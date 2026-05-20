2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Destek
MG3710/13
Üretimden kaldırıldı
Philips bakım setimi prize takılıyken kullanabilir miyim?
Philips bakım setimi, düzelticimi veya saç kesme makinemi nasıl şarj ederim?
Philips bakım setimi nasıl temizlerim?
Philips ürünümle sakalımı nasıl düzeltmeliyim?
Philips Bakım Setimi suyla yıkayabilir miyim?
Philips bakım setimin veya saç kesme makinemin model veya seri numarasını nerede bulabilirim?
Philips bakım veya güzellik ürünümle seyahat edebilir miyim?
Philips bakım seti/düzeltici/saç kesme makinemin içinde neden beyaz gres var?
Philips Bakım Setimdeki simgeler ne anlama geliyor?
Philips Bakım Setimin aparatını nasıl takabilirim/çıkarabilirim?
Yeni Philips sakal düzelticim veya tıraş makinem açılmıyor
Philips bakım setim, düzelticim veya saç kesme makinem şarj olmuyor
Philips bakım setimin/saç kesme makinemin pili çabuk bitiyor
Philips Bakım Setimi kullandığımda cildim tahriş oldu
Philips Burun Kılı Alma Makinem çalışmıyor
Philips Bakım Setim saçımı eşit derecede düzeltmiyor
Philips Saç Bakım Setim/Saç Kesme Makinem çalışmıyor
Philips Saç Bakım Setim/Saç Kesme Makinem garip bir ses çıkarıyor