ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.
  • Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.
  • Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.
  • Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.
  • Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.
  • Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.
  • Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.
  • Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.
  • Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.
  • Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.
  • Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.
  • Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.

Üretimden kaldırıldı

Viva CollectionMeyve sıkacağı

HR1836/00

4.9
| (23) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.
Bir katı meyve sıkacağından beklenen her şeyi sunar. Normalin yarısı boyutta* daha fazla meyve suyu ve 1 dakikadan kısa sürede temizlenebilme imkanı sunar! Her gün kendinizi sağlıklı ev yapımı meyve suyu keyfiyle ödüllendirin.
Tüm avantajları görüntüleyin

Hepsi bir arada kompakt tasarım

Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.

  • QuickClean

  • 1,5 L, M tüp

  • 500 W

  • Damlama önleyici

Mutfakta daima elinizin altında olan kompakt katı meyve sıkacağı

Normalin yarısı boyuttaki* bu katı meyve sıkacağı, sınırlı yer kaplar. Mutfak tezgahınızda bırakabilir veya kolayca saklayabilirsiniz.

Tek seferde 1,5 litreye kadar meyve suyu

Tek seferde 1,5 litreye kadar meyve suyu

Posa kabını boşaltmaya gerek duymadan tek seferde 1,5 litreye kadar meyve suyu yapabilirsiniz.

Doğrudan bardağa sıkabilirsiniz

Bu katı meyve sıkacağı, kendi bardağınızı (maks. 12 cm yükseklik) kullanmanıza olanak tanır. Doğrudan entegre musluğun altına yerleştirerek meyve suyu sıkmaya hazır olun.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.9

5 üzerinden

23

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
2
1

11/05/2022

Türkiye

Türkiye

Küçük fırtına

Ürünü internetteki tüm yorumları sentezleyerek aldım. İki kişi için ideal bir ürün aslında. Tek sıkıntı posa haznesi çabuk doluyor. Fakat meyve ve sebzelerin suyunu iyi çıkarıyor.

Avantajlar

Küçük, Yer kaplamıyor

Dezavantajlar

Yüksek ses, Küçük posa haznesi

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Viva Collection HR1836/00 Meyve sıkacağı için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Viva Collection HR1836/00 Meyve sıkacağı için yapılmıştır

16/02/2022

Türkiye

Türkiye

Tek kelimeyle mükemmel

Tek kelimeyle mükemmel! Daha önce farklı bir katı meyve sıkacağı almıştım fakat çok büyük olduğu ve temizliği zor olduğu için 2 kullanımdan sonra rafa kaldırmak zorunda kalmıştık. Ürün paketini açar açmaz boyutunun küçük olması ve çok yer kaplamaması ile gönlümü fethetti. Ürünün performansı çok iyi. Çok kısa bir sürede meyve suyumuz hazırdı. Benim için diğer güzel özelliği parça sayısının az olması. Ama bunların hepsinden çok daha öne çıkan ve kesinlikle tercih sebebi olan QuickClean özelliği. Ürünün parçalarını suya tutmak bile yeterli oluyor. Sadece posanın bir kısmı süzgeçte kalıyor ama bu da bulaşık süngeriyle kolaylıkla temizleniyor. Ürünün kullanım kolaylığı sayesinde bebeğime çeşit çeşit meyve suları hazırlayabileceğim :) Ürünü kesinlikle tavsiye ediyorum.

Avantajlar

Kolay temizlik, az yer kaplama

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Viva Collection HR1836/00 Meyve sıkacağı için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Viva Collection HR1836/00 Meyve sıkacağı için yapılmıştır

03/02/2022

Türkiye

Türkiye

harika

çok kolay temizleniyor kurulup bozuluyor meyveler buyuk parçalar halinde sıkılabiliyor. ama en önemlisi şip şak temizleniyor

Avantajlar

temizlik

Dezavantajlar

ses biraz fazla

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Viva Collection HR1836/00 Meyve sıkacağı için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Viva Collection HR1836/00 Meyve sıkacağı için yapılmıştır

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları
Feragatnameler

  1. Avance koleksiyonu HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73 katı meyve sıkacağına kıyasla