kapama düğmesi ile ilgili ufak bir sıkıntı yaşıyorum ama çok da dert değil. Bu fiyata bu performans bence çok iyi.