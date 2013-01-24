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    Airstyler

    HP8655/00
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    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Care ile Daha Hacimli Saçlar Care ile Daha Hacimli Saçlar Care ile Daha Hacimli Saçlar
      -{discount-value}

      Airstyler

      HP8655/00
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      Care ile Daha Hacimli Saçlar

      Aynı anda hem kurutun hem de şekillendirin: Yeni Philips Care Airstyler, saçınıza hoş ve doğal şekiller vermenizi sağlarken bir yandan da saçınız için maksimum bakım sağlar. Benzersiz hacimlendirici saçlarınıza kökünden hacim kazandırır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 179,99 TL
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      Airstyler

      Care ile Daha Hacimli Saçlar

      Aynı anda hem kurutun hem de şekillendirin: Yeni Philips Care Airstyler, saçınıza hoş ve doğal şekiller vermenizi sağlarken bir yandan da saçınız için maksimum bakım sağlar. Benzersiz hacimlendirici saçlarınıza kökünden hacim kazandırır. Tüm faydaları görün

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        Airstyler

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        Care ile Daha Hacimli Saçlar

        Saçınızı özenle kurutur

        • 4 şekillendirme aparatı
        • 3 ısı ayarı
        • İyonik bakım
        1000 W ile güzel sonuçlar

        1000 W ile güzel sonuçlar

        Bu 1000 W saç kurutma makinesi, optimum seviyede hava akışı ve nazik kurutma gücü ile her gün mükemmel sonuçlar sağlar.

        Saçınızı düzleştirmek için 38 mm termo fırça

        Saçınızı düzleştirmek için 38 mm termo fırça

        Termo fırça 38 mm'lik ekstra geniş bir çapa sahiptir. Bigudinin genişliği, onu düz modeller ve dalgalar için mükemmel bir şekillendirme aleti haline getirir.

        Boyu ayarlanabilir sert fırça ile kolay bukleler

        Boyu ayarlanabilir sert fırça ile kolay bukleler

        Bu kolay kullanımlı hava üflemeli saç şekillendirici hem şekillendirme fırçası hem de bukle cihazıdır. Fırça kılları bir düğmeye basarak içeriye doğru çekilebilir, böylece şekillendiriciyi saçınızdan kolayca çıkarabilirsiniz. Sonuç, şık ve kabarık bir bukledir.

        Odaklanmış hava akışı için daraltıcı kurutma başlığı

        Odaklanmış hava akışı için daraltıcı kurutma başlığı

        Kurutma başlığı, hava akışını delik aracılığıyla belirli alanlarda yoğunlaştırarak çalışır. Bu, hassas bir şekillendirme sağlar ve bir modele rötuş yapma veya son halini verme için mükemmeldir.

        Saç köklerini daha fazla hacimlendiren hacimlendirici

        Saç köklerini daha fazla hacimlendiren hacimlendirici

        Benzersiz ve yenilikçi hacimlendirici ile saçlarınıza kökünden hacim kazandırabilirsiniz.

        Dönebilen kablo karışmayı önler

        Dönebilen kablo karışmayı önler

        Son derece faydalı dönebilen kablo teknolojisi kabloyu döndürerek karışmayı önler.

        Kolay kullanım için 2 metre kablo

        Kolay kullanım için 2 metre kablo

        Uzun kablo, maksimum esneklik sağlar.

        Elektriklenmeyen, parlak saçlar için iyonik bakım

        Elektriklenmeyen, parlak saçlar için iyonik bakım

        İyon bakımıyla saçlarınızı elektriklenmeden kurutun. Yüklü negatif iyonlar statik elektriği ortadan kaldırır, saça bakım yapar ve saçları açarak parlaklığını ve canlılığını yoğunlaştırır. Sonuç son derece parlak, pürüzsüz ve elektriklenmeyen saçlardır.

        Nazik kurutma için soğuk hava ayarı

        Nazik kurutma için soğuk hava ayarı

        Soğuk hava ayarı, saçın zarar görmesini önleyen ve saçı nazik bir biçimde kurutan düşük ısı ayarıdır. Tüm saç tipleri için uygun olmakla birlikte bu ayar özellikle ince, kuru veya zarar görmüş saçlar için idealdir. Sıcak yaz ayları içinse mükemmel bir seçenektir.

        Daha fazla kontrol için üç esnek ısı ve hız ayarı

        Mükemmel sonucu elde etmek için gereken hız ve ısı kolayca ayarlanabilir. Üç farklı ayar, hassas ve özel şekillendirme sağlar.

        ThermoProtect ısısı ile en iyi kurutma sıcaklığı

        ThermoProtect ısısı, optimum kurutma sıcaklığıyla saçın aşırı ısınmasına karşı ekstra koruma sağlar. Saçlarınıza bakım yaparken, aynı güçlü hava akımıyla en iyi sonuçları elde edersiniz.

        Daha fazla bakım için seramik kaplamalı fırçalar

        Fırçalar aşırı kurumayı önlemek için seramik kaplıdır. Bu özellik ısının daha eşit dağılmasını sağlar ve saçın aşırı ısınıp aşırı kurumasına yol açan sıcak noktaların oluşmasını önler.

        Teknik Özellikler

        • Teknik spesifikasyonlar

          Gerilim
          220-240  volt
          Watt gücü
          1000  W

        • Başlıklar

          Başlık
          Odaklanmış hava akımı için
          Boyu ayarlanabilir sert fırça
          Dolaşmayan dalgalar ve bukleler için
          38 mm ThermoBrush
          Düz modeller ve dalgalar için
          Hacimlendirici
          Hacimli saç kökleri için

        • Bakım teknolojileri

          Seramik fırça kaplamaları
          Evet
          İyon teknolojisi
          Evet
          ThermoProtect
          Evet

        • Kullanım kolaylığı

          Kablo uzunluğu
          2m
          Asma halkası
          Evet

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