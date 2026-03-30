Hijyenik nemlendirme

Evinizi rahat ve temiz havayla doldurun. NanoCloud teknolojisi, havayı beyaz toz veya ıslak noktalar olmadan nemlendirir ve evinizdeki havaya sadece saf H2O bırakarak standart ultrasonik nemlendiricilere (1) kıyasla %99'a kadar daha az bakteri üretir.