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Tek bir düğmeyle hızlı ve etkili karıştırma
Güçlü motora ve benzersiz ergonomik tasarıma sahip bu yeni el blenderi, tek bir düğmeyle hızlı ve etkili karıştırma imkanı sunar. Böylece her gün zahmetsiz, sağlıklı ve ev yapımı yiyecekler hazırlayabilirsiniz Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tek bir düğmeyle hızlı ve etkili karıştırma
Güçlü motora ve benzersiz ergonomik tasarıma sahip bu yeni el blenderi, tek bir düğmeyle hızlı ve etkili karıştırma imkanı sunar. Böylece her gün zahmetsiz, sağlıklı ve ev yapımı yiyecekler hazırlayabilirsiniz Tüm faydaları görün
Tek bir düğmeyle hızlı ve etkili karıştırma
Güçlü motora ve benzersiz ergonomik tasarıma sahip bu yeni el blenderi, tek bir düğmeyle hızlı ve etkili karıştırma imkanı sunar. Böylece her gün zahmetsiz, sağlıklı ve ev yapımı yiyecekler hazırlayabilirsiniz Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tek bir düğmeyle hızlı ve etkili karıştırma
Güçlü motora ve benzersiz ergonomik tasarıma sahip bu yeni el blenderi, tek bir düğmeyle hızlı ve etkili karıştırma imkanı sunar. Böylece her gün zahmetsiz, sağlıklı ve ev yapımı yiyecekler hazırlayabilirsiniz Tüm faydaları görün