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    Viva Collection

    ProMix El Blenderi

    HR2653/90
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Karıştır, Yanına Al, Keyfini Çıkar! Karıştır, Yanına Al, Keyfini Çıkar! Karıştır, Yanına Al, Keyfini Çıkar!
      -{discount-value}

      Viva Collection ProMix El Blenderi

      HR2653/90
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Karıştır, Yanına Al, Keyfini Çıkar!

      Yeni ProMix Viva Koleksiyonu el blenderi, çeşitli aksesuarlarıyla sayısız sağlıklı atıştırmalık ve yiyecek seçeneği hazırlamanıza yardımcı olur. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 799,99 TL

      Viva Collection ProMix El Blenderi

      Karıştır, Yanına Al, Keyfini Çıkar!

      Yeni ProMix Viva Koleksiyonu el blenderi, çeşitli aksesuarlarıyla sayısız sağlıklı atıştırmalık ve yiyecek seçeneği hazırlamanıza yardımcı olur. Tüm faydaları görün

      Karıştır, Yanına Al, Keyfini Çıkar!

      Yeni ProMix Viva Koleksiyonu el blenderi, çeşitli aksesuarlarıyla sayısız sağlıklı atıştırmalık ve yiyecek seçeneği hazırlamanıza yardımcı olur. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 799,99 TL

      Viva Collection ProMix El Blenderi

      Karıştır, Yanına Al, Keyfini Çıkar!

      Yeni ProMix Viva Koleksiyonu el blenderi, çeşitli aksesuarlarıyla sayısız sağlıklı atıştırmalık ve yiyecek seçeneği hazırlamanıza yardımcı olur. Tüm faydaları görün

      Tüm siparişlerde kargo bedava!

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        Viva Collection

        Viva Collection

        ProMix El Blenderi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Karıştır, Yanına Al, Keyfini Çıkar!

        Lezzetli malzemeleri karıştırın ve hareket halindeyken keyfini çıkarın.

        • 800 W karıştırma gücü
        • Hız rehberi özellikli SpeedTouch
        • Taşınabilir şişe
        • Temizlemesi kolaydır
        Harika sonuçlar için güçlü 800 W motor

        Harika sonuçlar için güçlü 800 W motor

        Güçlü ve dayanıklı 800 Watt motorumuz, en sevdiğiniz sağlıklı ve ev yapımı yiyecekleri dakikalar içinde hazırlayabilmeniz için ihtiyacınız olan tüm güce sahiptir.

        Hızlı ve pürüzsüz karışımlar için ProMix teknolojisi

        Hızlı ve pürüzsüz karışımlar için ProMix teknolojisi

        Philips, daha hızlı ve kıvamlı bir karışım elde edebilmek için Stuttgart Üniversitesi ile birlikte ProMix teknolojisini geliştirdi. Üçgen şekilli bu benzersiz ve gelişmiş teknoloji, optimum yiyecek akışı ve maksimum performans sunarak her seferde en iyi sonucu elde edebilmenizi sağlar.

        Kusursuz güç kontrolü için SpeedTouch Teknolojisi

        Kusursuz güç kontrolü için SpeedTouch Teknolojisi

        Karıştırma işleminizde daha fazla güce mi ihtiyaç duyuyorsunuz? Turbo boost düğmesine basmanız yeterli. Kullanışlı ve değişken hız özelliği, ayar değiştirmenize gerek kalmadan kolayca gücü artırmanızı sağlar. Sıçramayı önlemek için yavaş hızda başlayın ve her bir tarif ve malzeme için ihtiyaç duyduğunuz hıza ulaşana kadar basmaya devam edin.

        Aksesuarları hızlıca değiştirmek için tek düğmeyle çıkarma

        Aksesuarları hızlıca değiştirmek için tek düğmeyle çıkarma

        Mutfakta iddialıysanız aksesuarları kolayca değiştirme özelliğini çok seveceksiniz. Tek bir düğmeye basarak aksesuarları karıştırma çubuğuna takabilir ve karıştırma çubuğundan çıkarabilirsiniz.

        Karıştırma işlemi sırasında sıçramayı önlemek için sıçrama önleyici bıçak koruması

        Karıştırma işlemi sırasında sıçramayı önlemek için sıçrama önleyici bıçak koruması

        Yemek yaparken ortalığın kirlenmesinden endişelenmeyin. Özel bıçak korumamız büyük veya küçük tüm sıçramaları önler. Karıştırma çubuğunun alt kısmında yer alan dalgalı şekli sayesinde kirlenmeyi en aza indirir ve yemeği yaptıktan sonra temizliğe daha az zaman ayırmanızı sağlar.

        İkili çırpıcı

        İkili çırpıcı

        İkili çırpıcımız sayesinde kahvaltılarınızı ve fırında pişirdiğiniz tariflerinizi bir üst seviyeye çıkarın. Yumuşak krep hamurları, en sevdiğiniz pastalar, lezzetli soslar ve çok daha fazlasını yapmak için mükemmel.

        Et, kuruyemiş ve peynir gibi daha sert yiyecekleri doğramak için XL doğrayıcı

        Et, kuruyemiş ve peynir gibi daha sert yiyecekleri doğramak için XL doğrayıcı

        Meyve ve et gibi daha sert malzemeleri elle doğramak için zaman ve enerji harcamayın. Philips XL Doğrayıcımız, sizin için bu zor işlemi gerçekleştirir, böylece kolayca lezzetli salsalar ve salatalar hazırlayabilir, meyve doğrayabilir veya büyük et parçalarını kıyabilirsiniz.

        Sağlıklı smoothie'leri taşınabilir şişeyle yanınızda taşıyın

        Sağlıklı smoothie'leri taşınabilir şişeyle yanınızda taşıyın

        En sevdiğiniz smoothie'leri doğrudan Philips taşınabilir şişenin içinde karıştırarak hayatınızı kolaylaştırın. Karıştırın, yanınıza alın ve keyfini çıkarın. BPA içermeyen malzemelerle üretilen blender, sızdırmaz kapağa sahiptir. Böylece dökülme riski olmadan güvenli bir şekilde yanınızda taşıyabilirsiniz.

        Temizlemesi kolaydır

        Temizlemesi kolaydır

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar

          Dahili
          • Mikser
          • XL doğrayıcı
          • Taşınabilir şişe (500 ml)

        • Genel özellikler

          Ürün özellikleri
          • Bulaşık makinesinde yıkanabilir
          • Açma/kapama düğmesi
          • Turbo işlevi
          • SpeedTouch teknolojisi

        • Tasarım

          Renk
          Siyah ve Paslanmaz çelik

        • Kaplama

          Aksesuar malzemesi
          Plastik ABS
          Bıçak malzemesi
          Paslanmaz çelik
          Ana gövde malzemesi
          Plastik ABS + Paslanmaz çelik + Kaymaz kauçuk

        • Teknik spesifikasyonlar

          Kordon uzunluğu
          1,2  m
          Güç
          800  W
          Devir hızı - Blender (maks)
          maks. 11.500  dev/dak

        • Menşei

          Üretildiği ülke:
          Çin

        • Sürdürülebilirlik

          Ambalaj
          > %90 geri dönüşümlü malzeme
          Kullanım kılavuzu
          %100 geri dönüşümlü kağıt

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          CP0852/01

          Philips Online Mağaza fiyatı
          64,90 TL*
        • Ünite
          -{discount-value}

          Ünite

          CP0851/01

          Philips Online Mağaza fiyatı
          69,90 TL*
          * Önerilen perakende satış fiyatı

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