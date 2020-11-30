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    Daily Collection

    Ekmek kızartma makinesi

    HD2581/90
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    • Her gün kızarmış çıtır ekmek keyfi Her gün kızarmış çıtır ekmek keyfi Her gün kızarmış çıtır ekmek keyfi
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      Daily Collection Ekmek kızartma makinesi

      HD2581/90
      Genel Derecelendirme / 5
      1 Ödüller

      Her gün kızarmış çıtır ekmek keyfi

      Bu kompakt ekmek kızartma makinesinin 8 ayarı ve genişliği ayarlanabilir 2 büyük ekmek yuvası bulunur. Böylece farklı ekmek türleri eşit olarak kızartılır. Dahili çörek ısıtma rafı sayesinde en sevdiğiniz çörekleri, poğaçaları ve sandviç ekmeklerini kolayca ısıtabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 219,99 TL

      Daily Collection Ekmek kızartma makinesi

      Her gün kızarmış çıtır ekmek keyfi

      Bu kompakt ekmek kızartma makinesinin 8 ayarı ve genişliği ayarlanabilir 2 büyük ekmek yuvası bulunur. Böylece farklı ekmek türleri eşit olarak kızartılır. Dahili çörek ısıtma rafı sayesinde en sevdiğiniz çörekleri, poğaçaları ve sandviç ekmeklerini kolayca ısıtabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Her gün kızarmış çıtır ekmek keyfi

      Bu kompakt ekmek kızartma makinesinin 8 ayarı ve genişliği ayarlanabilir 2 büyük ekmek yuvası bulunur. Böylece farklı ekmek türleri eşit olarak kızartılır. Dahili çörek ısıtma rafı sayesinde en sevdiğiniz çörekleri, poğaçaları ve sandviç ekmeklerini kolayca ısıtabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 219,99 TL

      Daily Collection Ekmek kızartma makinesi

      Her gün kızarmış çıtır ekmek keyfi

      Bu kompakt ekmek kızartma makinesinin 8 ayarı ve genişliği ayarlanabilir 2 büyük ekmek yuvası bulunur. Böylece farklı ekmek türleri eşit olarak kızartılır. Dahili çörek ısıtma rafı sayesinde en sevdiğiniz çörekleri, poğaçaları ve sandviç ekmeklerini kolayca ısıtabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Tüm siparişlerde kargo bedava!

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        Daily Collection

        Daily Collection

        Ekmek kızartma makinesi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Her gün kızarmış çıtır ekmek keyfi

        8 ayarı ve entegre çörek ısıtma rafı bulunur

        • 8 ayar
        • Entegre çörek ısıtma rafı
        • Kompakt tasarım
        Damak tadınıza göre seçim yapabileceğiniz 8 kızartma ayarı

        Damak tadınıza göre seçim yapabileceğiniz 8 kızartma ayarı

        8 ayarı sayesinde farklı türdeki ekmekleri yanma riski olmadan kızartabilirsiniz. Dilediğiniz kızartma özelliğini seçin ve ekmeğinizi dilediğiniz şekilde kızartın.

        Farklı büyüklükteki ekmekler için ayarlanabilir 2 büyük ekmek yuvası

        Farklı büyüklükteki ekmekler için ayarlanabilir 2 büyük ekmek yuvası

        Farklı büyüklükteki ekmekler için ayarlanabilir 2 büyük ekmek yuvası bulunur. Otomatik ortalama özelliği ile ekmeğin her iki yönünün eşit oranda kızarması için ekmek ortalanır.

        Çörekleri, poğaçaları veya sandviç ekmeklerini ısıtmak için entegre çörek rafı

        Çörekleri, poğaçaları veya sandviç ekmeklerini ısıtmak için entegre çörek rafı

        En sevdiğiniz çörekleri, poğaçaları ve sandviç ekmeklerini kolayca ısıtmanızı sağlayan entegre çörek rafı.

        Tek seferde ekmekleri yeniden ısıtın ve ekmeklerin buzunu çözün

        Tek seferde ekmekleri yeniden ısıtın ve ekmeklerin buzunu çözün

        Yeniden ısıtma işlevi ekmekleri saniyeler içerisinde ısıtır ve buz çözme işlevi donmuş ekmeklerin buzunu tek seferde çözer.

        Kızartmayı istenen zamanda durdurmak için iptal düğmesi

        Kızartmayı istenen zamanda durdurmak için iptal düğmesi

        Durdurma düğmesine basarak kızartma işlemini istediğiniz anda durdurun.

        Kolay temizleme için çıkarılabilir kırıntı tepsisi

        Kolay temizleme için çıkarılabilir kırıntı tepsisi

        Çıkarılabilir kırıntı tepsisi sayesinde temizlemesi kolaydır.

        Küçük parçaları güvenle temizlemek için yukarı kaldırma özelliği

        Küçük parçaları güvenle temizlemek için yukarı kaldırma özelliği

        Küçük ekmek parçalarını kolayca temizlemeniz için yüksek kaldırma özelliği.

        Ekstra otomatik kapanma koruması

        Ekstra otomatik kapanma koruması

        Ekstra otomatik kapanma koruması ürünü kısa devreye karşı korur.

        Teknik Özellikler

        • Menşei

          Üretildiği ülke:
          Çin

        • Tasarım ve kaplama

          Renkler
          Siyah
          Ana gövde malzemesi
          Plastik

        • Genel özellikler

          Kızartma ayarı sayısı
          8
          Ürün özellikleri
          • Ayarlanabilir kızartma
          • Otomatik kapanma
          • İptal düğmesi
          • Isı korumalı dış kaplama
          • Buz çözme işlevi
          • Yüksek kaldırma fonksiyonu
          • Entegre kablo yuvası

        • Servis

          Dünya çapında 2 yıl garanti
          Evet

        • Sürdürülebilirlik

          Kullanım kılavuzu
          %100 geri dönüşümlü kağıt

        • Teknik spesifikasyonlar

          Frekans
          50-60  Hz
          Güç
          760-900  W
          Gerilim
          220-240  volt

        • Tasarım özellikleri

          Ürün boyutları (U x G x Y)
          18,8 x 27,5 x 15,6  cm

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