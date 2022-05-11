2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
QuickClean
1,5 L, M tüp
500 W
Damlama önleyici
Normalin yarısı boyuttaki* bu katı meyve sıkacağı, sınırlı yer kaplar. Mutfak tezgahınızda bırakabilir veya kolayca saklayabilirsiniz.
Posa kabını boşaltmaya gerek duymadan tek seferde 1,5 litreye kadar meyve suyu yapabilirsiniz.
Bu katı meyve sıkacağı, kendi bardağınızı (maks. 12 cm yükseklik) kullanmanıza olanak tanır. Doğrudan entegre musluğun altına yerleştirerek meyve suyu sıkmaya hazır olun.
4.9
5 üzerinden
23
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Azphs
11/05/2022
Türkiye
Küçük fırtına
Ürünü internetteki tüm yorumları sentezleyerek aldım. İki kişi için ideal bir ürün aslında. Tek sıkıntı posa haznesi çabuk doluyor. Fakat meyve ve sebzelerin suyunu iyi çıkarıyor.
Avantajlar
Küçük, Yer kaplamıyor
Dezavantajlar
Yüksek ses, Küçük posa haznesi
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Viva Collection HR1836/00 Meyve sıkacağı için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Viva Collection HR1836/00 Meyve sıkacağı için yapılmıştır
Tgc.blk
16/02/2022
Türkiye
Promosyonun bir parçası
Tek kelimeyle mükemmel
Tek kelimeyle mükemmel! Daha önce farklı bir katı meyve sıkacağı almıştım fakat çok büyük olduğu ve temizliği zor olduğu için 2 kullanımdan sonra rafa kaldırmak zorunda kalmıştık. Ürün paketini açar açmaz boyutunun küçük olması ve çok yer kaplamaması ile gönlümü fethetti. Ürünün performansı çok iyi. Çok kısa bir sürede meyve suyumuz hazırdı. Benim için diğer güzel özelliği parça sayısının az olması. Ama bunların hepsinden çok daha öne çıkan ve kesinlikle tercih sebebi olan QuickClean özelliği. Ürünün parçalarını suya tutmak bile yeterli oluyor. Sadece posanın bir kısmı süzgeçte kalıyor ama bu da bulaşık süngeriyle kolaylıkla temizleniyor. Ürünün kullanım kolaylığı sayesinde bebeğime çeşit çeşit meyve suları hazırlayabileceğim :) Ürünü kesinlikle tavsiye ediyorum.
Avantajlar
Kolay temizlik, az yer kaplama
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Viva Collection HR1836/00 Meyve sıkacağı için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Viva Collection HR1836/00 Meyve sıkacağı için yapılmıştır
sasa36
03/02/2022
Türkiye
harika
çok kolay temizleniyor kurulup bozuluyor meyveler buyuk parçalar halinde sıkılabiliyor. ama en önemlisi şip şak temizleniyor
Avantajlar
temizlik
Dezavantajlar
ses biraz fazla
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Viva Collection HR1836/00 Meyve sıkacağı için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Viva Collection HR1836/00 Meyve sıkacağı için yapılmıştır
Avance koleksiyonu HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73 katı meyve sıkacağına kıyasla