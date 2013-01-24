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Care ile Daha Hacimli Saçlar
Aynı anda hem kurutun hem de şekillendirin: Yeni Philips Care Airstyler, saçınıza hoş ve doğal şekiller vermenizi sağlarken bir yandan da saçınız için maksimum bakım sağlar. Benzersiz hacimlendirici saçlarınıza kökünden hacim kazandırır. Tüm faydaları görün
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Care ile Daha Hacimli Saçlar
Aynı anda hem kurutun hem de şekillendirin: Yeni Philips Care Airstyler, saçınıza hoş ve doğal şekiller vermenizi sağlarken bir yandan da saçınız için maksimum bakım sağlar. Benzersiz hacimlendirici saçlarınıza kökünden hacim kazandırır. Tüm faydaları görün
Airstyler
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Bu 1000 W saç kurutma makinesi, optimum seviyede hava akışı ve nazik kurutma gücü ile her gün mükemmel sonuçlar sağlar.
Termo fırça 38 mm'lik ekstra geniş bir çapa sahiptir. Bigudinin genişliği, onu düz modeller ve dalgalar için mükemmel bir şekillendirme aleti haline getirir.
Bu kolay kullanımlı hava üflemeli saç şekillendirici hem şekillendirme fırçası hem de bukle cihazıdır. Fırça kılları bir düğmeye basarak içeriye doğru çekilebilir, böylece şekillendiriciyi saçınızdan kolayca çıkarabilirsiniz. Sonuç, şık ve kabarık bir bukledir.
Kurutma başlığı, hava akışını delik aracılığıyla belirli alanlarda yoğunlaştırarak çalışır. Bu, hassas bir şekillendirme sağlar ve bir modele rötuş yapma veya son halini verme için mükemmeldir.
Benzersiz ve yenilikçi hacimlendirici ile saçlarınıza kökünden hacim kazandırabilirsiniz.
Son derece faydalı dönebilen kablo teknolojisi kabloyu döndürerek karışmayı önler.
Uzun kablo, maksimum esneklik sağlar.
İyon bakımıyla saçlarınızı elektriklenmeden kurutun. Yüklü negatif iyonlar statik elektriği ortadan kaldırır, saça bakım yapar ve saçları açarak parlaklığını ve canlılığını yoğunlaştırır. Sonuç son derece parlak, pürüzsüz ve elektriklenmeyen saçlardır.
Soğuk hava ayarı, saçın zarar görmesini önleyen ve saçı nazik bir biçimde kurutan düşük ısı ayarıdır. Tüm saç tipleri için uygun olmakla birlikte bu ayar özellikle ince, kuru veya zarar görmüş saçlar için idealdir. Sıcak yaz ayları içinse mükemmel bir seçenektir.
Mükemmel sonucu elde etmek için gereken hız ve ısı kolayca ayarlanabilir. Üç farklı ayar, hassas ve özel şekillendirme sağlar.
ThermoProtect ısısı, optimum kurutma sıcaklığıyla saçın aşırı ısınmasına karşı ekstra koruma sağlar. Saçlarınıza bakım yaparken, aynı güçlü hava akımıyla en iyi sonuçları elde edersiniz.
Fırçalar aşırı kurumayı önlemek için seramik kaplıdır. Bu özellik ısının daha eşit dağılmasını sağlar ve saçın aşırı ısınıp aşırı kurumasına yol açan sıcak noktaların oluşmasını önler.
Teknik spesifikasyonlar
Başlıklar
Bakım teknolojileri
Kullanım kolaylığı