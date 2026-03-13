2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
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HU2718/10
Geçerli nem göstergesi değişmiyor. Ne yapabilirim?
Hava Nemlendirici filtresini ne zaman değiştirmeliyim?
Hava Nemlendiricimin mavi ve kırmızı göstergeleri nasıl çalışır?
Philips hava nemlendiricimden buhar/buğu çıkmıyor
Filtre değişiminden veya filtre temizleme işleminden sonra Philips Hava Temizleme Cihazımı ya da Hava Nemlendiricimi sıfırlamalı mıyım?
Philips Hava Nemlendiricimin nem sensörü kontrolü
Philips veya Combi Hava Temizleme Cihazı/Nemlendiriciyi saklama