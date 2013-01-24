Care ile Daha Hacimli Saçlar

Aynı anda hem kurutun hem de şekillendirin: Yeni Philips Care Airstyler, saçınıza hoş ve doğal şekiller vermenizi sağlarken bir yandan da saçınız için maksimum bakım sağlar. Benzersiz hacimlendirici saçlarınıza kökünden hacim kazandırır. Tüm faydaları görün