Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
İlk Siparişe %15 İndirim!
30-day return
Yemek Hazırlama
Tüm seriler
Mutfak terazisi
Üretimden kaldırıldı
Destek
HR2395/00
Mağazaya git
Oturum açın veya bir hesap oluşturun
Kılavuzlara, özel desteğe ve daha fazlasına anında erişebilirsiniz. Ayrıca hızlı ve kolaydır.
User Manual Philips Kitchen scale
Otomatik kapanma ve birim çevirme özelliğine sahip, pille çalışan Philips mutfak terazisi. 1 gramlık derecelerle 5 kg ağırlığa kadar tartma. Sıfırlama/dara fonksiyonu bulunmaktadır.
Philips ile iletişim
Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız