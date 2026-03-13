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5000 Serisi Blender Core
Üretimden kaldırıldı
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HR2228/90
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Important Information Manual Philips Series 5000 Blender Core
Philips blenderim çalışmıyor
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