2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Karıştır, Yanına Al, Keyfini Çıkar!
Yeni ProMix Viva Koleksiyonu el blenderi, çeşitli aksesuarlarıyla sayısız sağlıklı atıştırmalık ve yiyecek seçeneği hazırlamanıza yardımcı olur.
800 W karıştırma gücü
Hız rehberi özellikli SpeedTouch
Taşınabilir şişe
Temizlemesi kolaydır
Güçlü ve dayanıklı 800 Watt motorumuz, en sevdiğiniz sağlıklı ve ev yapımı yiyecekleri dakikalar içinde hazırlayabilmeniz için ihtiyacınız olan tüm güce sahiptir.
Philips, daha hızlı ve kıvamlı bir karışım elde edebilmek için Stuttgart Üniversitesi ile birlikte ProMix teknolojisini geliştirdi. Üçgen şekilli bu benzersiz ve gelişmiş teknoloji, optimum yiyecek akışı ve maksimum performans sunarak her seferde en iyi sonucu elde edebilmenizi sağlar.
Karıştırma işleminizde daha fazla güce mi ihtiyaç duyuyorsunuz? Turbo boost düğmesine basmanız yeterli. Kullanışlı ve değişken hız özelliği, ayar değiştirmenize gerek kalmadan kolayca gücü artırmanızı sağlar. Sıçramayı önlemek için yavaş hızda başlayın ve her bir tarif ve malzeme için ihtiyaç duyduğunuz hıza ulaşana kadar basmaya devam edin.
Ödüller
5.0
5 üzerinden
28
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
14/01/2022
Türkiye
Blender aldim
Aldığım blender seti gayet kullanışlı ve içinde çıkan bir adet saklama kapı çok güzel gün içinde kullanılacak ve içeceği gayet taze tutacak gibi duruyor
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Viva Collection HR2653/90 ProMix El Blenderi için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2021-12-14
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Viva Collection HR2653/90 ProMix El Blenderi için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2021-12-14
t.benzer
11/03/2021
Türkiye
Sessiz ve Kaliteli
Kaliteli ve uzun vadeli kulanmak isteyenler için ideal.
Avantajlar
Sessiz olması ve sıçratmaması
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Viva Collection HR2653/90 ProMix El Blenderi için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2021-02-11
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Viva Collection HR2653/90 ProMix El Blenderi için yapılmıştır
Kullanım Tarihi 2021-02-11
mirage85
14/06/2019
Türkiye
gerçekten dört dörtlük
bu bayıldım pratik hafif özellikleri sizin düşündüğünzden daha fazla.sahip olduktan sonra neden şimdiye kadar almamışım pişmanlığını yaşıyacaksınız
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Viva Collection HR2653/90 ProMix El Blenderi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Viva Collection HR2653/90 ProMix El Blenderi için yapılmıştır