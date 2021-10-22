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  • Tek bir düğmeyle hızlı ve etkili karıştırma
  • Tek bir düğmeyle hızlı ve etkili karıştırma
  • Tek bir düğmeyle hızlı ve etkili karıştırma
  • Tek bir düğmeyle hızlı ve etkili karıştırma
  • Tek bir düğmeyle hızlı ve etkili karıştırma
  • Tek bir düğmeyle hızlı ve etkili karıştırma
  • Tek bir düğmeyle hızlı ve etkili karıştırma
  • Tek bir düğmeyle hızlı ve etkili karıştırma
  • Tek bir düğmeyle hızlı ve etkili karıştırma
  • Tek bir düğmeyle hızlı ve etkili karıştırma

Üretimden kaldırıldı

Daily CollectionProMix El Blenderi

HR2534/00

4
| (2) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Tek bir düğmeyle hızlı ve etkili karıştırma
Güçlü motora ve benzersiz ergonomik tasarıma sahip bu yeni el blenderi, tek bir düğmeyle hızlı ve etkili karıştırma imkanı sunar. Böylece her gün zahmetsiz, sağlıklı ve ev yapımı yiyecekler hazırlayabilirsiniz
Tüm avantajları görüntüleyin

Her gün zahmetsiz, sağlıklı, ev yapımı yiyeceklerin keyfine varın

Tek bir düğmeyle hızlı ve etkili karıştırma

  • Sezgisel

  • Kolay

  • Güçlü

650 W Güçlü Motor

Güçlü 650 W motoru ile günlük ev yapımı yemekleriniz için güçlü karıştırma performansı sunar

Sıçrama Önleyici bıçak muhafazası

Sıçrama Önleyici bıçak muhafazası

El blenderi karıştırma çubuğunun alt kısmındaki özel dalgalı şekiller sayesinde, karıştırma sırasında sıçrama olmaz veya etraf kirlenmez

Ergonomik tasarım

Ergonomik tasarım

Sağlam ve ergonomik tasarım, tüketiciler için rahatlık ve kullanım kolaylığı sunar

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.0

5 üzerinden

2

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

5
3
2
1

22/10/2021

Türkiye

Türkiye

Mükemmel ürün herkese tavsiye ederim

Mükemmel ürün Ne bugüne kadar aldığım en iyi set herkese tavsiye ederim

Avantajlar

Kullanımı kolay

Dezavantajlar

Yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Daily Collection HR2546/00 ProMix El Blenderi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Daily Collection HR2546/00 ProMix El Blenderi için yapılmıştır

24/09/2021

Türkiye

Türkiye

Güzel kullanımı rahat ürün Harika

Philips ürünlerini severek kullanıyorum sağlam ürünler

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Daily Collection HR2546/00 ProMix El Blenderi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Daily Collection HR2546/00 ProMix El Blenderi için yapılmıştır

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