2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
4.2
5 üzerinden
195
İncelemeler
81%
bu ürünü tavsiye ediyor
B.S.34
08/06/2026
Türkiye
Philips Çalışanı
Doğrulanmış alıcı
Çok Başarılı, F/P ürünü
Ürün kaliteli ve bütün ihtiyeçlarımı karşılıyor. Fiyat olarak da gayet iyi.
Avantajlar
Çok fazla Tıraş opsiyonu var, çok başarılı
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme All-in-One Trimmer 3000 Series MG3930/15 7'si 1 Arada Erkek Bakım Seti için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2025-05-08
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme All-in-One Trimmer 3000 Series MG3930/15 7'si 1 Arada Erkek Bakım Seti için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2025-05-08
Mhmmd
16/02/2026
Türkiye
Gayet iyi
Hakkını veren amacına uygun bir ürün.Tavsiye ederim
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Multigroom series 3000 MG3710/15 6'sı 1 arada, Yüz için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2025-02-16
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Multigroom series 3000 MG3710/15 6'sı 1 arada, Yüz için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2025-02-16
Umuty
27/12/2023
Türkiye
Promosyonun bir parçası
Çok sevdim
Bu ürünün daha eski bir versiyonunu kullanıyordum. Şimdi daha hafif ve daha pratik. Bıçakları da daha keskin. Açıp kapama düğmesi ile ilgili ufak bir sıkıntı yaşıyorum ama çok da dert değil. Bu fiyata bu performans bence çok iyi.
Avantajlar
Hafifliği
Dezavantajlar
Açma kapama düğmesi
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Multigroom series 3000 MG3720/15 7'si 1 arada, Yüz ve Saç için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2023-11-27
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Multigroom series 3000 MG3720/15 7'si 1 arada, Yüz ve Saç için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2023-11-27