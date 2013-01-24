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    Dondurma makinesi

    HR2304/70
    Genel Derecelendirme / 5
    • Nefis ev yapımı dondurma Nefis ev yapımı dondurma Nefis ev yapımı dondurma
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      Dondurma makinesi

      HR2304/70
      Genel Derecelendirme / 5

      Nefis ev yapımı dondurma

      1 litre yumuşak veya 0,8 litre sert dondurma yapmak için Philips dondurma makinesi. Sadece 30 - 50 dakika içinde hazır! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Dondurma makinesi

      Nefis ev yapımı dondurma

      1 litre yumuşak veya 0,8 litre sert dondurma yapmak için Philips dondurma makinesi. Sadece 30 - 50 dakika içinde hazır! Tüm faydaları görün

      Nefis ev yapımı dondurma

      1 litre yumuşak veya 0,8 litre sert dondurma yapmak için Philips dondurma makinesi. Sadece 30 - 50 dakika içinde hazır! Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Dondurma makinesi

      Nefis ev yapımı dondurma

      1 litre yumuşak veya 0,8 litre sert dondurma yapmak için Philips dondurma makinesi. Sadece 30 - 50 dakika içinde hazır! Tüm faydaları görün

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        Nefis ev yapımı dondurma

        30 - 50 dakikada kendi dondurmanızı hazırlayın

        • 20 W
        • 1,0 L
        • Güçlü soğutma sistemi
        Güçlü soğutma sistemi

        Güçlü soğutma sistemi

        Lezzetli ev yapımı dondurma için soğutma ünitesi ve 20 Watt motor.

        Tarif kitapçığı

        Tarif kitapçığı

        Tarif kitabı ile lezzetli dondurma dünyasını keşfedeceksiniz.

        Teknik Özellikler

        • Genel özellikler

          Tarif kitapçığı
          Evet

        • Teknik spesifikasyonlar

          Kapasite
          1  L
          Donma süresi soğutma ünitesi
          18  saat
          Hazırlama süresi
          30-50  dakika
          Güç
          20  W

        • Tasarım

          Hazne
          Plastik PP
          Kapak
          SAN saydam
          Motor muhafazası
          Plastik PP
          Karıştırıcı
          PBTP
          Renk
          Mavi desenli parlak beyaz

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