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Airfryer Aksesuarı XXL Pişirme Ustası Seti

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Airfryer AksesuarıXXL Pişirme Ustası Seti

HD9952/00

Airfryer Aksesuarı XXL Pişirme Ustası Seti

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Kılavuzlar ve Belgeler

Özel Philips Airfryer pişirme ustası setiyle tüm hamur işi tariflerinizi deneyin. Lezzetli kekler, ekmek, graten, kiş ve çok daha fazlasını kolay, hızlı ve sağlıklı bir şekilde pişirmede ustalaşın.

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  • 26 July 2026

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