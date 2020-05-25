Kutudaki diğer öğeler
- Sonicare ProtectiveClean 4300 fırça gövdesi
- Optimal Beyazlık Fırça Başlığı (W2)
- Standart şarj cihazı
Daha beyaz dişler. Daha nazik uygulama.
Dişlerinizi 1 haftada beyazlatan Basınç Sensörümüzle nazik temizleme deneyiminin farkını hissedin. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Daha beyaz dişler. Daha nazik uygulama.
Dişlerinizi 1 haftada beyazlatan Basınç Sensörümüzle nazik temizleme deneyiminin farkını hissedin. Tüm faydaları görün
Daha beyaz dişler. Daha nazik uygulama.
Dişlerinizi 1 haftada beyazlatan Basınç Sensörümüzle nazik temizleme deneyiminin farkını hissedin. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Daha beyaz dişler. Daha nazik uygulama.
Dişlerinizi 1 haftada beyazlatan Basınç Sensörümüzle nazik temizleme deneyiminin farkını hissedin. Tüm faydaları görün
Sonic elektrikli diş fırçası
Toplam:
recurring payment
W2 Optimal Beyaz fırça başlığı ile yüzey lekelerini yok ederek daha beyaz bir gülümsemeye sahip olun. Merkezdeki sık temizleme kılları sayesinde dişleri yalnızca bir haftada beyazlattığı klinik olarak kanıtlanmıştır.
Çok sert fırçalamak dişlerinize ve diş etlerinize zarar verebilir. Philips Sonicare ProtectiveClean, bunu önlemek için hafif bir vuruş sesi çıkararak basıncı azaltmanızı hatırlatır.
Güvenli bir diş fırçalama deneyimi sunar: Sonic teknolojimiz diş telleri, dolgular, diş taçları ve diş kaplamalarıyla kullanıma uygundur. Ayrıca diş çürüklerini önlemeye ve diş sağlığını iyileştirmeye de yardımcı olur.
Philips Sonicare'in gelişmiş sonic teknolojisi dişlerin arasına su darbeleri uygular ve fırça darbeleri plağı kırıp uzaklaştırarak olağanüstü günlük temizlik sağlar.
Tüm fırça başlıkları zaman içinde aşınır. Ancak BrushSync teknolojimiz, bu fırça başladığını ne zamandan beri kullandığınızı ve dişlerinizi ne kadar sert fırçaladığınızı takip eder. Başlığı değiştirme zamanı geldiğinde, sapın üzerinde yanan bir ışık ve kısa bir "bip" sesi ile size haber verir. Böylece diş fırçanızın her zaman iyi performans gösterdiğinden emin olursunuz.
Zamanlayıcılı bir elektrikli diş fırçasına mı ihtiyacınız var? QuadPacer ağzınızın her bölgesini temizlemek için doğru süreyi ayırmanızı sağlarken Smartimer ise önerilen iki dakikalık fırçalama süresi dolduğunda haber verir.
Akıllı diş fırçası başlığını ve akıllı sapı algılayan ve senkronize eden mikro çip özellikli bir teknolojidir. Akıllı sap ile akıllı diş fırçası başlığının güçlü kombinasyonu, Akıllı değiştirme hatırlatıcıları sunar.
Yeniliklere alışmak her zaman çabuk olmayabilir. Bu yüzden kolay başlangıç programımız, yeni diş fırçanızı kullanmaya başladıktan sonra ilk 14 kullanımda fırçalama gücünü kademeli ve nazik bir şekilde artırma seçeneği sunar.
Güç
Teknik özellikler
Tasarım ve kaplama
Servis
Kullanım kolaylığı
Dahil olan ürünler
Temizleme performansı
Modlar
Akıllı sensör teknolojisi
Ek aksesuarlar mı arıyorsunuz? Parçaları & Aksesuarları göster
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.