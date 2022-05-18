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  • Her gün kızarmış çıtır ekmek keyfi
  • Her gün kızarmış çıtır ekmek keyfi
  • Her gün kızarmış çıtır ekmek keyfi
  • Her gün kızarmış çıtır ekmek keyfi
  • Her gün kızarmış çıtır ekmek keyfi
  • Her gün kızarmış çıtır ekmek keyfi
  • Her gün kızarmış çıtır ekmek keyfi

Daily CollectionEkmek Kızartma Makinesi - 2 dilim, geniş yuva, Siyah

HD2581/90

4.9
| (9) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Her gün kızarmış çıtır ekmek keyfi
Bu kompakt ekmek kızartma makinesinin 8 ayarı ve genişliği ayarlanabilir 2 büyük ekmek yuvası bulunur. Böylece farklı ekmek türleri eşit olarak kızartılır. Dahili çörek ısıtma rafı sayesinde en sevdiğiniz çörekleri, poğaçaları ve sandviç ekmeklerini kolayca ısıtabilirsiniz.
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Dünyanın önde gelen Airfryer cihazları markası1

8 ayarı ve entegre çörek ısıtma rafı bulunur

Her gün kızarmış çıtır ekmek keyfi

  • 8 ayar

  • Entegre çörek ısıtma rafı

  • Kompakt tasarım

Damak tadınıza göre seçim yapabileceğiniz 8 kızartma ayarı

Damak tadınıza göre seçim yapabileceğiniz 8 kızartma ayarı

8 ayarı sayesinde farklı türdeki ekmekleri yanma riski olmadan kızartabilirsiniz. Dilediğiniz kızartma özelliğini seçin ve ekmeğinizi dilediğiniz şekilde kızartın.

Farklı büyüklükteki ekmekler için ayarlanabilir 2 büyük ekmek yuvası

Farklı büyüklükteki ekmekler için ayarlanabilir 2 büyük ekmek yuvası

Farklı büyüklükteki ekmekler için ayarlanabilir 2 büyük ekmek yuvası bulunur. Otomatik ortalama özelliği ile ekmeğin her iki yönünün eşit oranda kızarması için ekmek ortalanır.

Çörekleri, poğaçaları veya sandviç ekmeklerini ısıtmak için entegre çörek rafı

Çörekleri, poğaçaları veya sandviç ekmeklerini ısıtmak için entegre çörek rafı

En sevdiğiniz çörekleri, poğaçaları ve sandviç ekmeklerini kolayca ısıtmanızı sağlayan entegre çörek rafı.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.9

5 üzerinden

9

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

3
2
1

18/05/2022

Türkiye

Türkiye

Çok beğendim

Ürün yeni aldım sadece deneme fırsatı buldum sürekli kullandığım marka bu yüzden tereddütsüz en yüksek puanı verdim

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Daily Collection HD2581/90 Ekmek Kızartma Makinesi - 2 dilim, geniş yuva, Siyah için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Daily Collection HD2581/90 Ekmek Kızartma Makinesi - 2 dilim, geniş yuva, Siyah için yapılmıştır

20/01/2022

Türkiye

Türkiye

Çok memnunum

Çok severek kullanıyorum herkese tavsiye ederim alınız

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Daily Collection HD2581/90 Ekmek Kızartma Makinesi - 2 dilim, geniş yuva, Siyah için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Daily Collection HD2581/90 Ekmek Kızartma Makinesi - 2 dilim, geniş yuva, Siyah için yapılmıştır

29/04/2021

Türkiye

Türkiye

Harika

Ürün gerçekten çok kullanışlı. Şiddetle tavsiye ediyorum. Harika

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Daily Collection HD2581/90 Ekmek Kızartma Makinesi - 2 dilim, geniş yuva, Siyah için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Daily Collection HD2581/90 Ekmek Kızartma Makinesi - 2 dilim, geniş yuva, Siyah için yapılmıştır

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