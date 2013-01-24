Terimleri ara
Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.
Nefis ev yapımı dondurma
1 litre yumuşak veya 0,8 litre sert dondurma yapmak için Philips dondurma makinesi. Sadece 30 - 50 dakika içinde hazır! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Nefis ev yapımı dondurma
1 litre yumuşak veya 0,8 litre sert dondurma yapmak için Philips dondurma makinesi. Sadece 30 - 50 dakika içinde hazır! Tüm faydaları görün
Nefis ev yapımı dondurma
1 litre yumuşak veya 0,8 litre sert dondurma yapmak için Philips dondurma makinesi. Sadece 30 - 50 dakika içinde hazır! Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Nefis ev yapımı dondurma
1 litre yumuşak veya 0,8 litre sert dondurma yapmak için Philips dondurma makinesi. Sadece 30 - 50 dakika içinde hazır! Tüm faydaları görün
Dondurma makinesi
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Genel özellikler
Teknik spesifikasyonlar
Tasarım