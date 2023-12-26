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  • Care ile Daha Hacimli Saçlar
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  • Care ile Daha Hacimli Saçlar
  • Care ile Daha Hacimli Saçlar
  • Care ile Daha Hacimli Saçlar
  • Care ile Daha Hacimli Saçlar
  • Care ile Daha Hacimli Saçlar
  • Care ile Daha Hacimli Saçlar
  • Care ile Daha Hacimli Saçlar
  • Care ile Daha Hacimli Saçlar
  • Care ile Daha Hacimli Saçlar
  • Care ile Daha Hacimli Saçlar
  • Care ile Daha Hacimli Saçlar
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  • Care ile Daha Hacimli Saçlar
  • Care ile Daha Hacimli Saçlar
  • Care ile Daha Hacimli Saçlar
  • Care ile Daha Hacimli Saçlar
  • Care ile Daha Hacimli Saçlar
  • Care ile Daha Hacimli Saçlar
  • Care ile Daha Hacimli Saçlar
  • Care ile Daha Hacimli Saçlar
  • Care ile Daha Hacimli Saçlar
  • Care ile Daha Hacimli Saçlar

Üretimden kaldırıldı

CareAirstyler

HP8655/00

4.1
| (58) İncelemeler | 82% bu ürünü tavsiye ediyor
Care ile Daha Hacimli Saçlar
Aynı anda hem kurutun hem de şekillendirin: Yeni Philips Care Airstyler, saçınıza hoş ve doğal şekiller vermenizi sağlarken bir yandan da saçınız için maksimum bakım sağlar. Benzersiz hacimlendirici, saçlarınıza kökünden hacim kazandırır.
Tüm avantajları görüntüleyin

Saçınızı özenle kurutur

Care ile Daha Hacimli Saçlar

  • 4 şekillendirme aparatı

  • 3 ısı ayarı

  • İyonik bakım

1000 W ile güzel sonuçlar

1000 W ile güzel sonuçlar

Bu 1000 W saç kurutma makinesi, optimum seviyede hava akımı ve nazik kurutma gücü ile her gün mükemmel sonuçlar sağlar.

Saçınızı düzleştirmek için 38 mm termo fırça

Saçınızı düzleştirmek için 38 mm termo fırça

Thermo fırça 38 mm'lik ekstra geniş bir çapa sahiptir. Bigudinin genişliği, bu cihazı düz modeller ve dalgalar için mükemmel bir şekillendirme aleti haline getirir.

Boyu ayarlanabilir sert fırça ile kolay bukleler

Boyu ayarlanabilir sert fırça ile kolay bukleler

Bu kolay kullanımlı hava üflemeli saç şekillendirici hem şekillendirme fırçası hem de bukle cihazıdır. Fırça kılları bir düğmeye basarak içeriye doğru çekilebilir, böylece şekillendiriciyi saçınızdan kolayca çıkarabilirsiniz. Sonuç, şık ve kabarık bir bukledir.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.1

5 üzerinden

58

İncelemeler

82%

bu ürünü tavsiye ediyor

26/12/2023

Türkiye

Türkiye

Saç Şekillendiricim

Aldığım üründen çok memnunum,Tüm yakınlarıma öneriyorum.Çok teşekkür ederim.

Avantajlar

Kullanması çok kolay ve zaman kazandırıcı

Dezavantajlar

Sadece biraz ağır.Bu herkese göre değişebilir tabii

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 5000 Serisi BHA530/00 5'i 1 Arada Saç Şekillendirici için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 5000 Serisi BHA530/00 5'i 1 Arada Saç Şekillendirici için yapılmıştır

26/05/2020

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Çok pratik ve kullanışlı bir ürün

Elinin altında olması gereken bir ürün. Acele işi olanlar için ideal.

Avantajlar

Kullanımı kolay pratik

Dezavantajlar

Yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Advanced HP8656/00 Air Styler için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Advanced HP8656/00 Air Styler için yapılmıştır

09/11/2019

Türkiye

Türkiye

Kullanımı kolay

Hicbir sekilde sacima sekil verme yeteneğim olmamasina rağmen bu ürün sayesinde kuaförden cikmis gibi mutluyum ergonomik yapısı ve kullanım kolaylığı sayesinde 1 seneden fazladır rahatım saçımı uzattım aparatlari sayesinde istediğim sekli rahat veriyorum.Bence gelismesi gereken noktası ıslak saçı kuruturken şekil vermesi. Cantasi kullanisli degil kisa zamanda deforme oldu kalıp tarzinda olsa daha iyi olurdu diye düşünüyorum.Almak isteyenlere tavsiye ederim ...

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Advanced HP8656/00 Air Styler için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Advanced HP8656/00 Air Styler için yapılmıştır

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  • Ürün lansmanları