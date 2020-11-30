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Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.
Bir katı meyve sıkacağından beklenen her şeyi sunar. Normalin yarısı boyutta* daha fazla meyve suyu ve 1 dakikadan kısa sürede temizlenebilme imkanı sunar! Her gün kendinizi sağlıklı ev yapımı meyve suyu keyfiyle ödüllendirin. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.
Bir katı meyve sıkacağından beklenen her şeyi sunar. Normalin yarısı boyutta* daha fazla meyve suyu ve 1 dakikadan kısa sürede temizlenebilme imkanı sunar! Her gün kendinizi sağlıklı ev yapımı meyve suyu keyfiyle ödüllendirin. Tüm faydaları görün
Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.
Bir katı meyve sıkacağından beklenen her şeyi sunar. Normalin yarısı boyutta* daha fazla meyve suyu ve 1 dakikadan kısa sürede temizlenebilme imkanı sunar! Her gün kendinizi sağlıklı ev yapımı meyve suyu keyfiyle ödüllendirin. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.
Bir katı meyve sıkacağından beklenen her şeyi sunar. Normalin yarısı boyutta* daha fazla meyve suyu ve 1 dakikadan kısa sürede temizlenebilme imkanı sunar! Her gün kendinizi sağlıklı ev yapımı meyve suyu keyfiyle ödüllendirin. Tüm faydaları görün