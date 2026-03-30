2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
HU2510/10
%99'a kadar daha az bakteri (1)
NanoCloud teknolojisi
2 L su haznesi
31 m²'ye kadar olan odalarda etkilidir
NanoCloud teknolojisi, ultra ince ve mineral içermeyen buharıyla güvenli ve hijyenik bir nemlendirme deneyimi sunar. Islak zemin ve beyaz toz oluşturmadan doğal nemlendirme sağlar. Aileler, bebek odaları ve günlük yaşam alanları için idealdir.
NanoCloud teknolojisi, görünmez ve ultra ince buharıyla beyaz toz bırakmadan ve ıslak zemin oluşturmadan doğal nemlendirme sağlar. Mineral taşımayacak kadar küçük parçacıkları sayesinde evinizde temiz ve konforlu bir ortam sunar.
NanoCloud teknolojisi, doğal buharlaşma yöntemiyle yaşam alanlarını güvenli ve hijyenik şekilde nemlendirir. İyon, kimyasal veya ozon kullanmaz. Suyu ısıtmadığı için güvenle kullanılabilir.
Ödüller
Yorumlar
(1) Bakterilerin yayılmasını azaltmak için ek teknoloji içermeyen standart ultrasonik nemlendirici modülleriyle karşılaştırılarak, bağımsız bir laboratuvar tarafından test edilmiştir
(2) Mobilya üzerinde mineral birikmesi, DIN 44973, IUTA e.V. uyarınca 3 saat boyunca üçüncü taraf bir laboratuvar tarafından test edilmiştir.
(3) Üçüncü taraf bir laboratuvarda GB 21551.3-2010 standartlarına göre test edilmiştir. Ozon, TVOC, PM10 ve UV yoğunluğu sınırın altındadır.
(4) GB/T 23332-2018 tarafından üçüncü taraf laboratuvarda test edilmiştir. Başlangıç sıcaklığı 23±2°C ve bağıl nem %30±5'tir.
(5) 190 ml/sa nemlendirme hızıyla 2 L tam su haznesi baz alınarak hesaplanmıştır.