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  • Modern ve uzun ömürlü tasarım
  • Modern ve uzun ömürlü tasarım
  • Modern ve uzun ömürlü tasarım
  • Modern ve uzun ömürlü tasarım
  • Modern ve uzun ömürlü tasarım
  • Modern ve uzun ömürlü tasarım
  • Modern ve uzun ömürlü tasarım
  • Modern ve uzun ömürlü tasarım
  • Modern ve uzun ömürlü tasarım
  • Modern ve uzun ömürlü tasarım
  • Modern ve uzun ömürlü tasarım

Üretimden kaldırıldı

5000 SerisiCam Su Isıtıcı - hafif, 1,7 litre

HD9339/80

2.3
| (3) İncelemeler
Modern ve uzun ömürlü tasarım
1,7 L'lik aile boyu cam su ısıtıcımız, su ısıtıcı açıkken sizi bilgilendirmek için tabanda sezgisel mavi ışık göstergesi bulunan sahip modern bir tasarıma sahiptir.
Tüm avantajları görüntüleyin

Dayanıklı, şeffaf cam ve sensör ışığı

Modern ve uzun ömürlü tasarım

  • 1,7 l

  • Çıkarılabilir kapak

  • Mavi ışık göstergesi

Hızlı kaynatma için yassı ısıtma yüzeyi

Hızlı kaynatma için yassı ısıtma yüzeyi

Paslanmaz çelikten gizli ısıtma elemanı, hızlı kaynama ve kolay temizlik sağlar.

Mikro gözenekli filtre, ufak kireç parçacıklarını yakalar

Mikro gözenekli filtre, ufak kireç parçacıklarını yakalar

Ağza takılıp çıkarılabilir mikro gözenekli filtre, temiz su için 200 mikron kadar küçük parçacıkları yakalar.

Susuz kaynamaya karşı çoklu güvenlik sistemi

Susuz kaynamaya karşı çoklu güvenlik sistemi

Su hazır olduğunda otomatik kapanma özelliği ile susuz kaynamaya karşı çoklu güvenlik sistemi.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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2.3

5 üzerinden

3

İncelemeler

4
3
2

29/11/2021

Türkiye

Türkiye

Çok beğendik

Güzel cam görselliği var. Sızıntı yapacak gösterge boşluğu yok o sebeple bunu seçtik

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 5000 Serisi HD9339/80 Cam Su Isıtıcı - hafif, 1,7 litre için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 5000 Serisi HD9339/80 Cam Su Isıtıcı - hafif, 1,7 litre için yapılmıştır

25/11/2021

Türkiye

Türkiye

ÜRÜN RİSKLİ

ÜST METAL KISIM ATEŞ GİBİ ISINIYOR ALT METAL KISIMDA BU SORUN YOK. YANLIŞLIKLA ELİNİZİ DEĞİDİRİRSENİZ YANARSINIZ. ÜRÜN GÜVENLİĞİ DÜŞÜK. MÜŞTERİ İLŞKİLERİNİ ARADIM SERVİSE GÖTÜRÜN DİYOR!!! ÜSTELİK SERVİS OLDUKÇA UZAKTA!!!

Dezavantajlar

TEHLİKELİ

Bu değerlendirme 5000 Serisi HD9339/80 Cam Su Isıtıcı - hafif, 1,7 litre için yapılmıştır

Bu değerlendirme 5000 Serisi HD9339/80 Cam Su Isıtıcı - hafif, 1,7 litre için yapılmıştır

16/11/2021

Türkiye

Türkiye

Çok tehlikeli bir ürün aman dikkat

Kapağı çevreleyen metal kısım ateş gibi ısınıyor. Elinizi yakarsa düşürürsünüz kettle heryerinizi yakar. Bu sabah ben yanıyordum az daha. Koskoca Philips nasıl böyle ürün güvenliği düşük bir ürün çıkarır piyasaya anlamak mümkün değil. Alt taraftaki metal ısınmıyor o kadar zor değil yani yapmak

Bu değerlendirme 5000 Serisi HD9339/80 Cam Su Isıtıcı - hafif, 1,7 litre için yapılmıştır

Bu değerlendirme 5000 Serisi HD9339/80 Cam Su Isıtıcı - hafif, 1,7 litre için yapılmıştır

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