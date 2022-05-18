2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
8 ayar
Entegre çörek ısıtma rafı
Kompakt tasarım
8 ayarı sayesinde farklı türdeki ekmekleri yanma riski olmadan kızartabilirsiniz. Dilediğiniz kızartma özelliğini seçin ve ekmeğinizi dilediğiniz şekilde kızartın.
Farklı büyüklükteki ekmekler için ayarlanabilir 2 büyük ekmek yuvası bulunur. Otomatik ortalama özelliği ile ekmeğin her iki yönünün eşit oranda kızarması için ekmek ortalanır.
En sevdiğiniz çörekleri, poğaçaları ve sandviç ekmeklerini kolayca ısıtmanızı sağlayan entegre çörek rafı.
4.9
5 üzerinden
9
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Ajunur
18/05/2022
Türkiye
Çok beğendim
Ürün yeni aldım sadece deneme fırsatı buldum sürekli kullandığım marka bu yüzden tereddütsüz en yüksek puanı verdim
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Daily Collection HD2581/90 Ekmek Kızartma Makinesi - 2 dilim, geniş yuva, Siyah için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Daily Collection HD2581/90 Ekmek Kızartma Makinesi - 2 dilim, geniş yuva, Siyah için yapılmıştır
Ekmekçi
20/01/2022
Türkiye
Çok memnunum
Çok severek kullanıyorum herkese tavsiye ederim alınız
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Daily Collection HD2581/90 Ekmek Kızartma Makinesi - 2 dilim, geniş yuva, Siyah için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Daily Collection HD2581/90 Ekmek Kızartma Makinesi - 2 dilim, geniş yuva, Siyah için yapılmıştır
yucelce
29/04/2021
Türkiye
Harika
Ürün gerçekten çok kullanışlı. Şiddetle tavsiye ediyorum. Harika
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Daily Collection HD2581/90 Ekmek Kızartma Makinesi - 2 dilim, geniş yuva, Siyah için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Daily Collection HD2581/90 Ekmek Kızartma Makinesi - 2 dilim, geniş yuva, Siyah için yapılmıştır
Diğer Philips Çift Sepetli Airfryer'lara kıyasla