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Her gün kızarmış çıtır ekmek keyfi
Bu kompakt ekmek kızartma makinesinin 8 ayarı ve genişliği ayarlanabilir 2 büyük ekmek yuvası bulunur. Böylece farklı ekmek türleri eşit olarak kızartılır. Dahili çörek ısıtma rafı sayesinde en sevdiğiniz çörekleri, poğaçaları ve sandviç ekmeklerini kolayca ısıtabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her gün kızarmış çıtır ekmek keyfi
Bu kompakt ekmek kızartma makinesinin 8 ayarı ve genişliği ayarlanabilir 2 büyük ekmek yuvası bulunur. Böylece farklı ekmek türleri eşit olarak kızartılır. Dahili çörek ısıtma rafı sayesinde en sevdiğiniz çörekleri, poğaçaları ve sandviç ekmeklerini kolayca ısıtabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Her gün kızarmış çıtır ekmek keyfi
Bu kompakt ekmek kızartma makinesinin 8 ayarı ve genişliği ayarlanabilir 2 büyük ekmek yuvası bulunur. Böylece farklı ekmek türleri eşit olarak kızartılır. Dahili çörek ısıtma rafı sayesinde en sevdiğiniz çörekleri, poğaçaları ve sandviç ekmeklerini kolayca ısıtabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her gün kızarmış çıtır ekmek keyfi
Bu kompakt ekmek kızartma makinesinin 8 ayarı ve genişliği ayarlanabilir 2 büyük ekmek yuvası bulunur. Böylece farklı ekmek türleri eşit olarak kızartılır. Dahili çörek ısıtma rafı sayesinde en sevdiğiniz çörekleri, poğaçaları ve sandviç ekmeklerini kolayca ısıtabilirsiniz. Tüm faydaları görün