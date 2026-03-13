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Airfryer 5000 Serisi XXL Connected
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HD9285/96
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Tümü (16)
Bir Philips Mutfak Cihazına birden fazla kişi bağlanabilir mi?
Philips Airfryer'ımın sepetini tavadan nasıl çıkarırım?
Philips Airfryer Tavamdaki kauçuk tıkacı çıkarmam gerekir mi?
Philips Airfryer'ım pişirme sırasında neden bip sesi çıkarıyor?
Philips Airfryer'ımda ön ayarlar nasıl kullanılır?
Philips Mutfak Cihazım ev WiFi ağımı bulamıyor
Philips Mutfak Cihazımı HomeID Uygulamamla kontrol edemiyorum
Philips Airfryer'ımın açma/kapama düğmesi ışığı kapanmıyor
Philips Mutfak Cihazımı NutriU uygulamama bağlayamıyorum
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