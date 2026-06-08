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Üretimden kaldırıldı

Multigroom series 3000 MG3710/13 6-in-1, Face

MG3710/13

4.2

| (195) İncelemeler | 81% bu ürünü tavsiye ediyor

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4.2

5 üzerinden

195

İncelemeler

81%

bu ürünü tavsiye ediyor

08/06/2026

Türkiye

Türkiye

Philips Çalışanı

Doğrulanmış alıcı

Çok Başarılı, F/P ürünü

Ürün kaliteli ve bütün ihtiyeçlarımı karşılıyor. Fiyat olarak da gayet iyi.

Avantajlar

Çok fazla Tıraş opsiyonu var, çok başarılı

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme All-in-One Trimmer 3000 Series MG3930/15 7'si 1 Arada Erkek Bakım Seti için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2025-05-08

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme All-in-One Trimmer 3000 Series MG3930/15 7'si 1 Arada Erkek Bakım Seti için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2025-05-08

16/02/2026

Türkiye

Türkiye

Gayet iyi

Hakkını veren amacına uygun bir ürün.Tavsiye ederim

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Multigroom series 3000 MG3710/15 6'sı 1 arada, Yüz için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2025-02-16

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Multigroom series 3000 MG3710/15 6'sı 1 arada, Yüz için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2025-02-16

27/12/2023

Türkiye

Türkiye

Çok sevdim

Bu ürünün daha eski bir versiyonunu kullanıyordum. Şimdi daha hafif ve daha pratik. Bıçakları da daha keskin. Açıp kapama düğmesi ile ilgili ufak bir sıkıntı yaşıyorum ama çok da dert değil. Bu fiyata bu performans bence çok iyi.

Avantajlar

Hafifliği

Dezavantajlar

Açma kapama düğmesi

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Multigroom series 3000 MG3720/15 7'si 1 arada, Yüz ve Saç için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2023-11-27

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Multigroom series 3000 MG3720/15 7'si 1 arada, Yüz ve Saç için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2023-11-27

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