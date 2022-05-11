Tek kelimeyle mükemmel! Daha önce farklı bir katı meyve sıkacağı almıştım fakat çok büyük olduğu ve temizliği zor olduğu için 2 kullanımdan sonra rafa kaldırmak zorunda kalmıştık. Ürün paketini açar açmaz boyutunun küçük olması ve çok yer kaplamaması ile gönlümü fethetti. Ürünün performansı çok iyi. Çok kısa bir sürede meyve suyumuz hazırdı. Benim için diğer güzel özelliği parça sayısının az olması. Ama bunların hepsinden çok daha öne çıkan ve kesinlikle tercih sebebi olan QuickClean özelliği. Ürünün parçalarını suya tutmak bile yeterli oluyor. Sadece posanın bir kısmı süzgeçte kalıyor ama bu da bulaşık süngeriyle kolaylıkla temizleniyor. Ürünün kullanım kolaylığı sayesinde bebeğime çeşit çeşit meyve suları hazırlayabileceğim :) Ürünü kesinlikle tavsiye ediyorum.