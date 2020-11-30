Her gün kızarmış çıtır ekmek keyfi

Bu kompakt ekmek kızartma makinesinin 8 ayarı ve genişliği ayarlanabilir 2 büyük ekmek yuvası bulunur. Böylece farklı ekmek türleri eşit olarak kızartılır. Dahili çörek ısıtma rafı sayesinde en sevdiğiniz çörekleri, poğaçaları ve sandviç ekmeklerini kolayca ısıtabilirsiniz. Tüm faydaları görün