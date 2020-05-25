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    Philips Sonicare ProtectiveClean 4300

    Sonic elektrikli diş fırçası

    HX6807/24
    Sonicare
    Genel Derecelendirme / 5
    Sonicare
    • Daha beyaz dişler. Daha nazik uygulama. Daha beyaz dişler. Daha nazik uygulama. Daha beyaz dişler. Daha nazik uygulama.
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      Philips Sonicare ProtectiveClean 4300 Sonic elektrikli diş fırçası

      HX6807/24
      Genel Derecelendirme / 5

      Daha beyaz dişler. Daha nazik uygulama.

      Dişlerinizi 1 haftada beyazlatan Basınç Sensörümüzle nazik temizleme deneyiminin farkını hissedin. Tüm faydaları görün

      Philips Sonicare ProtectiveClean 4300 Sonic elektrikli diş fırçası

      Daha beyaz dişler. Daha nazik uygulama.

      Dişlerinizi 1 haftada beyazlatan Basınç Sensörümüzle nazik temizleme deneyiminin farkını hissedin. Tüm faydaları görün

      Daha beyaz dişler. Daha nazik uygulama.

      Dişlerinizi 1 haftada beyazlatan Basınç Sensörümüzle nazik temizleme deneyiminin farkını hissedin. Tüm faydaları görün

      Philips Sonicare ProtectiveClean 4300 Sonic elektrikli diş fırçası

      Daha beyaz dişler. Daha nazik uygulama.

      Dişlerinizi 1 haftada beyazlatan Basınç Sensörümüzle nazik temizleme deneyiminin farkını hissedin. Tüm faydaları görün

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        ProtectiveClean 4300

        ProtectiveClean 4300

        Sonic elektrikli diş fırçası

        - {discount-value}

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        Daha beyaz dişler. Daha nazik uygulama.

        Yalnızca 1 haftada dişleri beyazlatır.

        • Dahili basınç sensörü
        • 1 temizleme modu
        • 1 x BrushSync özelliği
        Dişleri yalnızca bir haftada beyazlatır

        Dişleri yalnızca bir haftada beyazlatır

        W2 Optimal Beyaz fırça başlığı ile yüzey lekelerini yok ederek daha beyaz bir gülümsemeye sahip olun. Merkezdeki sık temizleme kılları sayesinde dişleri yalnızca bir haftada beyazlattığı klinik olarak kanıtlanmıştır.

        Çok sert bastırırsanız size haber verir

        Çok sert bastırırsanız size haber verir

        Çok sert fırçalamak dişlerinize ve diş etlerinize zarar verebilir. Philips Sonicare ProtectiveClean, bunu önlemek için hafif bir vuruş sesi çıkararak basıncı azaltmanızı hatırlatır.

        Hassas bölgelerde, ortodontik ve dişle ilgili işlemler yapılmış noktalarda güvenli ve nazik uygulama

        Hassas bölgelerde, ortodontik ve dişle ilgili işlemler yapılmış noktalarda güvenli ve nazik uygulama

        Güvenli bir diş fırçalama deneyimi sunar: Sonic teknolojimiz diş telleri, dolgular, diş taçları ve diş kaplamalarıyla kullanıma uygundur. Ayrıca diş çürüklerini önlemeye ve diş sağlığını iyileştirmeye de yardımcı olur.

        Philips Sonicare'in gelişmiş sonic teknolojisi

        Philips Sonicare'in gelişmiş sonic teknolojisi

        Philips Sonicare'in gelişmiş sonic teknolojisi dişlerin arasına su darbeleri uygular ve fırça darbeleri plağı kırıp uzaklaştırarak olağanüstü günlük temizlik sağlar.

        Diş fırçası başlıklarınızı ne zaman değiştirmeniz gerektiğini her zaman bilin

        Diş fırçası başlıklarınızı ne zaman değiştirmeniz gerektiğini her zaman bilin

        Tüm fırça başlıkları zaman içinde aşınır. Ancak BrushSync teknolojimiz, bu fırça başladığını ne zamandan beri kullandığınızı ve dişlerinizi ne kadar sert fırçaladığınızı takip eder. Başlığı değiştirme zamanı geldiğinde, sapın üzerinde yanan bir ışık ve kısa bir "bip" sesi ile size haber verir. Böylece diş fırçanızın her zaman iyi performans gösterdiğinden emin olursunuz.

        Detaylı fırçalama için sizi teşvik eder

        Detaylı fırçalama için sizi teşvik eder

        Zamanlayıcılı bir elektrikli diş fırçasına mı ihtiyacınız var? QuadPacer ağzınızın her bölgesini temizlemek için doğru süreyi ayırmanızı sağlarken Smartimer ise önerilen iki dakikalık fırçalama süresi dolduğunda haber verir.

        Akıllı diş fırçası sapı ile akıllı diş fırçası başlıkları arasında bağlantı sağlar

        Akıllı diş fırçası sapı ile akıllı diş fırçası başlıkları arasında bağlantı sağlar

        Akıllı diş fırçası başlığını ve akıllı sapı algılayan ve senkronize eden mikro çip özellikli bir teknolojidir. Akıllı sap ile akıllı diş fırçası başlığının güçlü kombinasyonu, Akıllı değiştirme hatırlatıcıları sunar.

        Kolay başlangıç programı sizi Philips Sonicare rutininize alıştırır

        Kolay başlangıç programı sizi Philips Sonicare rutininize alıştırır

        Yeniliklere alışmak her zaman çabuk olmayabilir. Bu yüzden kolay başlangıç programımız, yeni diş fırçanızı kullanmaya başladıktan sonra ilk 14 kullanımda fırçalama gücünü kademeli ve nazik bir şekilde artırma seçeneği sunar.

        Teknik Özellikler

        • Güç

          Gerilim
          110-220 V

        • Teknik özellikler

          Pil
          Şarj edilebilir
          Çalışma süresi (doludan boşa)
          2 haftaya kadar
          Pil tipi
          Lityum İYON

        • Tasarım ve kaplama

          Renk
          Beyaz ve Pastel Yeşil

        • Servis

          Garanti
          2 yıllık sınırlı garanti

        • Kullanım kolaylığı

          Şarj göstergesi
          Pil durumunu gösteren ışık
          Gövde
          İnce, ergonomik tasarım
          Gövde uyumluluğu
          Kolay takılabilir fırça başlıkları
          Fırçalama süresi
          2 haftaya kadar

        • Dahil olan ürünler

          Gövde
          1 ProtectiveClean
          Fırça başlıkları
          1 W2 Optimal Beyaz
          Şarj cihazı
          1

        • Temizleme performansı

          Hız
          Dakikada 62.000'e kadar fırça hareketi
          Sağlık açısından faydalı
          • Diş eti sağlığını yalnızca iki haftada iyileştirir
          • Diş çürüklerini azaltmaya yardımcı olur
          Zamanlayıcı
          Quadpacer ve SmarTimer
          Basınç geri bildirimi
          Kullanıcıyı uyaran gövde titreşimi

        • Modlar

          Temizleme
          Olağanüstü günlük temizlik için
          2 yoğunluk
          • Düşük
          • Yüksek

        • Akıllı sensör teknolojisi

          BrushSync Değiştirme Hatırlatıcısı
          • Diş fırçası başlıklarınızı ne zaman
          • değiştirmeniz gerektiğini her zaman bilin
          Basınç sensörü
          Dişler çok sert fırçalandığında uyarır

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Sonicare ProtectiveClean 4300 fırça gövdesi
        • Optimal Beyazlık Fırça Başlığı (W2)
        • Standart şarj cihazı

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              Yorumlar

              • Normal bir diş fırçasına kıyasla 7 kata kadar daha fazla plağı yok eder
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