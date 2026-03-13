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Viva Collection Meyve sıkacağı
Üretimden kaldırıldı
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HR1836/00
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Eco passport Philips Viva Collection Slow juicer - English (US)
Tümü (5)
Güçlü pigmentli meyve ve sebzeler meyve sıkacağının renginin değişmesine neden olur mu?
Posa neden ıslak?
Meyve sıkacağımda narenciye (portakal, limon, misket limonu vb.) sıkabilir miyim?
Philips katı meyve sıkacağımla hangi ürünlerin suyunu sıkabilirim?
Philips katı meyve sıkacağımı nasıl birleştiririm ve sökerim?
Meyve sıkacağı çalışırken neden duruyor?
Philips katı meyve sıkacağım kullanım sırasında yavaşlıyor
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