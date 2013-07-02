2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Bırakın parlasın!
Geniş plakalı bu saç düzleştirici, iyon teknolojisi sayesinde istediğiniz tarzdaki mükemmel saçlara daha kısa sürede ulaşmanızı sağlar. Özel olarak uzun ve kalın telli saçlar için tasarlanan bu ekstra geniş plakalar, tek seferde daha fazla saç düzleştirmenize yardımcı olur.
Bu ekstra geniş düzleştirme plakaları kalın telli veya uzun saçlar için özel olarak tasarlanmıştır. Plakanın daha geniş olması sayesinde tek seferde daha fazla saç düzleştirilebilir ve harcanan zaman azalır.
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Pürüzsüz seramik kaplı plakalar şekillendirme sırasında saçınızın zarar görmesini engeller.
3.5
5 üzerinden
2
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
esra
02/07/2013
Türkiye
kaliteli ürün
bende maşam oldugu için , bu geniş tabanlı düzleştiriciyi aldım çok güzel bi sakıncası var az saç tutamı aldıgınızda sacınızı çok çekiyor acıtıyor mümkün olduugu kadar kalın tutamlar halinde düzeleştirilmeli ... onun dışında güzel bir ürün ...
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HP8315/00 Düzleştirici için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HP8315/00 Düzleştirici için yapılmıştır
tuti
24/01/2013
Türkiye
idare eder
ben dereceli almayı dusunuyordum ama abim bunu alınca mecburen kullandım sacınız ıslak veya nemlıyse yamıyor ama kuru ise güzel oluyor ...
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HP8315/00 Düzleştirici için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme HP8315/00 Düzleştirici için yapılmıştır