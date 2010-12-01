Bırakın parlasın!
Geniş plakalı bu saç düzleştirici, iyon teknolojisi sayesinde istediğiniz tarzdaki mükemmel saçlara daha kısa sürede ulaşmanızı sağlar. Özel olarak uzun ve kalın telli saçlar için tasarlanan bu ekstra geniş plakalar, tek seferde daha fazla saç düzleştirmenize yardımcı olur.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bırakın parlasın!
Geniş plakalı bu saç düzleştirici, iyon teknolojisi sayesinde istediğiniz tarzdaki mükemmel saçlara daha kısa sürede ulaşmanızı sağlar. Özel olarak uzun ve kalın telli saçlar için tasarlanan bu ekstra geniş plakalar, tek seferde daha fazla saç düzleştirmenize yardımcı olur.
Bırakın parlasın!
Geniş plakalı bu saç düzleştirici, iyon teknolojisi sayesinde istediğiniz tarzdaki mükemmel saçlara daha kısa sürede ulaşmanızı sağlar. Özel olarak uzun ve kalın telli saçlar için tasarlanan bu ekstra geniş plakalar, tek seferde daha fazla saç düzleştirmenize yardımcı olur.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bırakın parlasın!
Geniş plakalı bu saç düzleştirici, iyon teknolojisi sayesinde istediğiniz tarzdaki mükemmel saçlara daha kısa sürede ulaşmanızı sağlar. Özel olarak uzun ve kalın telli saçlar için tasarlanan bu ekstra geniş plakalar, tek seferde daha fazla saç düzleştirmenize yardımcı olur.
Düzleştirici
Toplam:
Bu ekstra geniş düzleştirme plakaları kalın telli veya uzun saçlar için özel olarak tasarlanmıştır. Plakanın daha geniş olması sayesinde tek seferde daha fazla saç düzleştirilebilir ve harcanan zaman azalır.
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Pürüzsüz seramik kaplı plakalar şekillendirme sırasında saçınızın zarar görmesini engeller.
Profesyonel düzleştirme sonuçları için 210C profesyonel sıcaklık
Hızla ısınan saç düzleştirici 60 saniye içinde kullanıma hazırdır
Mükemmel seyahat arkadaşlığı için tüm gerilim değerlerine uygun
Son derece faydalı dönebilen kablo teknolojisi kabloyu döndürerek karışmayı önler.
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Saç tipi
Teknik spesifikasyonlar
Özellikler
Teknik özellikler
Özellikler
Servis