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  • Hijyenik nemlendirme
  • Hijyenik nemlendirme
  • Hijyenik nemlendirme
  • Hijyenik nemlendirme
  • Hijyenik nemlendirme
  • Hijyenik nemlendirme
  • Hijyenik nemlendirme
  • Hijyenik nemlendirme
  • Hijyenik nemlendirme
  • Hijyenik nemlendirme

Hava Nemlendirici2000 Serisi

HU2510/10

2 Ödüller

Hijyenik nemlendirme
Evinizi rahat ve temiz havayla doldurun. NanoCloud teknolojisi, havayı beyaz toz veya ıslak noktalar olmadan nemlendirir ve evinizdeki havaya sadece saf H2O bırakarak standart ultrasonik nemlendiricilere (1) kıyasla %99'a kadar daha az bakteri üretir.
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Farkı içinize çekin

Hijyenik nemlendirme

  • %99'a kadar daha az bakteri (1)

  • NanoCloud teknolojisi

  • 2 L su haznesi

  • 31 m²'ye kadar olan odalarda etkilidir

Akıllı, güvenli ve hijyenik nemlendirme

Akıllı, güvenli ve hijyenik nemlendirme

NanoCloud teknolojisi, ultra ince ve mineral içermeyen buharıyla güvenli ve hijyenik bir nemlendirme deneyimi sunar. Islak zemin ve beyaz toz oluşturmadan doğal nemlendirme sağlar. Aileler, bebek odaları ve günlük yaşam alanları için idealdir.

Beyaz toz bırakmaz, ıslak zemin oluşturmaz.

Beyaz toz bırakmaz, ıslak zemin oluşturmaz.

NanoCloud teknolojisi, görünmez ve ultra ince buharıyla beyaz toz bırakmadan ve ıslak zemin oluşturmadan doğal nemlendirme sağlar. Mineral taşımayacak kadar küçük parçacıkları sayesinde evinizde temiz ve konforlu bir ortam sunar.​

Doğal ve güvenli nemlendirme

Doğal ve güvenli nemlendirme

NanoCloud teknolojisi, doğal buharlaşma yöntemiyle yaşam alanlarını güvenli ve hijyenik şekilde nemlendirir. İyon, kimyasal veya ozon kullanmaz. Suyu ısıtmadığı için güvenle kullanılabilir.​

Teknik Özellikler

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Ödüller

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Feragatnameler

  1. (1) Bakterilerin yayılmasını azaltmak için ek teknoloji içermeyen standart ultrasonik nemlendirici modülleriyle karşılaştırılarak, bağımsız bir laboratuvar tarafından test edilmiştir

  2. (2) Mobilya üzerinde mineral birikmesi, DIN 44973, IUTA e.V. uyarınca 3 saat boyunca üçüncü taraf bir laboratuvar tarafından test edilmiştir.

  3. (3) Üçüncü taraf bir laboratuvarda GB 21551.3-2010 standartlarına göre test edilmiştir. Ozon, TVOC, PM10 ve UV yoğunluğu sınırın altındadır.

  4. (4) GB/T 23332-2018 tarafından üçüncü taraf laboratuvarda test edilmiştir. Başlangıç sıcaklığı 23±2°C ve bağıl nem %30±5'tir.

  5. (5) 190 ml/sa nemlendirme hızıyla 2 L tam su haznesi baz alınarak hesaplanmıştır.