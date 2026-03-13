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5000 Serisi Cam Su Isıtıcı - hafif, 1,7 litre

Üretimden kaldırıldı

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5000 SerisiCam Su Isıtıcı - hafif, 1,7 litre

HD9339/80

5000 Serisi Cam Su Isıtıcı - hafif, 1,7 litre

Üretimden kaldırıldı

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Kılavuzlar ve Belgeler

Eco passport Philips Series 5000 Glass kettle - English (US)

  • PDF dosya, 246.2 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF dosya, 197.4 kB
  • 31 July 2026

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