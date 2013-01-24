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    Mutfak terazisi

    HR2395/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Gram veya ons olarak tam ağırlık Gram veya ons olarak tam ağırlık Gram veya ons olarak tam ağırlık
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      Mutfak terazisi

      HR2395/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Gram veya ons olarak tam ağırlık

      Otomatik kapanma ve birim çevirme özelliğine sahip, pille çalışan Philips mutfak terazisi. 1 gramlık derecelerle 5 kg ağırlığa kadar tartma. Sıfırlama/dara fonksiyonu bulunmaktadır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Mutfak terazisi

      Gram veya ons olarak tam ağırlık

      Otomatik kapanma ve birim çevirme özelliğine sahip, pille çalışan Philips mutfak terazisi. 1 gramlık derecelerle 5 kg ağırlığa kadar tartma. Sıfırlama/dara fonksiyonu bulunmaktadır. Tüm faydaları görün

      Gram veya ons olarak tam ağırlık

      Otomatik kapanma ve birim çevirme özelliğine sahip, pille çalışan Philips mutfak terazisi. 1 gramlık derecelerle 5 kg ağırlığa kadar tartma. Sıfırlama/dara fonksiyonu bulunmaktadır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Mutfak terazisi

      Gram veya ons olarak tam ağırlık

      Otomatik kapanma ve birim çevirme özelliğine sahip, pille çalışan Philips mutfak terazisi. 1 gramlık derecelerle 5 kg ağırlığa kadar tartma. Sıfırlama/dara fonksiyonu bulunmaktadır. Tüm faydaları görün

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        Mutfak terazisi

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        Toplam:

        Gram veya ons olarak tam ağırlık

        1 gramlık derecelerle 5 kg ağırlığa kadar tartma

        • 5 kg kapasite
        • Gümüş
        Gram veya ons olarak tartmak için birim çevirme

        Gram veya ons olarak tartmak için birim çevirme

        Gram veya ons olarak tartmak için birim çevirme

        Malzemeleri ayrı ayrı tartmak için sıfırlama/dara fonksiyonu

        Malzemeleri ayrı ayrı tartmak için sıfırlama/dara fonksiyonu

        Malzemeleri ayrı ayrı tartmak için sıfırlama/dara fonksiyonu.

        Otomatik kapanma pil tasarrufu sağlar

        Otomatik kapanma pil tasarrufu sağlar

        Otomatik kapanma pil tasarrufu sağlar.

        Tartılan son ağırlığı hatırlamak için hafıza yedekleme

        Tartılan son ağırlığı hatırlamak için hafıza yedekleme

        Tartılan son ağırlığı hatırlamak için hafıza yedekleme.

        1 gramlık hassasiyetle tartar

        1 gramlık hassasiyetle tartar

        Teknik Özellikler

        • Genel özellikler

          Birim dönüştürme fonksiyonu
          Evet
          Sıfırlama/dara fonksiyonu
          Evet
          Hafıza yedekleme
          Evet
          Otomatik kapanma
          Evet

        • Teknik spesifikasyonlar

          Güç
          1 x 9V Pil (dahil değil)  W
          Çözünürlük
          1 g, 1/8 ons
          Kapasite
          5 kg, 11 lb  kg

        • Tasarım

          Malzeme
          Paslanmaz çelik
          Renk
          Gümüş

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