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Üretimden kaldırıldı

Düzleştirici

HP8315/00

3.5

| (2) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor

Bırakın parlasın!

Geniş plakalı bu saç düzleştirici, iyon teknolojisi sayesinde istediğiniz tarzdaki mükemmel saçlara daha kısa sürede ulaşmanızı sağlar. Özel olarak uzun ve kalın telli saçlar için tasarlanan bu ekstra geniş plakalar, tek seferde daha fazla saç düzleştirmenize yardımcı olur.

Tüm avantajları görüntüleyin

SalonStraight Active ION Saç düzleştirici

Bırakın parlasın!

Ekstra geniş plakalarla uzun ve kalın saçlarda daha iyi sonuçlar

Ekstra geniş plakalarla uzun ve kalın saçlarda daha iyi sonuçlar

Bu ekstra geniş düzleştirme plakaları kalın telli veya uzun saçlar için özel olarak tasarlanmıştır. Plakanın daha geniş olması sayesinde tek seferde daha fazla saç düzleştirilebilir ve harcanan zaman azalır.

Parlak, elektriklenmeyen saçlar için İyon Bakımı

Parlak, elektriklenmeyen saçlar için İyon Bakımı

.

Ekstra pürüzsüz kayma için seramik kaplama

Ekstra pürüzsüz kayma için seramik kaplama

Pürüzsüz seramik kaplı plakalar şekillendirme sırasında saçınızın zarar görmesini engeller.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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3.5

5 üzerinden

2

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

5
2
1

02/07/2013

Türkiye

Türkiye

kaliteli ürün

bende maşam oldugu için , bu geniş tabanlı düzleştiriciyi aldım çok güzel bi sakıncası var az saç tutamı aldıgınızda sacınızı çok çekiyor acıtıyor mümkün olduugu kadar kalın tutamlar halinde düzeleştirilmeli ... onun dışında güzel bir ürün ...

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HP8315/00 Düzleştirici için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HP8315/00 Düzleştirici için yapılmıştır

24/01/2013

Türkiye

Türkiye

idare eder

ben dereceli almayı dusunuyordum ama abim bunu alınca mecburen kullandım sacınız ıslak veya nemlıyse yamıyor ama kuru ise güzel oluyor ...

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HP8315/00 Düzleştirici için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme HP8315/00 Düzleştirici için yapılmıştır

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