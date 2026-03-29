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Dondurma makinesi

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Dondurma makinesi

HR2304/70

Dondurma makinesi

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Kılavuzlar ve Belgeler

1 litre yumuşak veya 0,8 litre sert dondurma yapmak için Philips dondurma makinesi. Sadece 30 - 50 dakika içinde hazır!

  • PDF dosya
  • 29 March 2026

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