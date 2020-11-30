Maksimum meyve suyu. Minimum zahmet.

Bir katı meyve sıkacağından beklenen her şeyi sunar. Normalin yarısı boyutta* daha fazla meyve suyu ve 1 dakikadan kısa sürede temizlenebilme imkanı sunar! Her gün kendinizi sağlıklı ev yapımı meyve suyu keyfiyle ödüllendirin. Tüm faydaları görün