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    Düzleştirici

    HP8315/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Bırakın parlasın! Bırakın parlasın! Bırakın parlasın!
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      Düzleştirici

      HP8315/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Bırakın parlasın!

      Geniş plakalı bu saç düzleştirici, iyon teknolojisi sayesinde istediğiniz tarzdaki mükemmel saçlara daha kısa sürede ulaşmanızı sağlar. Özel olarak uzun ve kalın telli saçlar için tasarlanan bu ekstra geniş plakalar, tek seferde daha fazla saç düzleştirmenize yardımcı olur.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 129,99 TL

      Düzleştirici

      Bırakın parlasın!

      Geniş plakalı bu saç düzleştirici, iyon teknolojisi sayesinde istediğiniz tarzdaki mükemmel saçlara daha kısa sürede ulaşmanızı sağlar. Özel olarak uzun ve kalın telli saçlar için tasarlanan bu ekstra geniş plakalar, tek seferde daha fazla saç düzleştirmenize yardımcı olur.

      Bırakın parlasın!

      Geniş plakalı bu saç düzleştirici, iyon teknolojisi sayesinde istediğiniz tarzdaki mükemmel saçlara daha kısa sürede ulaşmanızı sağlar. Özel olarak uzun ve kalın telli saçlar için tasarlanan bu ekstra geniş plakalar, tek seferde daha fazla saç düzleştirmenize yardımcı olur.

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 129,99 TL

      Düzleştirici

      Bırakın parlasın!

      Geniş plakalı bu saç düzleştirici, iyon teknolojisi sayesinde istediğiniz tarzdaki mükemmel saçlara daha kısa sürede ulaşmanızı sağlar. Özel olarak uzun ve kalın telli saçlar için tasarlanan bu ekstra geniş plakalar, tek seferde daha fazla saç düzleştirmenize yardımcı olur.

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        Düzleştirici

        Düzleştirici

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        Bırakın parlasın!

        SalonStraight Active ION Saç düzleştirici

        Ekstra geniş plakalarla uzun ve kalın saçlarda daha iyi sonuçlar

        Ekstra geniş plakalarla uzun ve kalın saçlarda daha iyi sonuçlar

        Bu ekstra geniş düzleştirme plakaları kalın telli veya uzun saçlar için özel olarak tasarlanmıştır. Plakanın daha geniş olması sayesinde tek seferde daha fazla saç düzleştirilebilir ve harcanan zaman azalır.

        Parlak, elektriklenmeyen saçlar için İyon Bakımı

        Parlak, elektriklenmeyen saçlar için İyon Bakımı

        .

        Ekstra pürüzsüz kayma için seramik kaplama

        Ekstra pürüzsüz kayma için seramik kaplama

        Pürüzsüz seramik kaplı plakalar şekillendirme sırasında saçınızın zarar görmesini engeller.

        Profesyonel sonuçlar için 210C profesyonel sıcaklık

        Profesyonel sonuçlar için 210C profesyonel sıcaklık

        Profesyonel düzleştirme sonuçları için 210C profesyonel sıcaklık

        Kısa sürede ısınma özelliğiyle 60 saniyede kullanıma hazır

        Kısa sürede ısınma özelliğiyle 60 saniyede kullanıma hazır

        Hızla ısınan saç düzleştirici 60 saniye içinde kullanıma hazırdır

        Evrensel voltaj

        Evrensel voltaj

        Mükemmel seyahat arkadaşlığı için tüm gerilim değerlerine uygun

        Dönebilen kablo karışmayı önler

        Son derece faydalı dönebilen kablo teknolojisi kabloyu döndürerek karışmayı önler.

        Kolay saklama için kolay kilit

        .

        Teknik Özellikler

        • Saç tipi

          Sonuç
          Düz
          Saç kalınlığı
          • Orta Boy
          • Kalın
          Saç uzunluğu
          • Uzun
          • Orta
          • Kısa

        • Teknik spesifikasyonlar

          Maksimum sıcaklık
          200 °C
          100°C'ye ısınma süresi
          30 sn

        • Özellikler

          Dönebilen kablo
          Evet

        • Teknik özellikler

          Kordon uzunluğu
          1,8 m

        • Özellikler

          Seramik kaplama
          Evet

        • Servis

          Dünya çapında 2 yıl garanti
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