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Dondurma makinesi
Üretimden kaldırıldı
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HR2304/70
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1 litre yumuşak veya 0,8 litre sert dondurma yapmak için Philips dondurma makinesi. Sadece 30 - 50 dakika içinde hazır!
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