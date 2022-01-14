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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Packaging photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection ProMix Handblender
  • Packaging photograph Philips Viva Collection ProMix Handblender

Üretimden kaldırıldı

Viva CollectionProMix El Blenderi

HR2653/90

5

| (28) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

1 ödül

Karıştır, Yanına Al, Keyfini Çıkar!

Yeni ProMix Viva Koleksiyonu el blenderi, çeşitli aksesuarlarıyla sayısız sağlıklı atıştırmalık ve yiyecek seçeneği hazırlamanıza yardımcı olur.

Tüm avantajları görüntüleyin

Lezzetli malzemeleri karıştırın ve hareket halindeyken keyfini çıkarın.

Karıştır, Yanına Al, Keyfini Çıkar!

  • 800 W karıştırma gücü

  • Hız rehberi özellikli SpeedTouch

  • Taşınabilir şişe

  • Temizlemesi kolaydır

Harika sonuçlar için güçlü 800 W motor

Harika sonuçlar için güçlü 800 W motor

Güçlü ve dayanıklı 800 Watt motorumuz, en sevdiğiniz sağlıklı ve ev yapımı yiyecekleri dakikalar içinde hazırlayabilmeniz için ihtiyacınız olan tüm güce sahiptir.

Hızlı ve pürüzsüz karışımlar için ProMix teknolojisi

Hızlı ve pürüzsüz karışımlar için ProMix teknolojisi

Philips, daha hızlı ve kıvamlı bir karışım elde edebilmek için Stuttgart Üniversitesi ile birlikte ProMix teknolojisini geliştirdi. Üçgen şekilli bu benzersiz ve gelişmiş teknoloji, optimum yiyecek akışı ve maksimum performans sunarak her seferde en iyi sonucu elde edebilmenizi sağlar.

Kusursuz güç kontrolü için SpeedTouch Teknolojisi

Kusursuz güç kontrolü için SpeedTouch Teknolojisi

Karıştırma işleminizde daha fazla güce mi ihtiyaç duyuyorsunuz? Turbo boost düğmesine basmanız yeterli. Kullanışlı ve değişken hız özelliği, ayar değiştirmenize gerek kalmadan kolayca gücü artırmanızı sağlar. Sıçramayı önlemek için yavaş hızda başlayın ve her bir tarif ve malzeme için ihtiyaç duyduğunuz hıza ulaşana kadar basmaya devam edin.

Teknik Özellikler

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Ödüller

  • VRS_AWARD-1679547 görseli

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

5.0

5 üzerinden

28

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

3
2
1

14/01/2022

Türkiye

Türkiye

Blender aldim

Aldığım blender seti gayet kullanışlı ve içinde çıkan bir adet saklama kapı çok güzel gün içinde kullanılacak ve içeceği gayet taze tutacak gibi duruyor

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Viva Collection HR2653/90 ProMix El Blenderi için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2021-12-14

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Viva Collection HR2653/90 ProMix El Blenderi için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2021-12-14

11/03/2021

Türkiye

Türkiye

Sessiz ve Kaliteli

Kaliteli ve uzun vadeli kulanmak isteyenler için ideal.

Avantajlar

Sessiz olması ve sıçratmaması

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Viva Collection HR2653/90 ProMix El Blenderi için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2021-02-11

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Viva Collection HR2653/90 ProMix El Blenderi için yapılmıştır

Kullanım Tarihi 2021-02-11

14/06/2019

Türkiye

Türkiye

gerçekten dört dörtlük

bu bayıldım pratik hafif özellikleri sizin düşündüğünzden daha fazla.sahip olduktan sonra neden şimdiye kadar almamışım pişmanlığını yaşıyacaksınız

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Viva Collection HR2653/90 ProMix El Blenderi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Viva Collection HR2653/90 ProMix El Blenderi için yapılmıştır

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