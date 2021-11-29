Kapağı çevreleyen metal kısım ateş gibi ısınıyor. Elinizi yakarsa düşürürsünüz kettle heryerinizi yakar. Bu sabah ben yanıyordum az daha. Koskoca Philips nasıl böyle ürün güvenliği düşük bir ürün çıkarır piyasaya anlamak mümkün değil. Alt taraftaki metal ısınmıyor o kadar zor değil yani yapmak