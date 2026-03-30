2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
FY1190/30
2000 Serisi ile uyumlu
Kutu içeriği: 1 filtre
6 ay kullanım ömrü
Orijinal Philips filtresi
Philips 2000 Serisi HU2510 hava nemlendirici için yedek filtreler. Hava nemlendiricinizin modelini cihazın altında bulabilirsiniz.
Filtreler, 6 aya kadar(1) optimum filtre performansı sunarak değiştirme zahmetini ve maliyetini azaltır
Orijinal Philips filtreler, cihazınıza mükemmel uyum sağlayan bir tasarıma sahiptir. Optimum performans için her zaman Philips filtre kullanın.
Yorumlar
(1)Ortalama bir hesaptır. Filtrenin kullanım ömrü hava kalitesine ve kullanıma bağlıdır.
(2)Bakterilerin yayılmasını azaltmak için ek teknoloji içermeyen standart ultrasonik nemlendirme modülleriyle karşılaştırıldığında, bağımsız bir laboratuvar tarafından test edilmiştir.