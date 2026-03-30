2000 Serisi için orijinal nemlendirme filtresi

Orijinal Philips nemlendirme filtresi, cihazınıza mükemmel uyum sağlayarak sürekli yüksek performans sağlar. NanoCloud teknolojisini kullanarak görünmez buhar salınımı yapar ve %99'a kadar daha az bakteri yayılımıyla havayı nemlendirir.(1)