2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Sezgisel
Kolay
Güçlü
Güçlü 650 W motoru ile günlük ev yapımı yemekleriniz için güçlü karıştırma performansı sunar
El blenderi karıştırma çubuğunun alt kısmındaki özel dalgalı şekiller sayesinde, karıştırma sırasında sıçrama olmaz veya etraf kirlenmez
Sağlam ve ergonomik tasarım, tüketiciler için rahatlık ve kullanım kolaylığı sunar
4.0
5 üzerinden
2
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Saliha35
22/10/2021
Türkiye
Mükemmel ürün herkese tavsiye ederim
Mükemmel ürün Ne bugüne kadar aldığım en iyi set herkese tavsiye ederim
Avantajlar
Kullanımı kolay
Dezavantajlar
Yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Daily Collection HR2546/00 ProMix El Blenderi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Daily Collection HR2546/00 ProMix El Blenderi için yapılmıştır
Rey/ han
24/09/2021
Türkiye
Güzel kullanımı rahat ürün Harika
Philips ürünlerini severek kullanıyorum sağlam ürünler
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Daily Collection HR2546/00 ProMix El Blenderi için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Daily Collection HR2546/00 ProMix El Blenderi için yapılmıştır