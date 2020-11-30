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    Viva Collection

    Katı meyve sıkacağı

    HR1836/00
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet. Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet. Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.
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      Viva Collection Katı meyve sıkacağı

      HR1836/00
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.

      Bir katı meyve sıkacağından beklenen her şeyi sunar. Normalin yarısı boyutta* daha fazla meyve suyu ve 1 dakikadan kısa sürede temizlenebilme imkanı sunar! Her gün kendinizi sağlıklı ev yapımı meyve suyu keyfiyle ödüllendirin. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 659,99 TL

      Viva Collection Katı meyve sıkacağı

      Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.

      Bir katı meyve sıkacağından beklenen her şeyi sunar. Normalin yarısı boyutta* daha fazla meyve suyu ve 1 dakikadan kısa sürede temizlenebilme imkanı sunar! Her gün kendinizi sağlıklı ev yapımı meyve suyu keyfiyle ödüllendirin. Tüm faydaları görün

      Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.

      Bir katı meyve sıkacağından beklenen her şeyi sunar. Normalin yarısı boyutta* daha fazla meyve suyu ve 1 dakikadan kısa sürede temizlenebilme imkanı sunar! Her gün kendinizi sağlıklı ev yapımı meyve suyu keyfiyle ödüllendirin. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 659,99 TL

      Viva Collection Katı meyve sıkacağı

      Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.

      Bir katı meyve sıkacağından beklenen her şeyi sunar. Normalin yarısı boyutta* daha fazla meyve suyu ve 1 dakikadan kısa sürede temizlenebilme imkanı sunar! Her gün kendinizi sağlıklı ev yapımı meyve suyu keyfiyle ödüllendirin. Tüm faydaları görün

      Tüm siparişlerde kargo bedava!

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        Viva Collection

        Viva Collection

        Katı meyve sıkacağı

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.

        Hepsi bir arada kompakt tasarım

        • QuickClean
        • 1,5 L, M tüp
        • 500W
        • Damlama önleyici
        Tek seferde 1,5 litreye kadar meyve suyu

        Tek seferde 1,5 litreye kadar meyve suyu

        Posa kabını boşaltmaya gerek duymadan tek seferde 1,5 litreye kadar meyve suyu yapabilirsiniz.

        QuickClean teknolojisi

        QuickClean teknolojisi

        Philips katı meyve sıkacağı, QuickClean teknolojisi sayesinde kolay temizlik için tasarlanmıştır. Entegre posa kabı ve pürüzsüz yüzeyleri sayesinde temizliği 1 dakikada tamamlanır.

        Temiz mutfak tezgahı için damlama önleyici

        Temiz mutfak tezgahı için damlama önleyici

        Entegre damlama önleyici, katı meyve sıkacağını kullandığınız zamanlar arasında durmanıza olanak tanıyarak tezgahınızın üstünü temiz tutar. Ağzı döndürerek damlama önleyiciyi etkinleştirin.

        Posa bir haznede toplanır

        Posa bir haznede toplanır

        Girinti çıkıntı bulunmayan yuvarlak tasarım sayesinde artıklar posa kabında biriktirilir.

        Şeffaf posa kabı sayesinde posayı kolayca kontrol edin

        Şeffaf posa kabı sayesinde posayı kolayca kontrol edin

        Gerçekten etkileşimli bir meyve suyu deneyiminin keyfini çıkarın. Kapak ve posa kabı şeffaf olduğundan meyvelerinizin ve sebzelerinizin suyunun sıkıldığını görebilirsiniz. Kabı doğrudan görebildiğiniz için sıkılma işleminin ne zaman tamamlandığını anlayabilirsiniz.

        Mutfakta daima elinizin altında olan kompakt katı meyve sıkacağı

        Normalin yarısı boyuttaki* bu katı meyve sıkacağı, sınırlı yer kaplar. Mutfak tezgahınızda bırakabilir veya kolayca saklayabilirsiniz.

        Doğrudan bardağa sıkabilirsiniz

        Bu katı meyve sıkacağı, kendi bardağınızı (maks. 12 cm yükseklik) kullanmanıza olanak tanır. Doğrudan entegre musluğun altına yerleştirerek meyve suyu sıkmaya hazır olun.

        Güçlü 500 W motor

        500 W motorla en sert meyvelerin ve sebzelerin suyunu sıkın.

        Ayrılabilir bütün parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir

        Daha kolay ve hızlı temizlik için ayrılabilir bütün parçalar bulaşık makinesinde güvenle yıkanabilmektedir.

        Teknik Özellikler

        • Genel özellikler

          Hız ayarı sayısı
          1
          Ürün özellikleri
          • Bulaşık makinesinde yıkanabilir
          • Entegre kablo yuvası
          • Kaymaz ayak
          • QuickClean
          • Ön temizleme
          Damlama durdurma
          Evet

        • Teknik spesifikasyonlar

          Güç
          500  W
          Gerilim
          220/240  volt
          Frekans
          50/60  Hz
          Kordon uzunluğu
          0,80  m
          Büyük kapasiteli sürahi
          0,5  L
          Posa kabı kapasitesi
          1  L

        • Aksesuarlar

          Dahili
          Sürahi

        • Tasarım

          Renk
          Metalik Siyah

        • Kaplama

          Sürahi malzemesi
          Plastik
          Ana gövde malzemesi
          Alüminyum

        • Ağırlık ve boyutlar

          Besleme borusu çapı
          55  mm

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              • Avance koleksiyonu HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73 katı meyve sıkacağına kıyasla
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