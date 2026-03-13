ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

Daily Collection Ekmek Kızartma Makinesi - 2 dilim, geniş yuva, Siyah

Destek

Daily CollectionEkmek Kızartma Makinesi - 2 dilim, geniş yuva, Siyah

HD2581/90

Daily Collection Ekmek Kızartma Makinesi - 2 dilim, geniş yuva, Siyah

Mağazaya git

Oturum açın veya bir hesap oluşturun

Ürününüzü kaydettirin

Kılavuzlara, özel desteğe ve daha fazlasına anında erişebilirsiniz. Ayrıca hızlı ve kolaydır.

Şimdi kayıt olun

Kılavuzlar ve Belgeler

Important Information Manual Philips Daily Collection Toaster

  • PDF dosya, 1.2 MB
  • 13 March 2026

Kullanıcı kılavuzu

  • PDF dosya
  • 6 April 2026

Sıkça Sorulan Sorular

Sorun giderme

Philips ile iletişim

Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız