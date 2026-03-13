ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

Mutfak terazisi

Üretimden kaldırıldı

Destek

Mutfak terazisi

HR2395/00

Mutfak terazisi

Üretimden kaldırıldı

Mağazaya git

Oturum açın veya bir hesap oluşturun

Ürününüzü kaydettirin

Kılavuzlara, özel desteğe ve daha fazlasına anında erişebilirsiniz. Ayrıca hızlı ve kolaydır.

Şimdi kayıt olun

Kılavuzlar ve Belgeler

User Manual Philips Kitchen scale

  • PDF dosya, 4.5 MB
  • 13 March 2026

Otomatik kapanma ve birim çevirme özelliğine sahip, pille çalışan Philips mutfak terazisi. 1 gramlık derecelerle 5 kg ağırlığa kadar tartma. Sıfırlama/dara fonksiyonu bulunmaktadır.

  • PDF dosya
  • 29 March 2026

Philips ile iletişim

Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız