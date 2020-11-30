Et, kuruyemiş ve peynir gibi daha sert yiyecekleri doğramak için XL doğrayıcı

Meyve ve et gibi daha sert malzemeleri elle doğramak için zaman ve enerji harcamayın. Philips XL Doğrayıcımız, sizin için bu zor işlemi gerçekleştirir, böylece kolayca lezzetli salsalar ve salatalar hazırlayabilir, meyve doğrayabilir veya büyük et parçalarını kıyabilirsiniz.