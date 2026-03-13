2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Destek
HR2653/90
Üretimden kaldırıldı
Philips Spiralizer ile optimum sonuçlara nasıl ulaşırım?
Philips Spiralizer ürünümle hangi malzemeleri hazırlayabilirim?
Philips Spiralizer haznesi Philips XL Chopper haznesiyle aynı mı?
Philips Doğrayıcımda sert yiyecekler parçalayabilir miyim?
Philips doğrayıcı haznesini mikrodalga fırında kullanabilir miyim?
Çift çırpıcı ile ağır hamur yoğurabilir miyim?
Philips el blenderimin güç düğmesini kalıcı olarak "AÇIK" konumuna ayarlayabilir miyim?
Bu çift çırpıcı aksesuarıyla uyumlu yoğurma kancaları satın alabilir miyim?
Çift çırpıcı aksesuarıyla hangi malzemeleri/tarifleri hazırlayabilirim?
Philips mikser aksesuarımla kek karışımı hazırlayabilir miyim?
Philips el blenderı çırpma ünitemi ne amaçla kullanabilirim?
Sert malzemeler Philips el blenderıma zarar verebilir mi?
Philips el blenderımın bıçak ünitesini değiştirebilir miyim?
Philips el blenderimle buz küpleri parçalayabilir miyim?
Philips el blenderimin seri numarası nerede?
Philips Spiralizer parçalarını nasıl birleştirebilirim?
Philips doğrayıcımdaki kokuyu nasıl giderebilirim?
Philips el blender çubuğumu nasıl temizlerim?