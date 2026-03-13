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Daily Collection ProMix El Blenderi
Üretimden kaldırıldı
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HR2534/00
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Quick start guide Philips
EU Declaration of Conformity - English (US)
Tümü (7)
Fonksiyonellik (1)
Philips Doğrayıcımda sert yiyecekler parçalayabilir miyim?
Philips el blenderimin güç düğmesini kalıcı olarak "AÇIK" konumuna ayarlayabilir miyim?
Sert malzemeler Philips el blenderıma zarar verebilir mi?
Philips el blenderımın bıçak ünitesini değiştirebilir miyim?
Philips el blenderimle buz küpleri parçalayabilir miyim?
Philips el blenderi olması gerektiği gibi karıştırmıyor
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