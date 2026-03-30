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  • 2000 Serisi için orijinal nemlendirme filtresi
  • 2000 Serisi için orijinal nemlendirme filtresi
  • 2000 Serisi için orijinal nemlendirme filtresi
  • 2000 Serisi için orijinal nemlendirme filtresi
  • 2000 Serisi için orijinal nemlendirme filtresi
  • 2000 Serisi için orijinal nemlendirme filtresi
  • 2000 Serisi için orijinal nemlendirme filtresi
  • 2000 Serisi için orijinal nemlendirme filtresi

Nemlendirici 2000 SerisiNemlendirme filtresi

FY1190/30

2000 Serisi için orijinal nemlendirme filtresi
Orijinal Philips nemlendirme filtresi, cihazınıza mükemmel uyum sağlayarak sürekli yüksek performans sağlar. NanoCloud teknolojisini kullanarak görünmez buhar salınımı yapar ve %99'a kadar daha az bakteri yayılımıyla havayı nemlendirir.(1)
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  • Orijinal Philips filtresi

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Feragatnameler

  1. (1)Ortalama bir hesaptır. Filtrenin kullanım ömrü hava kalitesine ve kullanıma bağlıdır.

  2. (2)Bakterilerin yayılmasını azaltmak için ek teknoloji içermeyen standart ultrasonik nemlendirme modülleriyle karşılaştırıldığında, bağımsız bir laboratuvar tarafından test edilmiştir.