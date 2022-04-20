2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Destek
HP8315/00
Üretimden kaldırıldı
Saç Şekillendiricimi ıslak saçta kullanabilir miyim?
Saç Şekillendiricimdeki ION fonksiyonu ne işe yarar?
Philips saç şekillendiricim asbestos içeriyor mu?
Bukle yapmak veya düzleştirmek saçıma zarar verir mi?
Kullanımdan sonra kabloyu Philips Şekillendiricimin etrafına sarabilir miyim?
Philips Saç Şekillendiricimi nasıl temizleyebilirim?
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