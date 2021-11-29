2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
HD9339/80
1,7 l
Çıkarılabilir kapak
Mavi ışık göstergesi
Paslanmaz çelikten gizli ısıtma elemanı, hızlı kaynama ve kolay temizlik sağlar.
Ağza takılıp çıkarılabilir mikro gözenekli filtre, temiz su için 200 mikron kadar küçük parçacıkları yakalar.
Su hazır olduğunda otomatik kapanma özelliği ile susuz kaynamaya karşı çoklu güvenlik sistemi.
2.3
5 üzerinden
3
İncelemeler
osimex
29/11/2021
Türkiye
Çok beğendik
Güzel cam görselliği var. Sızıntı yapacak gösterge boşluğu yok o sebeple bunu seçtik
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 5000 Serisi HD9339/80 Cam Su Isıtıcı - hafif, 1,7 litre için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 5000 Serisi HD9339/80 Cam Su Isıtıcı - hafif, 1,7 litre için yapılmıştır
HULKİ
25/11/2021
Türkiye
ÜRÜN RİSKLİ
ÜST METAL KISIM ATEŞ GİBİ ISINIYOR ALT METAL KISIMDA BU SORUN YOK. YANLIŞLIKLA ELİNİZİ DEĞİDİRİRSENİZ YANARSINIZ. ÜRÜN GÜVENLİĞİ DÜŞÜK. MÜŞTERİ İLŞKİLERİNİ ARADIM SERVİSE GÖTÜRÜN DİYOR!!! ÜSTELİK SERVİS OLDUKÇA UZAKTA!!!
Dezavantajlar
TEHLİKELİ
Bu değerlendirme 5000 Serisi HD9339/80 Cam Su Isıtıcı - hafif, 1,7 litre için yapılmıştır
Bu değerlendirme 5000 Serisi HD9339/80 Cam Su Isıtıcı - hafif, 1,7 litre için yapılmıştır
HULKİ
16/11/2021
Türkiye
Çok tehlikeli bir ürün aman dikkat
Kapağı çevreleyen metal kısım ateş gibi ısınıyor. Elinizi yakarsa düşürürsünüz kettle heryerinizi yakar. Bu sabah ben yanıyordum az daha. Koskoca Philips nasıl böyle ürün güvenliği düşük bir ürün çıkarır piyasaya anlamak mümkün değil. Alt taraftaki metal ısınmıyor o kadar zor değil yani yapmak
Bu değerlendirme 5000 Serisi HD9339/80 Cam Su Isıtıcı - hafif, 1,7 litre için yapılmıştır
Bu değerlendirme 5000 Serisi HD9339/80 Cam Su Isıtıcı - hafif, 1,7 litre için yapılmıştır