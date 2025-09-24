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Multigroom series 3000 7'si 1 arada, Yüz ve Saç
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MG3720/15
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Philips bakım setimi prize takılıyken kullanabilir miyim?
Philips bakım setimi, düzelticimi veya saç kesme makinemi nasıl şarj ederim?
Philips bakım setimi nasıl temizlerim?
Philips ürünümle sakalımı nasıl düzeltmeliyim?
Philips Bakım Setimdeki simgeler ne anlama geliyor?
Yeni Philips sakal düzelticim veya tıraş makinem açılmıyor
Philips bakım setim, düzelticim veya saç kesme makinem şarj olmuyor
Philips bakım setimin/saç kesme makinemin pili çabuk bitiyor
Philips Saç Bakım Setim/Saç Kesme Makinem garip bir ses çıkarıyor
Philips Saç Bakım Setim/Saç Kesme Makinem çalışmıyor
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